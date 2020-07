«Jede Drogenküche könnte sich hier eine Scheibe abschneiden»: Claudia Burren aus Hefenhofen pflanzt in ihrem Garten Heilkräuter an Claudia Burren besitzt einen wildwuchernden Heilkräutergarten. Dort sollte man nicht ohne sie hinein. Sheila Eggmann 10.07.2020, 04.20 Uhr

Der Garten von Claudia Burren. Claudia Burren zeigt die getrockneten Lindenblüten im Estrich. Vor dem Kachelofen hängen büschelweise Kräuter. Burren verkauft in ihrem Hofladen Schnaps von der Brennerei ihres Mannes. Die Kräutermischungen gibt es hier aber nicht. Auf dem Estrich trocknen Ringelblumen.

Sie ist hochgiftig, psychoaktiv und sie schreit, wenn man sie aus der Erde zieht. Letzteres tut die seltene Pflanze Alraune zumindest in mehreren Erwähnungen in den Harry-Potter-Büchern. Und sie wächst in einem Topf bei Claudia Burren in Chressibuech. «Als Kräuterhexe musst du irgendwann einmal mit einer Alraune Bekanntschaft machen», sagt sie. Denn diese gehöre zu den wichtigsten, magischen Giftkräutern.

Die Alraune hat sich in die Erde zurückgezogen, um zu regenerieren. Foto: Sheila Eggmann

Die eher unbekannte Alraune ist bei weitem nicht das einzige Kraut bei Burren zu Hause. Im Bauernhaus findet man Pflanzen vom Boden bis zum Estrich. Einige hängen büschelartig zum Trocknen vor dem Kachelofen, andere sind im Vorgarten des Hauses in Töpfen aufgereiht. Wieder andere liegen im Estrich auf Gittern oder in Gläsern in Schubladen. Und dann gibt es noch den grossen Garten. «Dort habe ich meine eigene Apotheke», sagt Burren.

Eine Tinktur gegen Kopfschmerzen

Gegen nichts ist kein Kraut gewachsen. Das könnte man meinen, wenn man Burren dabei zusieht, wie sie sich ihren Weg durch den Garten bahnt:

Foto: Sheila Eggmann

Sie streicht bei einigen Pflanzen über die Blätter, riecht an anderen, nennt dabei deren Wirkung. Was hier wächst, brauche sie in erster Linie, um zu heilen und um zu räuchern.

Sie verarbeitet die meist einheimischen Kräuter in Tinkturen, entzieht ihnen also die Wirkstoffe mit Hilfe von Alkohol. «Mein Mann brennt Schnaps, da bin ich an der Quelle», sagt die 52-Jährige. Ausserdem stellt sie aus den Kräutern Salben oder Wein her. Die Erzeugnisse verwendet sie für sich selbst oder für die Familie. Etwa, um Kopfschmerzen zu behandeln. «Ich verkaufe aber nichts. Ich bin keine Ärztin.»

Ausserdem verwertet die vierfache Mutter Kräuter zu Tee. «Ich würde aber niemandem empfehlen, einfach so in meinem Garten Tee-Kräuter zu holen. Man könnte sich noch vergiften», sagt sie und lacht.

«Jede Drogenküche könnte sich hier eine Scheibe abschneiden. Wenn die nur wüssten, was man alles mit diesem Zeug zusammenmischen kann.»

Sie selbst finde ihre psychoaktiven Pflanzen spannend, rät aber strikt von Selbstversuchen ab. «Davon habe ich viel zu wenig Ahnung.» Doch wieso pflanzt sie diese Kräuter überhaupt an?

Direkt neben dem Gartentor blüht ein Blauer Eisenhut. Würde man nur zwei Gramm von seiner Wurzel essen, wäre man tot. Burren hat ihn bewusst an diesem Ort angepflanzt, denn er soll den Garten beschützen: «Das ist symbolisch gemeint. So, wie wenn man im Auto einen Schutzengel aufhängt.»

Der heidnische Glaube fasziniert sie

Burren bezeichnet sich selbst als Kräuterhexe. «Absolut. Nur eine ohne Warzen im Gesicht.» Eine Hexe sei für sie eine selbstbestimmte Frau, die sich alles erlaube. Aber niemals auf Kosten anderer. Ihr Wissen über die Wirkung der Kräuter hat sich Burren im Laufe der Jahre angeeignet.

Beim Herumkramen in alten Geschichtsbüchern ist sie über den heidnischen Glauben gestolpert. Die Kräuterkünste von damals haben sie nicht mehr losgelassen. «Ich wollte herausfinden, wie man dieses Wissen heute anwenden kann.» Also absolvierte Burren diverse Kräuterkurse und schliesslich die Kräuterakademie in Salez.

Seit eineinhalb Jahren gibt sie ihre Erfahrungen an Interessierte weiter und macht Kurse in Kleingruppen. Wichtig ist ihr, dass die Leute wieder die Verbundenheit zur Natur spüren. «Viele sehen sie ja nur noch durch das Fenster», sagt sie. «Doch ich finde, es gibt nichts Schöneres, als nach einem Gartentag so richtig viel Dreck unter den Nägeln zu haben.»