Ja zum Ergänzungsbau der Primarschule Frasnacht Die Stimmberechtigten geben an der Schulgemeindeversammlung grünes Licht zum Baukredit. Christof Lampart 18.12.2019, 04.45 Uhr

Eine Visualisierung der künftigen Primarschule Frasnacht. (Bilder: PD)

Rund fünf Millionen Franken wird der neue Ergänzungsbau die Primarschulgemeinde kosten. Und auch der Steuerfuss wird um vier Prozent erhöht. Das hinderte die Frasnachter aber nicht daran, dem Baukredit zuzustimmen.

Des Volkes Verdikt liess am Ende der knapp eineinviertel Stunden dauernden ausserordentlichen Schulgemeindeversammlung keinen Interpretationsspielraum. Das einzige Traktandum: der Baukredit für den Ergänzungsbau. Als die beiden Stimmenzähler am Montagabend in der Mehrzweckhalle Frasnacht ihre Arbeit getan hatten, stand mit 62 Ja zu je einem Nein und einer Enthaltung ein klares Resultat fest.

Die Schulbehörde um Präsident Daniel Leu sieht sich entsprechend bestätigt, in Sachen Schulraumplanung auf dem richtigen, zukunftsweisenden Weg zu sein.

Schule wächst langsam, aber konstant

Daniel Leu, Architekt Tom Munz und Schulpfleger Daniel Fitzi konnten deutlich aufzeigen, dass die bestehende Schulinfrastruktur den Anforderungen einer modernen Schule keineswegs mehr genüge. Leu listete lakonisch einige Mängel auf, mit der die Primarschule schon lange zu kämpfen habe, und kam zum Schluss: «Alle Räume sind komplett belegt. Wir haben keinen Platz mehr.» Der akute Platzmangel habe sogar dazu geführt, dass die Bibliothek als «Provisorium» auf den Gang hinaus verlegt worden sei.

«Diese und andere Zustände sind auf die Dauer unhaltbar»,

sagt Leu. Ausserdem würde der Platzbedarf in den nächsten Jahren nicht kleiner werden. Im Gegenteil: Laut Leu ist die Schule stabil, sie wächst langsam, aber konstant. Aktuell zählt die Primarschule Frasnacht 135 Kinder.

Die Diskussion wurde unaufgeregt und sachlich geführt. Das lag vor allem daran, dass Architekt Tom Munz klar aufzeigte, wie alle Raum- und Lernbedürfnisse (Gruppenräume, Aula etc.) im Sinne einer modernen Schule erfüllt werden könnten.

Mit grossem Mehr hiessen die Stimmberechtigen den Baukredit für den Ergänzungsbau der Primarschule Frasnacht gut.

Die von Fitzi auf die nächste Schulgemeindeversammlung im März angekündigte Steuerfusserhöhung um vier Prozent vermochte bis auf einen Mann niemanden zu schockieren. Dieser eine warnte davor, «nach Arbon ein falsches Zeichen in Sachen Steuern zu senden». Fitzi hielt dieser Befürchtung entgegen. Zum einen sei man über Jahre hinweg sehr sparsam gewesen. Zum anderen liege man nach wie vor unter dem Steuerfuss der Schule Arbon.

Die Schulbehörde will im Januar 2020 das Baugesuch einreichen, so dass im kommenden Juli das Bauprojekt gestartet werden kann.