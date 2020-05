Jahresrechnung 2019: Kradolf-Schönenberg erwirtschaftet Gewinn von 600'000 Franken Ein höherer Steuerertrag und ein geringerer Sozialhilfeaufwand haben massgeblich zum Plus in der Rechnung beigetragen. Der Gemeinderat möchte den Gewinn hauptsächlich als Vorfinanzierung von Strassensanierungen verwenden. Georg Stelzner 14.05.2020, 16.40 Uhr

Heinz Keller, Gemeindepräsident von Kradolf-Schönenberg, kann eine erfreuliche Jahresrechnung vorlegen. Bild: Georg Stelzner

In seiner Botschaft an die Bürgerinnen und Bürger bezeichnet der Gemeinderat das Rechnungsergebnis nüchtern als «positiven Abschluss». Man darf diese Feststellung getrost als Untertreibung bezeichnen, steht die Jahresrechnung doch mit einem Bruttogewinn von 603'594 Franken zu Buche. Da ein Verlust in Höhe von 226'000 Franken budgetiert war, beläuft sich die Besserstellung auf rund 830'000 Franken.