Jagd auf Vandalen in Amriswil: Zwei Unternehmer setzen Kopfgeld als Anreiz aus Zwei Amriswiler Gewerbler wollen mehrere hundert Franken für die Ergreifung von Vandalen bezahlen, die am vergangenen Wochenende beim Gewerbeturm Sachbeschädigungen begangen haben. Manuel Nagel 08.07.2020, 05.20 Uhr

Die dicke Plexiglasscheibe wurde mit Fusstritten mutwillig zerstört. Für die Ergreifung der Täter gibt es eine Belohnung. Bild: Manuel Nagel

Die Spuren sind auch ein paar Tage danach noch sichtbar auf dem Schollenberg bei Räuchlisberg, wo der Gewerbeturm hoch über Amriswil wacht. Zwar haben Mitarbeiter des Werkhofs am Montag das Gröbste beseitigt, doch kleine Glassplitter auf dem Boden zeugen immer noch davon, dass es am vergangenen Wochenende rund zu- und hergegangen ist.

«Schon am Donnerstagabend haben sie hier beim Gewerbeturm gebechert.»

Das sagt Philipp Huber, Leiter des Amriswiler Werkhofs. Seine Leute hätten am Tag darauf den ganzen Abfall zusammengekehrt. Doch in der Nacht auf Samstag wurde es noch schlimmer. Mutwillig hat jemand die fast ein Zentimeter dicken Plexiglasscheiben der Sponsorentafel zerstört. Dazu wurden Bäume umgeknickt und einige Pfosten des Zauns rund um den Turm herausgerissen.

Erste Hinweise sind bereits eingegangen

Einer, der nicht länger nur die Faust im Sack machen will, ist Marcel Lindenmann. Per Zufall beobachtete der Unternehmer am Freitag ein halbes Dutzend Personen, die sich beim Gewerbeturm aufhielten. Als er dann am Sonntag dort vorbeischaute, ärgerte er sich masslos über die blinde Zerstörungswut. Als Gewerbler macht es ihn wütend, dass ein paar «schwachsinnige Leute» keinen Respekt vor dieser Attraktion hätten, mit der der Gewerbeverein den Amriswilern etwas bieten wollte. Marcel Lindenmann sagt:

«Das hat mir den Deckel gelupft.»

Und noch am Sonntagabend postete er die Bilder des Vandalenaktes in den sozialen Netzwerken und versprach eine Belohnung von 200 Franken, sollten sachdienliche Hinweise auf die Täter eingehen. Garagist Hansjörg Stahel verdoppelte die Summe spontan und ein weiteres Mitglied der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Amriswil, wenn...» würde auch noch eine Hunderternote für die Ergreifung der Täter beisteuern.

Die Aktion trug bereits erste Früchte. Lindenmann verrät, dass sich mehrere Personen bei ihm gemeldet und erste Hinweise gegeben hätten. «Eine Person scheint die Täter zu kennen», sagt Lindenmann und lässt verlauten:

«Die Schlinge zieht sich immer enger zusammen.»

Stadt Amriswil bringt alles zur Anzeige

Marcel Lindenmann informierte Amriswils Stadtpräsident Gabriel Macedo und der erstattete umgehend Anzeige bei der Polizei. Macedo sagt:

«Das geht gar nicht. Wir fahren bei allen Sachbeschädigungen eine sehr restriktive Linie.»

Der Amriswiler Stadtpräsident erhofft sich davon eine abschreckende Wirkung.

«Die Ermittlungen in Fällen dieser Art gestalten sich unterschiedlich schwierig», sagt Michael Roth von der Medienstelle der Kantonspolizei Thurgau. Und Roth erzählt weiter:

«In der Vergangenheit konnten solche Taten auch dank Hinweisen aus der Bevölkerung geklärt werden.»



Hier dürften die Chancen ebenfalls gut stehen, dass die Täter zu Rechenschaft gezogen werden können. Nebst Augenzeugen gibt es auch noch Fussabdrücke, die noch immer auf einer Plexiglasscheibe zu sehen sind, die nicht zu Bruch gegangen ist. Dieselben Abdrücke seien auch auf einem Abfallkübel gefunden worden, so Werkhofleiter Philipp Huber. Er hofft, seine Mitarbeiter haben künftig weniger mit Sachbeschädigungen zu tun.