Parkplatzstreit: Umbau des Güttinger Kirchgemeindehauses klemmt

Kirchgemeinde Jetzt streitet man um die Parkplätze: Der Umbau des Güttinger Kirchgemeindehauses kommt nicht vom Fleck Dreimal hatten die evangelischen Kirchbürger schon über das Projekt abgestimmt und es bewilligt. Nun scheitert die Vorsteherschaft mit der Baubewilligung. Ein Nachbar wehrt sich und übt heftige Kritik. Urs Brüschweiler Jetzt kommentieren 04.05.2022, 04.40 Uhr

Das Kirchgemeindehaus in Güttingen (rechts im Vordergrund) bleibt vorerst wie es ist. Bild: Urs Brüschweiler

Die Nerven der Beteiligten, so sie nicht schon blank liegen, sind arg strapaziert. Seit Jahren ist ein Sanierungs- und Ausbauprojekt des Evangelischen Kirchgemeindehauses an der Sommeristrasse 11 in Güttingen ein Zankapfel. Schon drei mal stellte sich jedoch eine Mehrheit der Kirchbürger hinter das Vorhaben, zuletzt im November 2020 anlässlich einer von Kritikern mittels Unterschriftensammlungen einberufenen ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung.

«Das Kirchgemeindehaus könnte längstens renoviert und ein schöner Anblick sein.»

Ruedi Schum

Kirchenpräsident Bild: Reto Martin

Das sagt Kirchenpräsident Ruedi Schum. Tatsächlich ist man heute von einer Realisierung des Projekts aber weit entfernt. Denn zumindest ein Kritiker ist seit den turbulenten Kirchgemeindeversammlungen nicht verstummt, ganz im Gegenteil. Bruno Schelldorfer, Nachbar des Kirchgemeindehauses, erhob beim Kanton Rekurs gegen die Baubewilligung der Gemeinde Güttingen - und erhielt nun vom Departement für Bau und Umwelt Recht. «Die Erschliessung für das Bauvorhaben, mit dem Veranstaltungsraum für knapp 90 Personen geschaffen werden soll, ist nicht sichergestellt», heisst es etwa in dem 19- seitigen Entscheid vom März 2022. Streitpunkt ist unter anderem der Status des Kiesparkplatz vis-à-vis des Kirchgemeindehauses, obwohl dieser, wie das DBU festhält, gar nicht angerechnet werden darf und auch nicht ausreichen würde.

Die Wogen an der Versammlung gingen erneut hoch

An der Kirchgemeindeversammlung von vergangener Woche war das Projekt wieder Thema. Der Vorsteherschaft und der Baukommission sei rauher Wind entgegengeweht, die Nachbarschaft sei in Aufruhr, berichtet Ruedi Schum. Bruno Schelldorfer wiederum erzählt, er habe sich an dem Abend gar anhören müssen, ob er überhaupt noch durchs Dorf laufen könne, mit gutem Gewissen. Die Wogen gingen also erneut hoch. Baukommissionspräsident Tristan Rutishauser hat aufgrund der Unstimmigkeiten nun sein Amt niedergelegt.

Konkret beschlossen wurde an der Versammlung zum Projekt Kirchgemeindehaus nichts. Die Vorsteherschaft hatte in der Botschaft mitgeteilt, dass man auf Grund des erfolgreichen Rekurses nun versuchen werde, fünf weitere Parkplätze zu erstellen. Bruno Schelldorfers Anwalt hatte auf diese Ankündigung mit einem geharnischten Schreiben reagiert und liess die Vorsteherschaft wissen, dass es ein Trugschluss wäre, wenn man glaube, das Problem so lösen zu können.

«Es ist vergebliche Mühe, einfach rasch irgendwo noch fünf weitere Parkfelder einzuzeichnen.»

Der Anwalt warnt in seinem Schreiben vor dem nächsten Fiasko: «Der nächste Scherbenhaufen wäre förmlich vorprogrammiert.»

Das Kirchgemeindehaus in Güttingen. Bild: Reto Martin - 6.5.2019

Dramatik rausnehmen

Ruedi Schum beklagt die zerfahrene Situation. «Ich finde es schlimm, dass die demokratischen Entscheide der Versammlung und die Baubewilligung der Gemeinde nicht akzeptiert werden.» Die Kirchgemeinde habe durch die Verzögerungen schon viel Geld verloren. Auch der Beizug des Juristen durch den Projektgegner liegt ihm auf dem Magen.

«Wir brauchen doch keine Anwälte, wir können doch normal miteinander reden.»

Der hohe Parkplatzbedarf sei realistisch betrachtet doch Unsinn, es komme vielleicht einmal im Jahr vor, dass diese tatsächlich nicht ausreichten, und dann gebe es nahe im Dorf genügend Ausweichmöglichkeiten. Der Kirchenpräsident wünscht sich, dass man künftig die Dramatik aus der Angelegenheit nehmen könnte. «Wir haben sicher auch Fehler gemacht, aber wir sollten den Ball nun flach halten.» Er wolle ein paar Tage verstreichen lassen - «bis sich der Rauch verzogen hat» - und dann zu einem Runden Tisch laden, wo gemeinsam besprochen wird, wie es weiter gehen kann.

Bruno Schelldorfer macht gegenüber unserer Zeitung jedoch klar, dass er keinen Gesprächsbedarf mehr hat. «Mit mir gibt es keinen Konsens mehr.» Der Rentner ist nach wie vor äusserst schlecht zu Sprechen auf die Kirchenvorsteherschaft.

«Sie müssen gar nicht mit mir Reden sondern sich einfach ans Gesetz halten.»

Engagierte Versammlung Zur Kirchgemeindeversammlung vom 28. April begrüsste Präsident Ruedi Schum 35 Kirchbürger. Zu Gast war die neue Jugenddiakonin Monika Fuchs, die bereits von einer erfreulichen Lego-Woche berichten konnte. Kirchenpfleger Markus Schilling präsentierte die Rechnung, welche mit einem satten Gewinn von 50'000 Franken abschloss. Roger Anhorn wurde als Nachfolger von Paul Tanner in die Vorsteherschaft gewählt. Um die Nachfolge von Urs Steiger in der Synode der Landeskirche bewarben sich Pfarrerin Edina Olah und Mirjam Schilling. In geheimer Wahl wurde Mirjam Schilling gewählt. (red)

