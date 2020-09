Jeder Besucher erhält ein Halsband: Wie das Weinfelder Marktplatzfest trotz Corona sicher über die Bühne gehen soll Am Weinfelder Marktplatzfest vom letzten Septemberwochenende bekommen alle Gäste Tracing-Module um den Hals. «So können wir den Gästen den derzeit höchstmöglichen und effektivsten Sicherheitsstandard bieten» sagt Wega-Präsident Heinz Schadegg. Mario Testa 09.09.2020, 17.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Verantwortlichen des Weinfelder Marktplatzfestes informieren die Standbetreiber im TKB-Konferenzsaal über den neuesten Stand der Planung. Bild: Mario Testa

(Weinfelden, 8. September 2020)

Das Marktplatzfest vom 24. bis 28. September findet statt. Das steht nach dem Informationsanlass vom Dienstagabend fest. «Wir haben die Ja-Nein-Frage zu Beginn mit den Standbetreibern diskutiert. Nur wenn für die ganze Zeit schlechtes Wetter angekündigt ist, werden wir das Fest noch absagen», sagt Wega-Präsident Heinz Schadegg.

Wega-Messeleiter Gregor Wegmüller. Bild: Andrea Stalder

Den Weg zur Durchführung geebnet hat auch ein neuartiges Contact-Tracing-System, das bereits am Swiss Economic Forum in Montreux zum Einsatz kam. Wega-Messeleiter Gregor Wegmüller, ist überzeugt vom System:

«Das System der Weinfelder Firma Race Result sorgt dafür, dass die Nachverfolgbarkeit der Gäste gewährleistet werden kann, ohne deren Bewegungsfreiheit einzugrenzen»

Die Besucher werden am Eingang registriert und bekommen einen Badge.

Im Badge, der um den Hals getragen wird, befindet sich ein Transponder, welcher die Kontakte mit anderen Gästen speichert. «Im Verdachtsfall kann so nachverfolgt werden, wer sich zeitgleich in der Nähe einer infizierten Person aufgehalten hat», sagt Wegmüller.

Freie Bahn für nicht betroffene Gäste

Heinz Schadegg, Wega-Präsident. Bild: Andrea Stalder

Alle Gäste, die zeitlich oder örtlich nicht betroffen sind, könnten so auch komplett von der Nachverfolgung ausgeschlossen werden. «Wir freuen uns, dass das Marktplatzfest damit den derzeit höchstmöglichen und effektivsten Sicherheitsstandard bieten kann», sagt Heinz Schadegg. Des Weiteren dürfen sich nur maximal 800 Gäste gleichzeitig am Fest aufhalten und es gelten Hygiene- und Distanzregeln.

An diversen Ständen wird am Fest für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt. Einige Vereine und Gastronomen, welche Essen anbieten, haben sich Lösungen einfallen lassen, die ohne Besteck und Geschirr auskommen. Die anderen greifen auf Mehrweggeschirr mit Depotsystem zurück. «Dazu gibt es auch ein Riesenrad und zwei Kinder-Karussells auf dem Pestalozzi-Schulhausplatz», sagt Schadegg. «Und es dürfen also auch Gäste von ausserhalb Weinfeldens ans Fest kommen.»

Fingerfood statt Güggeli und Haxen

Am Marktplatzfest beteiligen sich unter anderem der Feuerwehrverein, der FC Weinfelden-Bürglen oder die Weinfelder Winzer. Dazu kommen Gastronomiebetriebe wie die Wirtschaft zum Eigenhof, der Gasthof Eisenbahn oder der Strassmann Beck.

Bernhard Scherrer, Koordinator für den Stand der Winzer. Bild: Mario Testa

«Alle Winzer vom Ottenberg beteiligen sich am Stand am Marktplatzfest», sagt Bernhard Scherrer, der diesen Auftritt koordiniert. «Jeder stellt einen Wein zum Verkauf bereit. Es hat dann sechs Rot- und sechs Weissweine, dazu jeden Tag einen Wein des Tages.» Es habe unter den Winzern schon auch kritische Stimmen zur Durchführung des Festes gegeben, schlussendlich hätten aber alle mitgemacht.« Einige von ihnen stehen auch als Helfer am Stand.»

Monika Oettli, Koordinatorin Fondue-Keller. Bild: Mario Testa

Auch auf das traditionelle Fondue, welches normalerweise im Haffterkeller serviert wird, müssen die Gäste nicht verzichten.

«Wir servieren unser Fondue in einem Parisette-Brot, wie bei einem Hotdog. Wir kochen aber jedes einzeln wie sonst im Keller», sagt Monika Oettli, die das Fondue-Team koordiniert. «Ich finde es gut, dass wir das Fest machen können. Aber natürlich gibt es auch in unserer Gruppe Skeptiker.»

Sabrina Bornhauser, Wirtin Wirtschaft zum Eigenhof. Bild: Mario Testa

Auf Haxen aus der Dorfbeiz und Güggeli aus dem Feuerwehrbeiz müssen die Gäste dieses Jahr verzichten. «Das lässt einfach unsere Logistik nicht zu, Güggeli und Haxen müssen stundenlang gebraten werden und da können wir einfach überhaupt nicht abschätzen, wie viele es braucht», sagt Sabrina Bornhauser, Wirtin im «Eigenhof». Trotzdem soll es Schwinigs geben - in Form von Pulled Pork im Brot.

Marcel Lehmann, Feuerwehrverein Weinfelden. Bild: Mario Testa

Das Eigenhof-Team arbeitet am Marktplatzfest mit dem Feuerwehrverein zusammen. Auch dieses hält am klassischen Angebot von Poulet fest, wenn auch nicht als Brathähnchen. «Wir steuern Poulet im Brot bei an unserem gemeinsamen Stand», sagt Koordinator Marcel Lehmann. «Es ist ja diesmal auch alles unter freiem Himmel, da müssen wir uns anpassen. Aber wir finden es cool, dass wir etwas zum Fest beisteuern können.»

Depotsystem, Sicherheitspersonal und Gottesdienst

An der Wega kümmert sich das Clean-Team der Chrischona Weinfelden jeweils um den Abfall. Diesmal sind sie für an der Rückgabestelle für das Depot-Mehrweggeschirr im Einsatz. Sicherheitsleute patroullieren während des gesamten viertägigen Anlasses auf und um das Gelände.

Roger Baumann, Pastor Chrischona Gemeinde Weinfelden. Bild: Mario Testa

Und nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr gibt es auch diesmal am Sonntagmorgen wieder einen ökumenischen Gottesdienst. «Es wird erst der zweite ökumenische Gottesdienst in der Geschichte von Weinfelden sein, an dem sich alle fünf Weinfelder Kirchen beteiligen», sagt Chrischona-Pastor Roger Baumann. Nicht zuletzt gibt es auch ein kleines Unterhaltungsprogramm während des Marktplatzfestes mit Konzerten und Musik vom DJ.