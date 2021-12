Jahresrückblick Weinfelden: Kein MXGP in der Mowag-Grube

Jahresrückblick Geplatzer Traum - Geschützte Amphibien: In der Mowag Grube findet kein MXGP statt Mit viel Elan plante Willy Läderach bereits die nächste Motocross-Weltmeisterschaft im Mowag-Testgelände zwischen Weinfelden und Bürglen. Doch ein Nein des Kantons und Einsprachen von Umweltverbänden brachten das Projekt zum Einsturz. Sabrina Bächi 29.12.2021, 16.56 Uhr

Auf dem Testgelände sollte der MXGP stattfinden. Bild: Mario Testa

Kröten oder Töff – das ist hier die Frage. Denn Willy Läderach will für einen Lauf der MXGP-Weltmeisterschaft eine Rennstrecke in einem Naturschutzgebiet nationaler Bedeutung erstellen. Die Rede ist vom Mowag-Testgelände zwischen Weinfelden und Bürglen.

Willy Läderach, Organisator MXGP Bild: Michel Canonica

Obschon Läderach Lehren aus dem Ende des Rennens in Frauenfeld gezogen hatte und die Umweltverbände früh ins Boot holte, will es auch in Weinfelden nicht recht klappen. Im April fand ein runder Tisch mit allen Beteiligten statt. Ständerat Jakob Stark wurde als Vermittler auserwählt und die Veranstalter waren guten Mutes. Zwei Gutachten wurden in Auftrag gegeben. Eines von den Veranstaltern selbst, eines von den Umweltverbänden. Aufgrund der Resultate im Gutachten reichten im September die Umweltverbände Einsprache gegen das Gesuch für Bauten im Naturschutzgebiet ein.

Der Schutz der Tiere verhindert eine Austragung

Toni Kappeler, Präsident Pro Natura Thurgau Bild: PD

«Ich hatte die Hoffnung, dass wir mit der offenen Kommunikation und der Vermittlung von Ständerat Jakob Stark für einmal nicht als Verhinderer dastehen», sagt Toni Kappeler, Präsident von Pro Natura Thurgau an einer Medienkonferenz. Doch das Baugesuch des MXGP sei ohne Absprache mit den Umweltverbänden eingereicht worden. Zudem, so die Umweltschützer, sei es nicht hinnehmbar, dass 3000 Kubikmeter Aushubmaterial in das Naturschutzgebiet eingeführt werde.

Zudem, und das ist der grösste Kritikpunkt, leben in der Mowag-Grube Amphibien, die vom Aussterben bedroht sind. Vor allem die Gelbbauchunke, der Kammmolch oder die selten grosse Population der Laubfrösche ist hier zu nennen.

Der Kammmolch ist geschützt und lebt in der Mowag-Grube. Bild: Witr / iStockphoto

Auch das Amt für Raumentwicklung steht dem Projekt inzwischen kritisch gegenüber. Die Gründe gegen einen MXGP werden vielfältiger. Respektive die Auflagen für die Veranstalter so hoch, dass eine Durchführung kaum mehr möglich ist. So wie sich das Projekt im September präsentiert, kann der Kanton keine Ausnahmebewilligung erteilen.

«Obwohl die Tiere im September noch nicht in der Winterstarre sind und fliehen könnten, ist völlig ungewiss, wie gut die Amphibienpopulationen das wegstecken», sagt Matthias Künzler vom Amt für Raumentwicklung. Zudem benötige es den MXGP für den Schutz der Tiere nicht. Im Oktober ist klar: Die Veranstalter ziehen sich zurück, der MXGP wird nicht in der Mowag-Grube stattfinden.