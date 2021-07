Jahrgangsbeste Lea Bührer aus Weinfelden hat die beste Bachelornote aller Ingenieure der ZHAW Mit ihrer Abschlussnote von 5,76 überflügelt die 23-jährige Wirtschaftsingenieurin alle 517 diesjährigen Absolventinnen und Absolventen der ZHAW School of Engineering in Winterthur. Mario Testa 27.07.2021, 18.30 Uhr

Die Weinfelder Wirtschaftsingenieurin Lea Bührer vor dem Eingang zum evangelischen Kirchgemeindehaus, wo sie in der Kinder- und Jugendkommission mitwirkt. Bild: Reto Martin

Was hat Sie dazu gebracht, Wirtschaftsingenieurin zu studieren?

Der Hauptaspekt beim Studiengang an der ZHAW ist das Ingenieurwesen, viele Module decken Themen der Mathematik und insbesondere der Statistik ab. Und doch hat auch die Verknüpfung mit Wirtschaftsfragen seinen Stellenwert. Ich habe in einem Zwischenjahr vor dem Studium in diesem Bereich gearbeitet und mir hat das sehr gut gefallen. Ich bevorzuge logisches und vernetztes Denken und die Möglichkeit, etwas zu entwickeln, das einen Zweck hat.

Mit welchem Thema haben Sie sich in Ihrer Bachelorarbeit beschäftigt?

Wir haben unsere Bachelorarbeit zu dritt verfasst, in Englisch. Der Titel auf Deutsch lautet: «Prognose der Nachfrage an Passagierflügen im Amerikanischen Raum mithilfe fortgeschrittener statistischer Methoden». Die Mitverfasser sind Milan Hörle und Jan Zopfi, betreut wurden wir von Dr. Manuel Renold.

Das Thema tönt sehr theoretisch und kompliziert.

Das stimmt, aber die Ausgangslage kommt aus der Praxis. Vor Corona haben Airlines Vorhersagen über das Passagieraufkommen anhand von Daten aus der Vergangenheit gemacht. Wir haben in unserer Bachelorarbeit versucht, einen neuen Ansatz zu wählen. So fliessen bei unseren Modellen auch Faktoren wie die Inflation, Aktienkurse, die Kaufkraft und viele weitere mit ein. Für die USA haben wir uns entschieden, weil da verhältnismässig viele Daten zur Verfügung standen.

Und zu welchem Schluss kommen Sie in Ihrer Arbeit? Wie entwickeln sich die Passagierzahlen in den USA?

Lea Bührer zwischen Zeltblachen, die sie als Cevi-Lagerleiterin im Kirchturm zum Trocknen aufgehängt hat. Bild: Reto Martin

Wir haben ein Modell durchgerechnet bis Ende 2029. Und generell prognostizieren wir steigende Passagierzahlen, wobei die Inflation die Nachfrage am meisten bremst. Wie sich beispielsweise die Flugscham aufgrund ökologischer Gedanken oder die Handelskrisen wie derzeit zwischen den USA und China auswirken, ist hingegen kaum vorauszusagen.

Für Ihre Bachelorarbeit haben Sie die Note 6 erhalten, über das ganze Studium gesehen mit 5,76 das beste Resultat aller Studierenden erreicht dieses Jahr. Haben Sie das erwartet?

Nein, ich war überrascht, als ich das an der Diplomfeier erfahren habe. Im Vordergrund stand für mich nicht, die Jahrgangsbeste zu sein, sondern viel mehr Neues zu erlernen und mich persönlich weiterzuentwickeln.

Hatten Sie überhaupt noch Zeit für anderes, ausser zu lernen und die Arbeit zu schreiben?

Klar bedeutet ein Studium viel Einsatz. Aber mich interessiert es sehr und ich wollte immer verstehen, was wir in den Vorlesungen behandelt haben. Da baut der Stoff vom Dienstag auf jenem vom Montag auf und deshalb habe ich immer vorzu gelernt, um dabei zu bleiben. Zudem hatte ich eine tolle, engagierte Klasse. Ich habe nebst dem Studium aber immer genug Zeit gefunden für mein Engagement bei der Cevi und der Kirche oder für mein Pflegepferd.

Die zwei Jahrgangsbesten an der ZHAW sind dieses Jahr Frauen, dennoch machen sie nur rund 11 Prozent aller Studierenden aus. Weshalb studieren so wenige Frauen in technischen Bereichen?

Das ist schwierig zu sagen. Ich hätte Anfang des Studiums auch erwartet, dass wir mehr Frauen sind. Auch wenn es immer mehr werden, denke ich schon, dass der Beruf des Ingenieurs kulturell geprägt eher einer ist, den Männer ausüben. Im Gespräch mit Kolleginnen merke ich, dass viele einfach noch grossen Respekt vor technischen Studiengängen haben. Kommt dazu, dass man kaum Werbung für diese Studiengänge sieht, ich selbst bin durch Eigenrecherche auf den Studiengang gestossen.

Lea Bührer bekam an der Diplomfeier das beste Diplom aller über 500 Bachelorstudierenden an der ZHAW. Bild: PD/Beat Märki

Geniessen Frauen Vorteile beim Studium an der ZHAW?

Ja und nein. Es ist schon so, dass einem die Dozenten als Frau schneller kennen, weil es einfach so wenige sind. Das hat dann Vor- und Nachteile, ich wurde zum Beispiel sehr oft aufgerufen in Vorlesungen.

Wie geht es nun für Sie weiter? Weiter im Studium oder suchen Sie sich einen Job?

Ich studiere weiter, beginne im September ein Masterstudium in Biostatistik an der Universität Zürich. So kann ich mein Wissen im Gebiet der Datenanalyse und Statistik erweiterten und im Medizinalbereich anwenden. Dort würde ich später gerne einmal arbeiten.