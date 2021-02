(mat) Amriswils Viertelfinal-Kontrahent Luzern macht derzeit schwierige Zeiten durch. Die vergangenen acht Meisterschaftsspiele haben die Innerschweizer allesamt verloren. Der letzte Sieg datiert vom 28. November 2020. Das 3:2 auswärts gegen das damals schwächelnde Schönenwerd war denn auch der einzige Sieg in der Qualifikation. Zuletzt, am vergangenen Montag, schied die Mannschaft von Interimstrainer Jorge Garcia auch noch im Cup-Viertelfinal gegen Jona aus (1:3). Die «Luzerner Zeitung» schrieb von «Zerfallserscheinungen». Der Auftritt passe zu einer Saison, die nach dem überraschenden Supercup-Sieg ganz zu Beginn immer mehr zu einem Albtraum werde.

Vom starken Luzern aus der vergangenen Saison ist jedenfalls nicht mehr viel zu sehen. Damals rang das Team unter Erfolgscoach Liam Sketcher (heute bei Schönenwerd) im Cup-Halbfinal Volley Amriswil nach 0:2-Satzrückstand 3:2 nieder und erreichte erstmals den Cupfinal. In der Meisterschaft erreichte Luzern den Playoff-Halbfinal, ehe die Saison coronabedingt abgebrochen wurde. Dennoch ist heuer Vorsicht geboten. Beim 2:3 am 9. Dezember in Amriswil brachte Luzern den haushohen Favoriten an den Rand einer Niederlage.

Das NLA-Playoff beginnt am Samstag mit vier Viertelfinalserien im Best-of-5-Format. Im Fall einer Teamquarantäne könnte aber auch schon ein einziges Spiel über das Weiterkommen entscheiden, um den Zeitplan nicht durcheinanderzubringen. Ein erfolgreicher Start ist also enorm wichtig.