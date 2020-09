«Johnnie» spaltet das Dorf: Wie das Tägerwiler Kinder- und Jugendzentrum zum Zankapfel wurde In einer Woche stimmt Tägerwilen über das 15-Millionen-Projekt ab. Die Wogen gehen hoch. Gestritten wird sogar über die Anzahl der Leserbriefe im Dorfblättli. Urs Brüschweiler 19.09.2020, 04.30 Uhr

Neben der Gemeindeverwaltung (links oben) und dem Sekundarschulhaus (rechts oben) liegt die Gemeindewiese, wo das Kinder- und Jugendzentrum realisiert werden soll. (Bild: Reto Martin - 12.6.2020)

Die Kritik prasselt seit Wochen auf die Verantwortlichen von Volksschule und Gemeinde nieder. Ganze Seiten füllen Leserbriefe und Beiträge zum Kinder- und Jugendzentrum jede Ausgabe der wöchentlich erscheinenden «Tägerwiler Post». Aufregung gab es auch um ein Flugblatt, das in die Briefkästen flatterte und dessen Absender unklar war.

An vorderster Front kämpft das Komitee «Rettet die Gemeindewiese» gegen die Abstimmungsvorlage vom 27. September. Es verbreitet gar ein fiktives Interview mit «Johnnie», wie die Architekten das Bauprojekt einst betitelt hatten. Befürworter halten mit eigenen Leserbriefen dagegen, Schulpräsident Daniel Heidegger und Gemeindepräsident Markus Thalmann reagieren mit erklärenden Beiträgen.

Gegner kämpfen, um sich Gehör zu verschaffen

Jörg Sinniger

Komitee «Rettet die Gemeindwiese» (Bild: Reto Martin)

Jörg Sinniger, Mitglied des Nein-Komitees, sagt:

«Es braucht viel Kraft und Zeit, um gegen die Vorlage der Behörden zu argumentieren.»

Um im amtlichen Publikationsorgan überhaupt genügend Platz zu erhalten, hätten sie im Hintergrund hart arbeiten müssen. Dass man die Spielregeln für die «Tägerwiler Post» künftig überdenken müsse, findet auch der Gemeindepräsident, auch wenn er eher findet, dass zu viele ablehnende Beiträge Platz fanden.

Markus Thalmann

Gemeindepräsident (Bild: Reto Martin)

«Wir hatten das so nicht erwartet.»

Thalmann sieht die Gegner aber als eher kleines Grüppchen, das jedoch viel Wind mache.

Sinniger und Thalmann sind dennoch beide der Ansicht, dass die Debatte vorwiegend sachlich und konstruktiv laufe, trotz angespannter Stimmung.

«Für Tägerwilen ist das auch ein Lernprozess», sagt Sinniger, der selbst einst im Gemeinderat sass. Es ist nämlich die erste Urnenabstimmung, seit vor eineinhalb Jahren die Gemeindeordnung geändert worden ist und über Vorlagen über zwei Millionen nicht mehr an der Gemeindeversammlung entschieden wird. Entsprechend müssen die Argumente dafür und dawider vorwiegend schriftlich ausgetauscht werden und die Meinungsbildung muss sich neue Wege suchen.

Drei Abstimmungsvorlagen, insgesamt 15 Millionen Insgesamt drei Vorlagen zum Kinder- und Jugendzentrum sind es, über die am 27. September abgestimmt wird. Die Stimmberechtigten der Volksschulgemeinde Tägerwilen (inklusive Wäldi und Gottlieben) entscheiden über einen Rahmenkredit von 12,65 Millionen Franken für den Bau. Die politische Gemeinde würde 2,4 Millionen Franken beisteuern. Über diesen Beitrag müssen allerdings die Stimmberechtigten der politischen Gemeinde befinden. Ebenso wie über 2,3 Millionen Franken für die Mehrkosten für die zweistöckige Tiefgarage, welche unter dem Kinder- und Jugendzentrum gebaut werden soll.

Die Visualisierung des Bauprojekts. Aussenansicht. (Bild: PD)

Und in der Sache wird hart gerungen: Wie es der Name des Komitees schon sagt, will es die Gemeindewiese retten, sprich nicht einem «überdimensionierten Projekt opfern». Es will an dem zentralen Ort, wo es heute einen Schotterrasen, Parkplätze und einen alternden Pavillon gibt, eine parkähnliche Gestaltung realisieren. Den idealen Ort für neue Räume für Kindergarten, Spielgruppen und Kindertreff – deren Bedarf ist weitgehend unbestritten – sehen die Gegner beim Schulhaus Trittenbach.

Die Visualisierung des Bauprojekts. Innenansicht. (Bild: PD)

«Absolut ungeeignet», entgegen die Verantwortlichen für das Gemeinschaftsprojekt von Schule und Gemeinde. Sie schreiben und sprechen von einer einmaligen Chance für eine zukunftsgerichtete Gestaltung des Dorfzentrums.

Ein grosser Zankapfel ist die Tiefgarage

Bis weit ins Details führen die Diskussionen: Schulwegsicherheit, Freiraumgestaltung rund ums neue Zentrum oder die Finanzierung der insgesamt rund 15 Millionen Franken bei angespannter Finanzlage der Volksschulgemeinde. Und natürlich wird auch um die geplante Tiefgarage erbittert gestritten. Eine Tiefgarage gehöre ins Zentrum argumentiert die Gemeindebehörde. Man müsse nicht noch mehr Verkehr ins Zentrum locken, sagt die Gegenseite.

Die Visualisierung des Bauprojekts. Hofansicht. (Bild: PD)

Ärger gibt es um den noch fehlenden Baurechtsvertrag zwischen der Schule als Bauherrin und der Gemeinde als Landeigentümerin. «Das ist eine wesentliche Unterlassungssünde», betont Sinniger. «Es gibt gegenseitige Absichtserklärungen. Wir werden auf jeden Fall eine Lösung finden», beruhigt Gemeindepräsident Markus Thalmann.

Zwei Dinge haben Befürworter und Gegner aber gemeinsam: Sie wissen nicht, wie die Mehrheit am 27. September entscheiden wird, und sie hoffen auf ein klares Verdikt der Bürger.