Nach versäumtem Lehrlingstod: Fall Brogli kommt vor Bundesgericht

Justiz Lehrlingstod verschlampt: Bundesgericht soll über Innerrhoder alt Staatsanwalt richten Weil er den Unfalltod eines Lehrlings ungesühnt verjähren liess, wurde der ehemalige Staatsanwalt Herbert Brogli vom Innerrhoder Kantonsgericht schuldig gesprochen. Er zieht das Urteil weiter ans Bundesgericht. Noemi Heule Jetzt kommentieren 19.01.2022, 19.07 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nach einem Freispruch in erster und einem Schuldspruch in zweiter Instanz soll das Bundesgericht über den ehemaligen Innerrhoder Staatsanwalt richten. Bild: Laurent Gillieron / KEYSTONE

Fast zwölf Jahre ist es her, seit sich ein 17-jähriger Lehrling in einer Appenzeller Autogarage tödliche Verletzungen zugezogen hatte, während er mit einem mangelhaften Warenlift hantierte. Der Fall blieb für die Beteiligten ohne juristisches Nachspiel, weil der damalige Staatsanwalt Herbert Brogli das Gerichtsverfahren wegen fahrlässiger Tötung zu spät in die Wege leitete – oder den Fall «verschlampte», wie ihm später vorgeworfen wurde. Er verjährte ohne Urteilsspruch.

Dennoch beschäftigt der Fall die Gerichte weiter. Nicht der tragische Todesfall ist nun Gegenstand der Verhandlungen, sondern das versäumte Nachspiel. Der Vorwurf: Begünstigung. Die Frage: Hat der damals alleinige und damit leitende Staatsanwalt Herbert Brogli eine Verjährung bewusst in Kauf genommen und damit die Beschuldigten einer Strafverfolgung entzogen?

Nein, urteilte das Appenzeller Bezirksgericht. Ja, revidierte das Innerrhoder Kantonsgericht. Während die Beschuldigten im möglichen Tötungsdelikt in der Autogarage weder einen Frei- noch einen Schuldspruch erhielten, hat alt Staatsanwalt Herbert Brogli gleich beides erfahren. Beide Urteile werden allerdings nicht rechtskräftig, der Beschuldigte wird den Fall weiterziehen, wie sein Anwalt gegenüber dem «Appenzeller Volksfreund» bestätigt. Formell sei der Entscheid noch nicht angefochten worden, wie es bei der Innerrhoder Gerichtskanzlei heisst. Die Frist läuft bis Mitte Februar.

Ein «Akt der Verzweiflung»

Dass der Fall verjährte, sei nicht nur auf blosses Verschlampen, falsche Priorisierung oder Überlastung zurückzuführen, heisst es in der nun vorliegenden Begründung des Urteils. Es wäre sowohl nach objektiven und subjektiven Gesichtspunkten möglich gewesen, das Verfahren rechtzeitig abzuschliessen und das «Ruder noch herumzureissen». Vor Ablauf der siebenjährigen Verjährungsfrist hatten die Opferfamilie, ihr Anwalt oder die Kantonspolizei in zahlreichen mahnenden und teils emotionalen Briefen mehr Tempo gefordert. Dass der Beklagte in einem «Akt der Verzweiflung» kurz vor Ablauf der Verjährungsfrist, nach sechs Jahren und neun Monaten, die Straffälle doch noch ans Bezirksgericht überwies, sei ein «unbehilflicher Versuch, die ‹heisse Kartoffel› im letzten Moment noch weiterzureichen».

Die Argumentation der ersten Instanz entspricht in vielen Punkten jener des Kantonsgerichts. Auch das Bezirksgericht hatte dem ehemaligen Staatsanwalt Systemlosigkeit, mangelnde Organisation und Nachlässigkeit vorgeworfen. Es kam jedoch im entscheidenden Punkt zu einem anderen Schluss: Der ehemalige Staatsanwalt habe die Verjährung nicht bewusst in Kauf genommen und somit nicht eventualvorsätzlich gehandelt. Sein Tun – oder vielmehr Nicht-Tun – könne deshalb nicht strafrechtlich belangt werden.

Ein «wegweisendes Urteil» erwartet

Monika Simmler, Strafrechtsprofessorin an der Universität St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

«Die Abgrenzung zwischen Eventualvorsatz und bewusster Fahrlässigkeit stellt im Strafrecht eine grosse Herausforderung dar», sagt Strafrechtsprofessorin Monika Simmler. Es gehe schliesslich darum, ob der Beschuldigte in Kauf genommen habe, dass die Strafverfolgung verhindert werde, er sich also mit der Verjährung abgefunden habe; oder ob er – wie er selbst vor Gericht mehrfach beteuerte – schlicht unachtsam handelte und naiv darauf vertraute, dass er das Verfahren noch rechtzeitig abschliessen könne. Dieser schmale Grat entscheidet im Falle von Herbert Brogli über Schuld und Unschuld.

