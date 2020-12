Interview SC-Bern-Headcoach Mario Kogler: «Mein Ego steht mir für solche Sachen nicht im Weg» Der erst 33-jährige Österreicher ist interimistisch Cheftrainer des SC Bern. Etwas vom Wichtigsten, das er für diese Herausforderung in der National League braucht, hat er beim HC Thurgau gelernt. Matthias Hafen 09.12.2020, 05.30 Uhr

Mario Kogler nimmt die Herausforderung mit dem SC Bern an. Bild: Peter Klaunzer/KEY (Bern, 4. Dezember 2020)

Seit Anfang Dezember steht Mario Kogler als Headcoach an der Bande des SC Bern. Der frühere Trainer des HC Thurgau, zuletzt für Berns Elitejunioren verantwortlich, rutschte für Don Nachbaur nach.

Mario Kogler, wie kalt war das Wasser, in das Sie beim SC Bern geworfen wurden?

Mario Kogler: Schon ziemlich kalt. (lacht) Meine Vorbereitungszeit war gleich null. Einzig hat mir Sportchefin Florence Schelling schon zu Beginn der Saison gesagt, dass ich das Coaching der ersten Mannschaft übernehmen werde, falls Don Nachbaur und dessen Stab dies wegen Corona nicht mehr selber tun könnten. Aber ich habe nie mit so etwas gerechnet.

Wie gehen Sie die neue Herausforderung an?

Mit Freude und grosser Motivation. Ich fühle mich bereit dazu und spüre auch das Vertrauen des Klubs. Ambitionen und Visionen muss man als Trainer selber haben. Und wenn man dann die Unterstützung hat, kann etwas Gutes entstehen.

Kommen Sie sich nicht als kostengünstiger Lückenfüller vor?

Überhaupt nicht. Mein Ego steht mir für solche Sachen nicht im Weg. Dass ich beim SC Bern diese Möglichkeit erhalte, ist für mich eine Wertschätzung meiner Arbeit. Da spielt es überhaupt keine Rolle, ob auch finanzielle Überlegungen mitgespielt haben oder ob es nur eine vorübergehende Geschichte ist. Mit meiner Ernennung zum Headcoach zeigt der Klub ein gewisses Mass an Vertrauen und Mut. Es gibt viele Klubs, die würden sich das nicht trauen.

Mit Ihren 33 Jahren sind Sie ein unüblich junger Headcoach. Wie gehen Sie im Team damit um?

Da hat mir die Anfangszeit als Assistenzcoach beim HC Thurgau sehr geholfen. Die Chance, die mir Cheftrainer Christian Weber vor sieben Jahren gab, als 26-Jähriger mit Erwachsenen zu arbeiten, war sehr wertvoll. Wir hatten mit Thomas Nüssli oder Andy Küng damals auch Spieler, die älter waren als ich. Im Thurgau habe ich gelernt, mit dieser Situation umzugehen.

Was sehen Sie als Ihre grösste Herausforderung mit dem SC Bern?

Zum jetzigen Zeitpunkt zu evaluieren, was funktioniert und was nicht, ist ein grosses Stück Arbeit. Das ist ein Prozess, für den wir uns die Zeit nehmen müssen. Denn der grösste Fehler wäre es, jetzt alles über den Haufen zu werfen – also auch die Dinge, die eigentlich funktionieren. Kurzfristig ist es einmal sehr wichtig, wieder eine gute Stimmung in die Mannschaft zu bringen.

Wäre es für Sie eine Option, dass Sie für längere Zeit Headcoach des SC Bern bleiben?

Absolut. Der Klub kennt meine Ambitionen. Aber wir haben diesbezüglich noch nichts diskutiert. Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, als Assistent eines neuen Headcoachs zu wirken, wenn er es will. Ich denke, die aktuelle Phase ist ein Erfahrungswert sowohl für mich als Trainer wie auch für den Klub – quasi ein Zukunftsexperiment. Könnte ja sein, dass der SC Bern wieder einmal der Vorreiter ist, indem er auf einen relativ jungen Headcoach setzt.

Sie sind nun in der National League angekommen. Denken Sie hie und da noch an den HC Thurgau zurück?

Sehr oft, ehrlich gesagt. Ich pflege regelmässigen Kontakt mit Benjamin Winkler, der ja am Ende meiner Zeit in Weinfelden mein Assistent war, und tausche mich gerne mit ihm aus.

Wovon aus Ihrer Zeit beim HCT können Sie nun beim SC Bern konkret profitieren?

Primär von dem detaillierten Arbeiten und der Art, wie Christian Weber und ich die Spiele analysiert haben. Mit Christian verbindet mich heute noch eine Freundschaft. Er war seit unserer gemeinsamen Zeit in Klagenfurt mein Mentor gewesen. Dafür bin ich ihm heute noch sehr dankbar.