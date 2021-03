Live Jetzt im Ticker: Schulbehörden- und Gemeindewahlen im Thurgau – Pius Hollenstein als Schulpräsident in Märstetten gewählt +++ Roman Rothacher neu im Gemeinderat Schlatt 07.03.2021, 12.24 Uhr

14:00 Uhr

Schulbehörde in Märstetten gewählt

Pius Hollenstein, Schulpräsident von Märstetten Bild: PD

(sba) In der Primarschule Märstetten wurden heute das Budget und der Steuerfuss genehmigt sowie die Gesamterneuerungswahl der Behörde durchgeführt. Das Budget wurde mit 273 Ja- bei 38 Nein-Stimmen deutlich angenommen. Auch die Erhöhung des Steuerfusses um sechs Prozentpunkte haben die Schulbürgerinnen und -bürger bei einer Stimmbeteiligung von 21,8 Prozent 187 Ja-Stimmen angenommen. Hier allerdings sprachen sich 128 gegen die Erhöhung aus. Bei der Gesamterneuerungswahl der Schulbehörde lag das absolute Mehr bei 135 Stimmen. Alle vier Kandidaten lagen deutlich darüber. Gewählt sind: Jeannette Küenzle (270), Melanie Agosti (266), Florian Schoch (264) und neu in der Behörde mit dabei ist Marco Olimpio, der mit 248 Stimmen ebenfalls das absolute Mehr erreichte und Samuel Spühler ersetzt. Mit 264 Stimmen bei einem absoluten Mehr von 138 wurde Schulpräsident Pius Hollenstein für die Legislatur 2021 bis 2025 gewählt.

13:51 Uhr

Roman Rothacher überflügelt Dominik Büsser

Roman Rothacher, neu im Gemeinderat Schlatt Bild: PD

(sko) In Schlatt ist die Ersatzwahl für den Sitz im Gemeinderat nach dem ersten Wahlgang entschieden. Der parteilose Kandidat Roman Rothacher vereint am Sonntag 329 von 511 gültigen Stimmen auf sich. Das absolute Mehr von 256 Stimmen hingegen verpasst hat FDP-Kandidat Dominik Büsser. Somit zieht Rothacher als Ersatz für den zurücktretenden Cyrill Veraguth in den Gemeinderat von Schlatt ein. Amtsbeginn für den 36-jährigen Polizisten ist der 1. April. Die Stimmbeteiligung lag bei über 51 Prozent.

13:49 Uhr

Charly Dohr ersetzt Noëmi Holenstein als Behördemitglied der Primarschule Stettfurt

(sko) Die Primarschulgemeinde Stettfurt hat die Schulbehörde für die nächste Amtsperiode gewählt. Für die abtretende Noëmi Holenstein rückt Charly Dohr nach. Die bisherigen Behördenmitglieder Iris Amrein, Karin Bosshard, Leo Eisenring sowie Roland Keller als Schulpräsident sind allesamt in ihren Ämtern bestätigt.

13:27 Uhr

Michael Krautter ist neuer Münsterlinger Gemeinderat

Michael Krautter tritt dem Münsterlinger Gemeinderat bei. Bild: PD

(rha) Im zweiten Wahlgang hat Michael Krautter seine beiden Mitbewerber deutlich hinter sich gelassen. Insgesamt konnte er 297 Stimmen auf sich vereinen. Monika Schleusser kam derweil auf 209 und Paul Müller gerade einmal auf 22 Stimmen. Somit tritt Krautter die Nachfolge von Adrian Giger im Münsterlinger Gemeinderat an. Der Scherzinger mit Jahrgang 1981 arbeitet als Leiter einer kaufmännischen Immobilienbewirtschaftung. Zudem engagiert sich Krautter im regionalen Vereinswesen, als Revisor des Fussballklubs Münsterlingen und Vorstandsmitglied im Tennisclub Kreuzlingen.

13:15 Uhr

Ramon Ruppli neu im Gemeinderat Sommeri

Ramon Ruppli ersetzt Rudolf Roffler im Gemeinderat von Sommeri. Bild: Manuel Nagel

(man) Ramon Ruppli wird in Sommeri mit 164 von 172 massgebenden Stimmen für den zurücktretenden Rudolf Roffler in den fünfköpfigen Gemeinderat gewählt. Ruppli war der einzige Kandidat, der sich für die Ersatzwahl zur Verfügung stellte. Die Stimmbeteiligung betrug 45,3 Prozent.