Das juristische Konstrukt des Eventualvorsatzes kommt im Strafrecht üblicherweise nicht bei Versäumnissen, sondern bei Raserdelikten zum Tragen – also wenn jemand so schnell fährt, dass er in Kauf nimmt, dass jemand zu Schaden kommt. Eventualvorsatz dürfe allerdings nicht leichtfertig angenommen werden, sagt Simmler: «Auch wer grobe Fehler macht, will nicht automatisch, dass etwas passiert.» Dennoch spreche vieles dafür, dass das Bundesgericht den Schuldspruch bestätigen werde.

«Es handelt sich um eine spannende Abgrenzungsfrage, weshalb das Urteil des Bundesgerichts für die Zukunft wegweisend sein könnte.»

Zahl der Staatsanwälte verdreifacht

Persönlich hatte die Angelegenheit für Herbert Brogli auch ohne rechtskräftiges Urteil drastische Konsequenzen. In Innerrhoden wurde er 2018 per sofort freigestellt und auch eine befristete Anstellung bei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt verlor er, nachdem die Vorwürfe publik geworden waren.

Die Innerrhoder Standeskommission zog weitere personelle Konsequenzen. Nachdem der Angeklagte lange der einzige Jurist in der Innerrhoder Staatsanwaltschaft war, wurde deren Zahl nach seinem Abgang verdoppelt. Seit September verfügt der Kleinkanton über drei ordentliche Staatsanwälte.

Was bisher geschah: Ein tragischer Todesfall und ein säumiger Staatsanwalt

17. September 2010

Ein Mechatroniker-Lehrling belädt in einer Autogarage in Appenzell einen Warenlift mit Autoreifen. Als sich der Lift in Bewegung setzt, greift er nochmals in den Warenkorb. Er wird mit dem Hals eingeklemmt und zieht sich tödliche Verletzungen zu. Weil sowohl der Hersteller als auch der Lehrbetrieb hätten wissen müssen, dass der Aufzug mangelhaft und damit lebensgefährlich ist, leitet Staatsanwalt Herbert Brogli ein Strafverfahren gegen drei Personen wegen fahrlässiger Tötung ein.

2011–2017

Immer wieder machen Mitglieder oder Vertreter der Opferfamilie sowie der Kantonspolizei auf die drohende Verjährung aufmerksam. Zum fünften Todestag heisst es in einem Schreiben mit Briefkopie an den Landammann, die lange Dauer sei «unverständlich, unhaltbar und untragbar». Eine Verjährung würde als Skandal empfunden. Diese Furcht sei unbegründet, heisst es im Antwortschreiben des Staatsanwalts. Im gleichen Zeitraum bittet der alleinige Staatsanwalt den zuständigen Landesfähnrich wiederholt um Verstärkung, um die Arbeitslast bewältigen zu können - ohne Erfolg.

Juli 2017

Im September 2016 schliesst Herbert Brogli die Untersuchungen ab. Gegen die beiden Beschuldigten des Garagenbetriebs will er Strafbefehle ausstellen. Gegen den Lifthersteller strebt er ein Gerichtsverfahren an. Es vergeht ein weiteres halbes Jahr, bis die Strafbefehle verschickt werden. Die beiden Beschuldigten legen Rekurs ein. Es verstreichen weitere Wochen. Anfang Juli wird der Fall dem Bezirksgericht Appenzell überstellt. Weil bis zur Verjährung nur noch drei Monate verbleiben und somit ein «rechtsstaatlich einwandfreies Verfahren nicht durchführbar» sei, entscheidet das Gericht, das Verfahren einzustellen.

September 2018

Der Bericht der von der Innerrhoder Standeskommission eingeleiteten Untersuchung durch den Zuger alt Regierungsrat Hanspeter Uster stellt Brogli kein gutes Zeugnis aus. Er wird per sofort freigestellt. Bereits Ende Juli reichte Brogli seine Kündigung per Ende Jahr ein.

August 2020

Das Bezirksgericht spricht den ehemaligen Staatsanwalt frei. Das heisst aber nicht, dass keine Fehler passiert seien, sagt der Richter bei der Urteilsverkündung. Aber: «Bei bewusstem Untätigbleiben bis zur Verjährung kommt Begünstigung in Frage, nicht aber bei blossem ‹Verschlampen›», so die Begründung. Der ausserordentliche Staatsanwalt aus St.Gallen zieht das Urteil weiter. Nicht zuletzt, weil es auf öffentliches Unverständnis gestossen sei.

Juni 2021

Das Kantonsgericht kommt in der Berufungsverhandlung zu einem anderen Schluss: Schuldspruch. Es verurteilt ihn wegen mehrfacher Begünstigung zu einer bedingten Freiheitsstrafe von sechs Monaten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen