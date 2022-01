Joos Bernhard, Präsident der Spitex AachThurLand, im Interview

Interview «Wir schicken den ‹Ehre Leu› ab und zu in die Ferien», sagt der Präsident der Spitex AachThurLand Seit dem 1. Juni 2021 ist Joos Bernhard Präsident der Spitex AachThurLand. Der Verein hat rund 900 Mitglieder. Hannelore Bruderer Jetzt kommentieren 28.01.2022, 16.25 Uhr

Joos Bernhard mit dem «Sulger Ehre Leu». Bild: Hannelore Bruderer

Joos Bernhard, Sie sind seit gut einem halben Jahr Präsident der Spitex AachThurLand. Wie haben Sie sich eingelebt?

Von meinem beruflichen Werdegang her ist bei der Spitex vieles Neuland für mich, so lerne ich zum Beispiel ein neues Fachvokabular. Schnell habe ich auch gemerkt, dass dieses Vereinspräsidium nicht mit jenen von einem Turn- oder Musikverein vergleichbar ist. Die Spitex AachThurLand ist zwar als Verein organisiert, es ist aber ein KMU-Betrieb mit mehreren Angestellten. Das bringt eine gewisse Verantwortung mit sich. Als Präsident der Spitex bin ich die Verbindungsperson nach aussen. Dazu gehört auch die Beziehungspflege zu den angeschlossenen Gemeinden Sulgen, Kradolf-Schönenberg und Hohentannen sowie zum Spitex Verband Thurgau. Ich bin aber auch Ansprechperson für die Betriebsleitung und die Administration, und ich führe die Mitgliederversammlungen durch. Die ganze operative Führung liegt hingegen bei unserer Betriebsleiterin Sandra Enz.

Sie haben das Amt mitten in der Coronapandemie angetreten. Welche zusätzlichen Herausforderungen brachte das mit sich?

Damit sich unser Personal möglichst nicht ansteckt, reduzieren wir unsere Kontakte auf das Nötigste. Wir konnten uns nicht so einfach treffen, das machte den Einstieg etwas schwieriger. Ich werde vom Personal aber gut unterstützt und kann immer nachfragen, wenn etwas nicht klar ist. Eine Angestellte auf ihrer Tour zu begleiten, war leider auch nicht möglich. Als im Fernsehen die Sendung «Mona mittendrin» über die Spitex lief, habe ich mir diese extra angeschaut und so noch einiges mehr über den Spitex-Alltag erfahren.

Mit der Omikron-Variante erreicht die Pandemie eine neue Dimension. Die Prognosen gehen davon aus, dass es durch die Isolations- und Quarantänemassnahmen zu vielen Arbeitsausfällen kommen könnte. Wie ist das Personal darauf vorbereitet?

Wir testen regelmässig und hatten bisher noch keinen positiven Fall. Allerdings gab es schon Mitarbeitende, die sich in Quarantäne begeben mussten, weil sie Kontakt zu positiv Getesteten hatten. Fallen eine bis zwei Personen aus, kann das im Team aufgefangen werden. Vorbeugend Personal einstellen können wir nicht. Was wir jedoch können, ist, gewisse Leistungen auf das Notwendigste herunterzufahren. Zurzeit haben wir keine Personalengpässe. Sandra Enz hat das Personalmanagement gut im Griff.

Zu wenig Personal und fehlender Nachwuchs ist im Gesundheitswesen ein Dauerthema. Wie geht die Spitex AachThurLand mit dieser Herausforderung um?

Unsere Spitex ist nicht so gross. Das hat für die Mitarbeitenden den Vorteil, dass der Kreis, in dem sie tätig sind, klar umrissen ist. Zudem ist unser Verwaltungsaufwand klein. Wir bieten auch verschiedene Teilzeitarbeitsmöglichkeiten an. Unsere Mitarbeitenden haben festgelegte Aufgaben und Dienstzeiten, sind innerhalb dieser Vorgaben aber recht flexibel und selbstständig. Unsere Löhne richten sich nach den kantonalen Lohnstufen für Pflegepersonal. Das alles macht uns zu einem attraktiven Arbeitgeber.

Zur Person Joos Bernhard ist verheiratet und wohnt mit seiner Frau in Sulgen. Das Paar hat drei erwachsene Kinder. Der gelernte Ingenieur Regeltechnik arbeitete während dreissig Jahren beim Verkehrsmanagement Lichtsignalanlagen der Stadt Zürich. Ende 2021 ging der 63-Jährige frühzeitig in Pension. Er wurde im vergangenen Jahr für eine vierjährige Amtszeit zum Präsidenten der Spitex AachThurLand gewählt. (hab)

Die Spitex AachThurLand hat im letzten Sommer die Auszeichnung «Sulger Ehre Leu» erhalten. Wie ist dieser Preis bei Ihnen und dem Team angekommen?

Es war eine grosse Überraschung. Ich finde, es ist speziell diese Auszeichnung als Verein zu erhalten, da es eine Anerkennung der Leistungen ganz vieler Menschen betrifft. Unsere Mitarbeitenden haben sich extrem darüber gefreut. Die Spitex AachThurLand ist ein Erfolgsmodell. Das ist sicher auch meinem Vorgänger Jürg Peter zu verdanken, der unsere Spitex in den letzten 20 Jahren gut aufgebaut hat. Die Skulptur «Sulger Ehre Leu» war auch ein paar Wochen bei ihm zu Hause. Wir schicken den Löwen ab und zu in die «Ferien» zu Mitarbeitenden, die das möchten. Mit dem Preisgeld von 2500 Franken wollten wir ursprünglich das Personal, die freiwilligen Helfer und Rotkreuzfahrer zu einem gemeinsamen Essen einladen. Davon mussten wir dann aber absehen. Wir haben das Geld nun in Form von Reka-Checks an alle verteilt.

Wir stehen am Anfang des Jahres 2022. Haben Sie sich Vorsätze genommen und neue Ziele gesetzt?

Ein Jahreswechsel ist immer eine gute Gelegenheit, sich Gedanken über die Zukunft zu machen. Ich habe mich bewusst für eine Frühpensionierung entschieden, um mehr Zeit zu haben. Diese will ich für zwei Aufgaben nutzen, die überblickbar sind. Nebst dem Präsidium der Spitex AachThurLand ist dies mein Amt als Bezirksrichter. Bei der Spitex werden wir in diesem Jahr die Organisation überprüfen. Privat werde ich mir mehr Zeit für den Garten nehmen, wo ich Gemüse anbaue.

