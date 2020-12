interview Weinfelder Stadtrat sagt zum Goldstatus des Energiestadt-Labels: «Das ist eine Bestätigung unseres kontinuierlichen Schaffens in diesem Bereich» Die Stadt Weinfelden hat den Goldstatus beim Energiestadt-Label erreicht. Stadtrat Thomas Bornhauser war dies ein grosses Anliegen. Mario Testa 08.12.2020, 05.00 Uhr

Derzeit liefert die Solaranlage auf dem Sicherheitszentrum (links) kaum Energie, dafür der Wärmeverbund der Bornhauser Holzbau AG (rechts). Bild: Mario Testa (Weinfelden, 7. Dezember 2020)

Was bedeutet es Ihnen, dass sich Weinfelden nun Energiestadt Gold nennen darf?

Thomas Bornhauser: Es ist eine Bestätigung unseres kontinuierlichen Schaffens in diesem Bereich, ich habe mich über die Auszeichnung gefreut. Wir haben das Energiestadt-Label seit dem Jahr 2008 und konnten uns mit jedem Re-Audit steigern. Nun schöpfen wir schon 77,6 Prozent des energiepolitischen Handlungspotenzials aus.

Was bringt denn eine solche Auszeichnung?

Finanziell kaum etwas – es gibt kleinere Beiträge von Bund und Kanton – aber es ist ein Imagegewinn. Zugegeben werbe ich für Weinfelden auch eher mit der guten Verkehrsanbindung oder dem kulturellen Angebot als mit unserem Energiestadt-Label. Aber langsam spüre ich im Energiebereich schon ein gewisses Konkurrenzdenken unter den Gemeinden, wo wir uns mit dem Gold-Label abheben können. Es gibt ja nur vier solche Gemeinden im Thurgau, wovon zwei Städte.

Weshalb bemüht sich der Stadtrat denn überhaupt um dieses Label?

Thomas Bornhauser, Stadtrat Weinfelden. Bild: Mario Testa

Der haushälterische Umgang mit Energie ist ein sehr wichtiges Thema und mir persönlich schon immer ein grosses Anliegen. Ich habe die ganze Energiestadt-Entwicklung von Weinfelden seit 2008 als Stadtrat mitgemacht und auch forciert. Vielleicht nimmt man mich in der Öffentlichkeit nicht so wahr, aber auch als Unternehmer bin ich energieaffin und schon immer vorne mit dabei. So habe ich einen grossen Wärmeverbund aufgebaut, den wir mit Holz aus unserer Zimmerei befeuern und den wir auch kontinuierlich erweitern. Wir haben auch die ersten Minergiemehrfamilienhäuser in Weinfelden gebaut.

Wie viel dürfen Ihrer Meinung nach denn energetische Massnahmen kosten?

Das Kosten-Nutzen-Verhältnis muss stimmen. Wir müssen uns Ziele setzen, die wir auch erreichen können. Energie sparen, ist das oberste Ziel und da gibt es noch grosses Potenzial. In einem zweiten Schritt geht es dann darum, erneuerbare Energien zu fördern, Wärmeverbünde aufzubauen oder bei der Mobilität anzusetzen. Der Stadtbus beispielsweise war eine gute Idee, aber die Kosten waren einfach zu hoch für den Nutzen.

Was hat die Stadt denn nun konkret für das Gold-Label geleistet?

Wir haben städtische Gebäude wie das Sicherheitszentrum im Minergie-Standard gebaut. Auch die Schulgemeinden bauen ihre neuen Schulhäuser in diesem Standard. Zudem gibt es mittlerweile sechs grosse Fotovoltaikanlagen, welche die Technischen Betriebe Weinfelden oder die Solar Regio Weinfelden installiert haben. Dazu kommen erste E-Tankstellen und die Stadt stellt ihre Fahrzeugflotte wo möglich auf Hybrid oder Elektrofahrzeuge um.

Auch Energieberatung fliesst in die Bewertung der Organisation Energiestadt mit ein. Wie löst das die Stadt?

Wir haben die Energieberatung an die Technischen Betriebe Weinfelden ausgelagert. Das wird zwar manchmal kritisiert, aber dort arbeiten Fachleute. Die TBW sind ein Energie-Kompetenzzentrum und sie machen einen super Job. Auf dem Amt hätten wir dieses Wissen nicht. Dazu informieren wir aber auch als Stadt über unsere Energiepolitik und mögliche Massnahmen und Fördermittel für Private jeweils an den Messen.

Was können Private denn zu einer gelungenen Energiepolitik beisteuern?

Das Engagement der Privaten ist sehr wichtig. Nur im Zusammenspiel von Stadt, Unternehmen und Privaten ist es möglich, die Energieeffizienz zu steigern. Wir können Fördermittel und Beratung bereitstellen und Anreize schaffen, aber beim Bau oder Umbau eines Gebäudes sind dann die Besitzer gefragt, diese auch zu nützen.



Was sind für Sie energiepolitische No-Gos?

Ölheizungen zum Beispiel. Zum Verheizen ist Öl viel zu schade und es gibt so viele Alternativen dank Solarenergie, Erdwärme, Holzheizungen, Wärmepumpen oder auch Gasheizungen.

Gas ist aber auch ein fossiler Brennstoff?

Ja. Deshalb steigern wir auch stetig den Anteil Biogas im Netz. Das Thema Gas zeigt aber gut, dass manchmal die richtige Mischung das beste Resultat ergibt. Wir sollten unser gut ausgebautes Gasnetz auch nützen. Bei meinem Wärmeverbund beispielsweise reicht die meiste Zeit im Jahr die Holzschnitzelheizung. Aber zu Spitzenzeiten schalten wir eine kleine Gasheizung zu.