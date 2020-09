Junges Glück im alten Haus Ihr Herz schlägt für Bischofszell: Lisa und Patrik Sauder bewohnen eines der ältesten Häuser der Altstadt.

Sheila Eggmann 11.09.2020, 17.26 Uhr

«Diese Wohnung ist ein Juwel: Lisa und Patrik Sauder vor ihrem zu Hause an der Kirchgasse 35. Donato Caspari

Bei ihrer Wohnungssuche stand das Ehepaar Sauder vor einem Dilemma: Ihr war ein direkter Zugang zum Garten wichtig. Und er wollte nicht auf den Blick in die Weite verzichten.

Gefunden haben Lisa und Patrik Sauder schliesslich den Jackpot: In ihrer Wohnung an der Kirchgasse 35 können sie von ihrer Küche aus auf ihren kleinen Sitzplatz hinausgehen. Und vom Wohnzimmer aus kann man über Baumwipfel in die Weite schauen. Dies, weil das Haus zwischen Schloss und katholischer Kirche zusammen mit der unteren Altstadt auf einer Anhöhe steht. Dahinter geht es steil das Bort hinunter zum Stadtbach, was den weiten Ausblick ermöglicht. «Diese Wohnung ist ein Juwel», sagt Patrik Sauder. Man merke, dass der Besitzer viel Herzblut in das Gebäude stecke. «Das gefällt uns besonders.»

Der Gartensitzplatz. Donato Caspari

Sie laden gerne Gäste ein

Lisa und Patrik Sauder sitzen in ihrer grossen Wohnküche an einem Holztisch und überreichen ein Glas Wasser. Hier verbringen der Unternehmensberater und die Abteilungsleiterin eines Arbeitsintegrationsvereins viel Zeit mit Gästen. Sie koche dann jeweils und er kümmere sich um den Rest.

Kennengelernt hat sich das Paar im Jahr 2017 am Bischofszeller Weihnachtsmarkt. Erst kürzlich haben sie geheiratet, im Mai, während des Lockdowns. Davon zeugt die «Just married»-Girlande im Eingang. Zwar sei bei ihrer Hochzeit alles anders gekommen als ursprünglich geplant. «Doch wir würden es sofort wieder so machen», sind sie sich einig.

Der Hochzeitsbibelvers des Ehepaar Sauder. Donato Caspari

Ihr Hochzeitsbibelvers hat einen prominenten Platz im Wohnzimmer erhalten. Der Glaube verbindet die beiden. «Er ist das Fundament unserer Ehe», sagt Patrik Sauder, er ist täuferisch aufgewachsen.

«Uns sind christliche Werte sehr wichtig und wir leben sie auch.»

Das passt in ein Gebäude, das sich früher im Besitz des Pelagiusstiftes befand. Neben dem Glauben verbindet das Ehepaar die Leidenschaft fürs Reisen und für die Altstadt Bischofszell.

«In Bischofszell ist es nicht wie in einem Dorf»

Hier wollen sie nicht mehr weg. Lisa Sauder mag besonders die Leute, die da leben. Ausserdem habe die Stadt eine schöne Grösse. «Man findet schnell Anschluss, aber es ist nicht so wie in einem Dorf, wo alle einander kennen.» Die 35-Jährige hat sich vor sechs Jahren gar hier einbürgern lassen. Sie sagte sich: «Wenn, dann hier.»

Auch Patrik Sauder plant, hier Wurzeln zu schlagen. Nach längeren Aufenthalten im Ausland sagt er: «Ich bin so langsam aber sicher hier angekommen.»