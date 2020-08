Kalte Dusche für Ross und Reiter: Optimale Bedingungen bei den Pferdesporttagen in Sulgen Für die rund 600 startenden Teams stand zur Abkühlung eine wohltuende Berieselungsanlage zur Verfügung. Doch nicht alle Pferde genossen es auf Anhieb. Daniela Ebinger 09.08.2020, 17.52 Uhr

Apfelkönigin und Reiterin Larissa Häberli kühlt sich und ihren Zola D’Hiver ab. (Bild: Daniela Ebinger)

Zola hält im Schritt inne, zögert kurz, spitzt die Ohren und läuft dann doch mutig unter der Berieselungsanlage durch.

«Gut gemacht, feiner Junge»

Larissa Häberli aus Mauren mit Zola D’Hiver (Bild: Daniela Ebinger)

So lobt Larissa Häberli den Wallach. Den Parcours haben die beiden bereits hinter sich. «Er liebt den Boden zum Springen – so weich, und überhaupt die Wiese als natürlichen Untergrund», sagt die Apfelkönigin aus Mauren. Sie hat mit dem Pferd aus dem Reitstall Schmid aus Zezikon viel trainiert. Denn es gebe nicht viele Turniere, die auf Wiesen stattfinden. «Es kann rutschig sein, doch die Pferde zeigen grosse Freude und haben mehr Pfupf.» Sie nimmt an den Pferdesporttagen des Reitvereins Sulgen «im Grund» zum ersten Mal teil und ist begeistert.

Shiela Stern kommt immer wieder gerne an dieses Turnier. Bereits seit ihren Ponyjahren nimmt sie teil. Die junge Frau aus Mattwil sagt:

«Der ganze Anlass ist sehr familiär und immer liebevoll gestaltet.»

Flurina Neuweiler aus Zuben. (Bild: Daniela Ebinger)

Zudem finde sie den Springplatz für Reiter und Pferd ideal und abwechslungsreich. In neun Kategorien starteten über 600 Teams.

Flurina Neuweiler startet das zweite Mal an einem Turnier. «Mit Alverstone ist es sogar mein erstes Turnier und ich bin nicht runtergefallen», sagt die 12-Jährige aus Zuben stolz.

Als Zuschauer das Turnier geniessen

Jasmin Burkard aus Heimenhofen (Bild: Daniela Ebinger)

Beim Abrittplatz stehen viele Begleitpersonen der Turnierteilnehmenden. Doch Jasmin Burkard ist für einmal nicht selbst auf dem Pferd. «Ich fiebere mit der Besitzerin von meinem Pflegepferd mit», sagt die Frau aus Heimenhofen. Sie geniesse die für einmal die andere Perspektive.

«Es ist auch mal schön als Zuschauerin das Ganze zu geniessen.»

Turnierergebnisse auf www.fnch.ch