13:06 Uhr

Marlène Reithofer Scherrer zieht in den Stadtrat von Diessenhofen ein

Marlène Reithofer Scherrer, Stadträtin von Diessenhofen, parteilos, ab 1. Juni. Bild: PD

(sko) Die Nachfolgerin von Mirko Kelebuda im Stadtrat von Diessenhofen heisst Marlène Reithofer Scherrer. Die parteilose Kandidatin hat am Sonntag 612 Stimmen auf sich vereint und somit das absolute Mehr von 492 Stimmen auf Anhieb erreicht. SP-Kandidatin Fahrije Baftijari holt 388 Stimmen, 23 gehen an Vereinzelte. Die Stimmbeteiligung liegt bei über 56 Prozent, wie die Stadtgemeinde mitteilt. Reithofer Scherrer übernimmt ihr neues Amt im Diessenhofer Stadtrat am 1. Juni.

13:00 Uhr

Eschlikon erhält neue Gemeindeordnung

Die Eschliker Gemeindeverwaltung arbeitet künftig mit dem Geschäftsleitungsmodell. Bild: Roman Scherrer

Die Stimmbürger der Politischen Gemeinde Eschlikon genehmigen ihre neue Gemeindeordnung mit 68 Prozent klar. Die Stimmbeteiligung liegt bei 45 Prozent.

12:57 Uhr

Tägerwilen: Andrea Freund ist neue Kirchenpräsidentin

Andrea Freund ist neue Kirchenpräsidentin in Tägerwilen. Bild: PD

(ubr) Andrea Freund wird zur neuen Kirchenpräsidentin von Evangelisch Tägerwilen gewählt. Sie erhielt 324 Stimmen und übertraf das absolute Mehr von 169 Stimmen deutlich. Sie übernimmt die Nachfolge von Interimspräsident Markus Thalmann.

12:53 Uhr

Mirjam Leibinger, frisch gewählte Gemeinderätin von Wagenhausen. Bild: PD

Mirjam Leibinger schafft Wahl problemlos

(sko) Die einzige Kandidatin schafft den Einzug in den Gemeinderat von Wagenhausen. Mirjam Leibinger hat am Sonntag 273 von 335 gültigen Stimmen geholt und somit das absolute Mehr von 168 Stimmen übertrumpft. 62 Stimmen gingen an Vereinzelte. Die 41-jährige Verwaltungsangestellte aus Kaltenbach ersetzt damit Karin Vetterli-Ruh, die auf eigenen Wunsch per Ende Mai aus dem siebenköpfigen Gemeinderat um Gemeindepräsident Roland Tuchschmid scheidet. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 37 Prozent.

12:38 Uhr

Natalie Dietsche wird neue Gemeinderätin in Altnau

Natalie Dietsche ist neu Mitglied im Altnauer Gemeinderat. Bild: PD

(rha) Mit 47 Stimmen Vorsprung hat Natalie Dietsche den Sprung in den Altnauer Gemeinderat geschafft. Sie hatte sich in diesem zweiten Wahlgang mit 219 Stimmen gegen ihren Kontrahenten Flurin Alexander-Urech durchgesetzt, der insgesamt 172 Stimmen auf sich vereinen konnte. Dietsche folgt auf Gemeinderätin Anja Hohengasser. Die parteilose Dietsche ist Jahrgang 1996, in Altnau aufgewachsen und arbeitet als Arztsekretärin an der Rehaklinik in Zihlschlacht.

12:23 Uhr

Entscheidung in Gachnang vertagt

Signet beim Eingang zur Gemeindeverwaltung Gachnang an der Islikonerstrasse 7. Bild: Donato Caspari

(sko) Der erste Wahlgang zur Ersatzwahl für den freiwerdenden Sitz im Gemeinderat Gachnang bringt am Sonntag keine Entscheidung, weil keiner der drei Kandidierenden das absolute Mehr von 476 notwendigen Stimmen erreicht hat. Der Marke am nächsten kommt der 45-jährige Parteilose Fabian Heinzer mit 354 von insgesamt 951 gültigen Stimmen. Dahinter reihen sich Lukas Gaam (52-jährig, parteilos) mit 301 Stimmen und Lilian Manser Blarer (53-jährig, parteilos) mit 278 Stimmen. Somit ist die Entscheidung um die Nachfolge des per Ende Juni zurücktretenden Gemeinderats Karl Ringenbach vertagt. Entscheiden muss also der zweite Wahlgang am 13. Juni.

12:21 Uhr

