Jetzt äusserst sich die Behörde zum Schulknatsch in Salmsach: «Es sind weitere Schritte geplant» Präsident Martin Haas und die Schulkommission Salmsach nehmen Stellung zu den Vorwürfen aus Elternkreisen. Zuvor waren unter der Schülerschaft Gerüchte über Lehrpersonen kursiert und Elternbriefe hatten Verwirrung ausgelöst. Manuel Nagel 01.07.2020, 04.30 Uhr

Das Schulhaus Bergli in Salmsach. Gerüchte um Lehrpersonen sorgen für Unruhe. Bild: Manuel Nagel

Die Vorwürfe sind happig. Von überstürztem Handeln seitens der Schulleiterin und des Schulpräsidenten ist die Rede, nachdem Schülerinnen und Schüler missliebige Aussagen über Lehrpersonen gemacht haben. Und von Maulkörben. Zudem seien Kinder einzeln ohne das Wissen der Eltern über längere Zeit von einem Kriseninterventionsteam befragt worden.

Die Situation in der Primarschule Salmsach ist angespannt und Auskunft erteilt nur Schulpräsident Martin Haas, der in der Einheitsgemeinde zugleich auch Gemeindepräsident ist. Die «Thurgauer Zeitung» konfrontierte Haas am Montagnachmittag mit 14 Fragen zu den Ereignissen, die sich seit den beiden Elternbriefen vom 23. und 25. Juni überstürzt hatten.

Martin Haas ist sowohl Gemeindepräsident wie auch Schulpräsident in der Einheitsgemeinde Salmsach. Bild: Christoph Lampart (Salmsach, 28. September 2019)

Einer der Vorwürfe lautet, Präsident und Schulleiterin hätten mit dem Versand des ersten Elternbriefs eigenmächtig und vorschnell gehandelt. Haas sagt dazu: «Die Schulleiterin und ich haben zusammen entschieden, die Eltern sofort mit einem Brief proaktiv zu informieren. Um sowohl das Wohl der Kinder als auch den Schutz der Lehrpersonen sicherzustellen, musste rasch gehandelt werden.» Die übrigen vier Mitglieder der Schulkommission hätten per E-Mail eine Kopie erhalten, bevor die Schreiben am Mittwoch per Post zugestellt wurden.

Kriseninterventionsteam nach 30 Minuten vor Ort

Ein Mitglied der Schulkommission habe dann noch für den Mittwochabend eine ausserordentliche Sitzung einberufen, an der auch Schulleiterin Monika Sauder teilgenommen und die Schulkommission ausführlich über die Geschehnisse informiert habe, sagt Martin Haas.

Gemäss den Vorgaben des Amts für Volksschule (AV) des Kantons habe man in so einem Fall das schulische Kriseninterventionsteam (Skit) informiert. Bereits eine halbe Stunde später sei eine Skit-Ansprechperson bereits vor Ort gewesen, um das weitere Vorgehen zu besprechen, und schon am Donnerstagvormittag seien drei Mitglieder des Skit in die Schule gekommen.

Aber weshalb wurden die Eltern nicht in Kenntnis gesetzt, dass ihre Kinder vom Skit befragt werden? Martin Haas sagt:

«Das Kriseninterventionsteam handelt im Auftrag des Amtes für Volksschule eigenständig.»

Die Eltern würden jeweils unmittelbar nach den Skit-Einsätzen informiert. Das sei auch in dem Fall unmittelbar nach dem Mittag passiert. Zunächst seien mit den Kindern in Gruppen Gespräche geführt worden – mit dem Ziel über die aktuelle Situation zu reden. Martin Haas sagt:

«Die Kinder konnten in den Gesprächen über ihre Erfahrungen und allfälligen Sorgen berichten.»

Schulpräsident Martin Haas rechtfertigt das Vorgehen der vergangenen Woche. Bild: Reto Martin (Salmsach, 20. Mai 2016)

Kein Verbot, über heikle Themen zu sprechen

Einige der Eltern bezweifeln, dass man die im Raum stehenden Vorwürfe – dazu gehören auch die Missachtung der Privatsphäre – in dieser kurzen Zeit habe seriös abklären können. Haas widerspricht: «In den geführten Gesprächen fanden sich keine Anhaltspunkte oder Hinweise dazu.» Das Skit sei aufgrund der Erzählungen und der Erfahrungen der Kinder zum Schluss gekommen, dass ausgeschlossen werden könne, dass an den Vorwürfen was dran sei. «Die Schülerinnen und Schüler konnten differenziert Auskunft geben», so der Schulpräsident.

Auch weist Haas den Vorwurf von sich, den Kindern sei ein Maulkorb verpasst worden: «Von einem Verbot, über heikle Themen zu sprechen, kann und wird nie die Rede sein.» Allerdings habe man den Kindern gesagt, dass keine Unwahrheiten über andere Personen erzählt werden dürften, um Gerüchte zu vermeiden und so auch die Integrität der Lehrpersonen zu schützen.

Und wie geht es nun weiter? Martin Haas sagt:

«Es sind weitere Schritte mit Fachleuten geplant, über welche die Schulkommission proaktiv zuerst die Eltern und danach auch die Öffentlichkeit informieren wird.»