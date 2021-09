Amriswil: Die IGEA stellt ihr neues Programm vor.

Jahresprogramm Neue Termine für spannende Vorträge: Die IGEA Amriswil startet in zwei Wochen mit ihren Veranstaltungen Die IG Erwachsenenbildung Amriswil stellt ihr Programm vor. Saxofonistin Edith Chischè erzählt bei «Fokus Mensch» aus ihrem Leben. Manuel Nagel 10.09.2021, 16.40 Uhr

Monika Sutter ist seit Mai 2021 Präsidentin der IGEA. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 7. September 2021)

Für gewöhnlich beginnt die Interessengemeinschaft Erwachsenenbildung Amriswil (IGEA) ihr Jahresprogramm jeweils mit «Fokus Mensch»: So heisst die Veranstaltung, an der eine bekannte Amriswiler Persönlichkeit aus ihrem Leben erzählt. «Nach Nationalrätin Diana Gutjahr vor einem Jahr konnten wir in diesem Jahr die Saxofonistin Edith Chischè gewinnen», sagt Monika Sutter, seit diesem Mai Präsidentin der IGEA. «Sie ist als Keeshea ziemlich international unterwegs, lebt zeitweise in New York und wird dann am 29. September auch hoffentlich etwas auf ihrem Saxofon spielen», sagt Monika Sutter.