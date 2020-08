Jetzt greift die Stadt Arbon durch: Der Wirt des «Roten Kreuzes» darf die widerrechtlich erstellen Pergolen nicht mehr nutzen Dem Beizer droht eine Busse von bis zu 20'000 Franken. Und wenn er sich weiterhin über das Nutzungsverbot hinwegsetzt, kann es noch viel teurer für ihn werden. Markus Schoch 12.08.2020, 13.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick von oben auf das «Rote Kreuz» mit den beiden Pergolen, wobei sich die eine unter den Bäumen versteckt. Bild: Manuel Nagel (Arbon, 23.Juni 2020)

Die Schonfrist ist abgelaufen. Die Stadt schaut nicht länger zu, wie sich der Wirt über die einstweilige Anordung hinwegsetzt, die der Stadtrat bereits am 3. Juni - also vor über zwei Monaten - erlassen hat. Die Verfügung untersagt es dem Beizer, die beiden Pergolen zu nutzen, die er vor drei Jahren baute, ohne eine Bewilligung einzuholen.

Das Verbot ist mittlerweile rechtskräftig. Der Betreiber des «Roten Kreuzes» focht es an und machte weiter, als ob nichts wäre. Das kantonale Departement für Bau und Umwelt stellt sich jetzt aber auf die Seite der Stadt Arbon. Weil der Beizer den Entscheid nicht an die nächste Instanz weiter gezogen hat, ist er in Stein gemeisselt.

Am 24. August ist fertig lustig

Der Arboner Stadtrat hat deshalb an seiner Sitzung vom Montag beschlossen, das Nutzungsverbot ab dem 24. August um 8 Uhr zwangsweise durchzusetzen, falls sich der Wirt nicht an die Spielregeln halten sollte. Stadtpräsident Dominik Diezi sagt:

Stadtpräsident Dominik Diezi. Bild: Andrea Stalder (Arbon, 9.6.2020)

«Es liegt uns fern, touristischen Leistungserbringern das Leben schwer zu machen. Vielmehr geht es darum, dass wir widerrechtliches Handeln unter keinen Umständen dulden wollen.»

Die Stadt hat den Wirt deshalb auch bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Das kantonale Planungs- und Baugesetz sieht bei Widerhandlungen eine Busse von maximal 20'000 Franken beziehungsweise 100'000 Franken im Wiederholungsfall vor, sagt Marco Breu, der Mediensprecher der Staatsanwaltschaft.

Eine der beiden Pergolen hat der Besitzer des «Roten Kreuzes» unter den Bäumen gebaut Bild: Andrea Stalder (Arbon, 8. Oktober 2019)

Die Rechnung könnte für den Wirt im Falle einer Verurteilung noch salziger werden. Das Strafgesetz kennt eine so genannte Vermögensabschöpfung. Heisst im konkreten Fall: Der Beizer muss dem Staat unter Umständen sogar die Einnahmen oder zumindest Teile davon abliefern, die er dank den Pergolen seit 2017 erwirtschaftet hat.

Es sieht nicht gut aus für den Wirt

Und es könnte für den Gastrounternehmer noch dicker kommen. Es ist gut möglich, dass er die Pergolen abbrechen muss, die ihn 100'000 Franken gekostet haben. Der Fall liegt im Moment beim Verwaltungsgericht.

Es sieht nicht gut aus für den Beizer: Das kantonale Departement für Bau und Umwelt hat im Februar in erster Instanz entschieden: Die beiden Sonnenschutzvorrichtungen müssen weg. Sie seien nicht zonenkonform und würden darüber hinaus das Ortsbild mit diversen geschützten Objekten in der Umgebung empfindlich stören.