Jugendmusik Kreuzlingen: Uniformweihe per Livestream

Jubiläum Kein Platz für alle Interessierten: Die Einweihung der neuen Uniformen der Jugendmusik Kreuzlingen gibt es deshalb als Livestream Zum Jubiläum «150 Jahre JMK» erhalten die jungen Musizierenden ein neues Gewand. Wegen der stark beschränkten Platzzahl wird die Einweihung am 19. Juni 2021 im Internet übertragen. 14.06.2021, 16.40 Uhr

Ein Bild vom Galakonzert der Jugendmusik Kreuzlingen in der Dreispitzhalle von 2020. Bild: Donato Caspari – 6. März 2020

(red) Statt des geplanten und auf Juni 2022 verschobenen Jubiläumsfestes finden am 19. und 20. Juni 2021 je ein Konzert mit der Einweihung der neuen Uniformen statt. Das Konzert vom Samstagabend wird ab 20 Uhr in einem Livestream (Link auf www.jmk.swiss) direkt aus dem Dreispitz Sport- und Kulturzentrum in Kreuzlingen übertragen. So können alle Interessierten, Angehörigen und Gönner live dabei sein, wenn das Blasorchester und die JMK Teens erstmals in den neuen Uniformen spielen. Ihre Beschaffung ermöglichten zahlreiche grosszügige Sponsoren und Spender aus Kreuzlingen und dem ganzen Kanton.