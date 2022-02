Kabarett Wenn der Metzgersohn plötzlich auf Tofu steht und Grosshöchstetten am Rad dreht Das Duo schön&gut, Gewinner des Salzburger Stiers, spielen diesen Samstagabend in der Löwenarena Sommeri. 08.02.2022, 16.30 Uhr

Ralf Schlatter und Anna-Katharina Rickert sind das Duo schön&gut und spielen am Samstag in der Löwenarena in Sommeri ihr sechstes und neuestes Stück «Aller Tage Abend». Bild: Christian Reichenbach

Am Samstagabend ist das Duo schön&gut zu Gast in der Löwenarena. Anna-Katharina Rickert und Ralf Schlatter stehen seit 2003 mit poetischem und politischem Kabarett auf den Kleinkunstbühnen der Deutschschweiz, gewannen 2004 gar den Salzburger Stier.

Gemeindepräsident Kellenberger ist am Rotieren. Auf der Schönmatt, hoch über Grosshöchstetten, liegt heute die Zukunft in der Luft: drei wuchtige Windräder. Das Volk hat er mit Würsten und Aktien so gut wie im Sack, wäre da nicht eine ominöse Aktivistin, die drauf und dran ist, ihm den Wind aus den Rädern zu nehmen. Die Segel hingegen setzt Matrosentochter Katharina Gut, während Metzgerssohn Georg Schön seit neuestem auf Tofu steht. Kurz und gut: Grosshöchstetten dreht ganz schön am Rad. Doch das wird jäh gebremst, aus heiterem Himmel, und plötzlich steht die Zukunft in den Sternen. Und vielleicht muss nicht nur das Rad neu erfunden werden ...

Der sechste Streich von Anna-Katharina Rickert und Ralf Schlatter, das Stück «Aller Tage Abend», bringt einmal mehr Wortwitz, Gesang, geistreiche Satire und grenzenlose Fantasie auf die Bühne. (red/man)

Hinweis

Samstag, 12. Februar, 20.30 Uhr, Löwenarena, Hauptstrasse 23.