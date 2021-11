Markus Ellenbroek ist seit 100 Tagen Tägerwiler Gemeindepräsident

Interview «Wir würden uns wünschen, dass die Gemeinde langsamer wächst»: Markus Ellenbroek ist seit hundert Tagen Gemeindepräsident von Tägerwilen Vor hundert Tagen hat Markus Ellenbroek das Amt als Tägerwiler Gemeindepräsident angetreten. Im Interview spricht er unter anderem darüber, wie es nach dem Nein zum Kinder- und Jugendzentrum mit der Gemeindewiese weitergehen soll. Rahel Haag Jetzt kommentieren 08.11.2021, 04.30 Uhr

Gemeindepräsident Markus Ellenbroek in seinem Büro im Tägerwiler Gemeindehaus. Bild: Andri Vöhringer

Herr Ellenbroek, Sie humpeln. Was ist passiert?

Ich habe mich am Dienstagabend bei einem Fussballspiel an der Achillessehne verletzt – ohne Fremdeinwirkung, übrigens.

Dann schaffen Sie es also trotz Ihres Amts als Tägerwiler Gemeindepräsident noch regelmässig auf den Fussballplatz.

Ich versuche, zweimal die Woche Sport zu treiben. Das hilft, den Kopf auszulüften. Wenn es nicht Fussball ist, gehe ich joggen. Wobei das jetzt wohl für eine Weile ins Wasser fallen wird.

Sie sind seit hundert Tagen im Amt. Was bewegt die Gemeinde?

Die grosse Bautätigkeit und das damit verbundene schnelle Wachstum. Das beschäftigt Tägerwilen seit bald 20 Jahren und wird noch eine Weile so weitergehen. Wir würden uns wünschen, dass die Gemeinde etwas langsamer wächst. Offensichtlich ist Tägerwilen aber sehr attraktiv.

Was macht die Gemeinde attraktiv?

Tägerwilen ist ausgezeichnet durch den privaten und öffentlichen Verkehr erschlossen. Dank der Lage zwischen See und Wald sind zudem die Wege in die Naherholungsgebiete kurz. Gleichzeitig sind die urbanen Zentren Kreuzlingen und Konstanz nah, wobei Tägerwilen selber nach wie vor mit einer gewissen Ländlichkeit punktet. Die grosse Kunst wird sein, diese langfristig beibehalten zu können. Ich denke, künftig müssen wir daran arbeiten, dass die Anonymität im Dorf nicht zu gross wird.

Davon haben Sie bereits im Wahlkampf gesprochen. Wie wollen Sie dieses Ziel erreichen?

Wir versuchen, die Menschen zu motivieren, am Dorfleben teilzunehmen. Unter anderem über die Vereine, denn ein grosser Vorteil in Tägerwilen ist das vielfältige Vereinsleben. Diese Vielfältigkeit ist sicher auch das Verdienst meines Vorgängers Markus Thalmann. Er hat die Vereine stets unterstützt. Das liegt auch mir am Herzen, das möchte ich weiterführen.

Die Vereine leiden darunter, dass ihnen zu wenig Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. Ende Mai hat die Tägerwiler Bevölkerung einer Teileinzonung für eine mögliche Mehrzweckhalle klar zugestimmt. Wie geht es mit dem Projekt nun weiter?

Darüber haben wir als Gemeinderat noch nicht befunden. In meinen Augen gibt es hier im Vorfeld noch einige Grundlagenarbeiten zu machen. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn man möglichst bald neue Turnmöglichkeiten für die Vereine realisieren könnte. Das Projekt wird aber eine grosse Herausforderung für Tägerwilen.

Inwiefern?

Wir müssen für eine Mehrzweckhalle eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung finden. Dass das bei Grossinvestitionen schwierig ist, zeigen die Beispiele in Sirnach und Münchwilen.

Ein Grossprojekt, das von der Bevölkerung nicht goutiert wurde, war das Kinder- und Jugendzentrum auf der Gemeindewiese. Was hat in Ihren Augen zu dessen Ablehnung geführt?

Ein Grossteil der Gegnerinnen und Gegner hatte wohl Mühe damit, dass das gesamte Areal hätte zugebaut werden sollen.

Und wie soll es nach dem Nein weitergehen?

Es geht hier vor allem um die Bedürfnisse der Schule. Die Volksschulgemeinde Tägerwilen hat gerade auf Stufe Kindergarten Raumbedarf und möchte bald einmal anfangen zu bauen. Wir als Gemeinderat wollen vorerst abwarten, was die Schule entscheidet. Danach können auch wir die Planung wieder aufnehmen.

Statt eines Gemeinschaftsprojekts schaut nun also jede Körperschaft für sich.

Das könnte man so sagen, wobei wir selbstverständlich miteinander sprechen.

In einem Monat findet bereits Ihre erste Gemeindeversammlung statt.

Also nervös bin ich noch nicht, aber das wird sicher noch kommen. (lacht) Grundsätzlich bin ich aber guter Dinge, dass wir das als Gemeinderat gut meistern werden.

Zur Person Markus Ellenbroek ist 57 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern. Er ist in Tägerwilen aufgewachsen und arbeitete vor seiner Wahl zum Gemeindepräsidenten als kaufmännischer Leiter der Rutishauser Automobile AG. Ellenbroek ist Mitglied der FDP und präsidierte seit 2011 die Rechnungsprüfungskommission. In seiner Freizeit spielt er unter anderem Fussball im Ü40-Team des FC Tägerwilen. (rha)