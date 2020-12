Romanshorn Die Detaillisten wollen sich in einer Interessengemeinschaft zusammenschliessen und gemeinsam stärker werden Die Stadtanalyse hat grundsätzlich keine neuen Erkenntnisse gebracht, sagt Gewerbeverbandspräsident Roland Schneeberger. Den Pessimismus der Autoren in Bezug auf die Alleestrasse teilt er nicht. Er sagt aber auch: «Ich stelle auch eine Art Ermüdung bei den Detaillisten fest.» Viele seien zu Einzelkämpfern geworden. Markus Schoch 10.12.2020, 17.10 Uhr

Roland Schneeberger, Präsident des örtlichen Gewerbeverbandes. Bild: Manuel Nagel

Die Stadtanalyse sieht schwarz für den Detailhandel in Romanshorn. Teilen Sie diese Einschätzung?

Der Detailhandel hat es überall schwer, nicht nur in Romanshorn. Das ist aber auch keine neue Erkenntnis aus der Stadtanalyse. Das haben wir vorher schon gewusst. Es haben in den letzten fünf Jahren ja auch schon mehrmals Zusammenkünfte der Detaillisten stattgefunden, um die Situation zu besprechen. Nur leider sind daraus eigentlich nie ernsthafte Projekte entstanden, die dann auch umgesetzt wurden.

Die Zukunft von Romanshorn soll am See liegen und diejenige des Detailhandels am Bahnhofplatz. Sehen Sie das auch so?

Der Bahnhofplatz wurde in den letzten Jahren durch neue Gebäude und neue Einkaufsmöglichkeiten aufgewertet. Das Hafengebiet ist enorm attraktiv geworden mit dem Sommerangebot sowie mit den auch ganz aktuell entstandenen Gastroangeboten. Natürlich ist das ein Magnet. Der Detailhandel kann aber nicht nur in einer Zone stattfinden. Daher glaube ich, dass es auch verschiedene Gebiete geben muss, in denen Geschäfte und Läden ihre Berechtigung haben. Das diversifiziert auch das Einkaufsvergnügen.

Die Alleestrasse soll als Einkaufsstrasse nicht mehr zu retten sein. Gibt es keine Hoffnung?

Das sehe ich nicht so. Die Alleestrasse ist aus meiner Sicht prädestiniert als Einkaufsmeile. Sie ist verkehrsberuhigt und es hat ein gutes Parkplatzangebot. Wir müssen aber das Einkaufsangebot wieder vergrössern können.

Wie soll das gehen?

Ich glaube, es ist mit kreativen Ansätzen noch einiges zu machen. Die Menschen werden immer älter und suchen Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, was lokalen Detaillisten in die Hände spielt.

Was sagen die Detailhändler zum Befund beziehungsweise den Vorschlägen in der Stadtanalyse?

Die Stadtanalyse ist noch nicht veröffentlicht worden. Daher kann ich hier noch nichts dazu sagen. Ich selber verstehe die Analyse aber nicht als ein definitives Entscheidungspapier mit verbindlichen Projekten, sondern eher als eine Art Impulsgeber.

Der Gewerbeverband ist der Meinung, dass sich die Detailhändler wieder wie früher in einer eigenen Vereinigung organisieren sollten, um mehr Durchschlagskraft und vielleicht auch eine Zukunft zu haben. Wie stehen die Betroffenen dazu?

Die Vereinigung gibt es immer noch. Es ist der TG-Shop, der dem Gewerbeverband Thurgau angegliedert ist. Ich stelle aber auch eine Art Ermüdung bei den Detaillisten fest. Viele sind zu Einzelkämpfern geworden. Mit unserem Vorstoss für eine Interessengemeinschaft für die Geschäfte und Läden in Romanshorn wollen wir genau diesen Punkt klären. Unsere Umfrage hat grundsätzlich ein positives Ergebnis gezeigt zu diesem Thema.

Wer übernimmt die Führung?

Aktuell liegt der Ball beim Gewerbeverein Romanshorn. Ziel ist es, bis im Frühling 2021 eine Arbeitsgruppe mit sechs bis acht Mitgliedern zu definieren und auch eine erste Kick-off-Sitzung durchzuführen und den Rahmen zu besprechen. Die Stadt Romanshorn unterstützt uns dabei personell ebenfalls.