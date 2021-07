Unternehmer bedroht und beschimpft Polizisten

Bezirksgericht Arbon Gewalt und Drohung gegen Beamte: Unternehmer verliert betrunken völlig die Kontrolle und behält die nicht bezahlte Nummer eines Anhängers zurück Der Fall sollte eigentlich vor den Schranken des Bezirksgerichts Arbon verhandelt werden. Doch der Beschuldigte blieb dem Prozess fern. Davongekommen ist er nicht. Markus Schoch 29.07.2021, 17.00 Uhr

Die Polizei, dein Freund und Helfer: Ein Unternehmer aus dem Oberthurgau sah es bei einer Kontrolle anders und beschimpfte und bedrohte die Beamten massiv.

Bild: Nana Do Carmo (14. Juli 2009)

Am Schluss beugte sich der Mann der Staatsgewalt, deren Vertreter er Monate zuvor aufs Übelste beschimpft hatte. An einem Mittwoch vor gut einem Jahr stellten zwei Polizisten den Unternehmer um 00.55 Uhr vor beziehungsweise in seiner Wohnung im Oberthurgau zur Rede. Sie hatten den Verdacht, er sei betrunken mit dem Auto gefahren. Der Mann war aber nicht bereit, sich testen zu lassen. Stattdessen überschüttete er die beiden Beamten mit einer Schimpftirade und wahrte dabei nicht den kleinsten Funken Anstand. Weil in dieser Situation nicht an eine Kontrolle zu denken war, forderten die beiden Polizisten eine zweite Patrouille auf.