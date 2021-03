JA ZUR VOLKSINITIATIVE Der Kurswechsel ist vollbracht: Kreuzlingen muss einen neuen Standort suchen für sein Stadthaus Mit 53,3 Prozent heissen die Kreuzlinger Stimmberechtigten die Volksinitiative «zur Freihaltung der Festwiese beim Bärenplatz» gut. Der Stadtrat wird nun Varianten prüfen und holt in der Evaluationsphase den Gemeinderat mit ins Boot. Urs Brüschweiler Aktualisiert 07.03.2021, 17.16 Uhr

Mitglieder des Initiativkomitees stossen auf Schloss Girsberg auf den Abstimmungskampf an. (Bild: Reto Martin)

Knapp ist das Ergebnis erneut, aber nicht mehr so sehr: 287 Stimmen machten am Sonntag den Unterschied zwischen dem Ja- (2342 Stimmen) und dem Nein-Lager (2055 Stimmen). Bei der ersten Stadthaus-Abstimmung 2016 lag die Differenz bei gerade 5 Stimmen. Nur entschied sich die Mehrheit damals für das 50-Millionen-Projekt auf der Festwiese. Seither hat der Wind nun gedreht, das Projekt «Schlussstein» ist mit Annahme der Volksinitiative am 7. März praktisch beerdigt worden.

Die Summe verschiedener Argumente

Xaver Dahinden

Sprecher Initiativkomitee (Bild: Donato Caspari)

«Wir freuen uns, es ist aber keine Schadenfreude», sagt Xaver Dahinden, Sprecher des erfolgreichen Initiativkomitees. Der Dreiklang ihrer Argumentation «zu gross, zu teuer, am falschen Standort» habe bei den Stimmbürgern verfangen. «Geld ist immer ein schlagkräftiges Argument, aber hier bei weitem nicht das einzige», erklärt Dahinden. Das Komitee befürworte eine Tiefgarage und eine Neugestaltung der Festwiese, einfach ohne Stadthaus darauf. Bei der Suche nach zeitgemässen Räumlichkeiten für die Stadtverwaltung werde man sich nun gerne einbringen.

«Es geht nicht darum, nun an einem anderen Ort ein Stadthaus gleicher Grösse zu erstellen.»

Dahinden betont: Die bestehenden Verwaltungsgebäude müssten miteinbezogen werden.

Zurück auf Feld 1

Judith Ricklin

Nein-Komitee (Bild: PD)

Für Judith Ricklin vom Nein-Komitee war es klar, dass die Abstimmung knapp werden wird. Nun habe eine kleine Mehrheit eben anders entschieden. «Uns war im Vorfeld wichtig, über die Folgen aufzuklären, wenn die Initiative angenommen wird», sagt Ricklin.

«Wir hatten ein gutes Projekt und sind nun wieder bei null.»

Sie hoffe, dass allen bewusst sei, dass die Stadt nun wieder Geld in die Hand nehmen muss, um etwas Neues zu planen. Aktuell sei alles offen, «aber wir wollen natürlich jetzt nicht einen Schnellschuss, sondern ein qualitativ mindestens ebenbürtiges Projekt.

Stadt will Alternativprojekt rasch in Angriff nehmen

Thomas Niederberger

Stadtpräsident Kreuzlingen (Bild: Andrea Stalder)

«Der Stadtrat ist enttäuscht, akzeptiert aber selbstverständlich den Entscheid der Stimmbürger», schrieb die Stadtregierung in einer ersten Mitteilung. Den Kopf in den Sand stecken will Stadtpräsident Thomas Niederberger auch gar nicht.

«Wir nehmen den Auftrag entgegen und werden jetzt mögliche Varianten für die Räumlichkeiten der Stadtverwaltung prüfen.»

Und zwar man dies erstens zügig angehen und zweitens ohne Vorbehalte. Sprich, man werde versuchen, ein möglichst gutes Projekt zu realisieren, dass auch eine Mehrheit findet, betont Niederberger. Denn erst dann wird das aktuelle Projekt auch juristisch abgeschrieben, vorderhand bleibt es lediglich sistiert. Für das neue Projekt will der Stadtpräsident den «Fächer weit auftun» und zunächst mit dem Gemeindeparlament mögliche Varianten prüfen, bevor der Stadtrat einen Planungskredit beantrage. Niederberger geht davon aus, dass eine Volksabstimmung mit dem Kreditantrag für eine optionale Lösung frühestens im Jahr 2023 vorgelegt werden kann.