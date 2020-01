Jürgen Neidhart, früher Pfarrer in Sitterdorf, offeriert «Seelenfutter» 

Jürgen Neidhart erblickte am 3. Januar 1954 das Licht der Welt. Er studierte an der staatsunabhängigen Theologischen Hochschule Basel und war anschliessend als Pfarrer in Basel und Sulgen tätig. An der Trinity International University in Deerfield bei Chicago (USA) folgte 1989 ein weiterführendes Studium. Über vier Jahre wirkte Neidhart in der Englischen Kirche von Davos Platz. Von 1994 bis 2008 war er Dozent am Seminar für biblische Theologie in Beatenberg BE und von 2008 bis 2019 Pfarrer in der Evangelischen Kirchgemeinde Sitterdorf-Zihlschlacht. Heute wohnt Jürgen Neidhart mit seiner Frau Mirjam in Amriswil. (st)