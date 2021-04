Interview Nach den Lockerungen zur Beratungsstelle: Corona macht vielen Paaren Probleme Die Perspektive Thurgau bietet Paar-, Familien- und Jugendberatung an. Bereichsleiter Felix Suter sagt: «Corona verstärkt Themen, die vorher schon da waren.» Mario Testa 16.04.2021, 16.55 Uhr

Felix Suter, Bereichsleiter Paar-, Familien- und Jugendberatung bei der Perspektive Thurgau in Weinfelden. Bild: PD

Wie hat die Coronapandemie die Situation auf der Beratungsstelle verändert?

Wenn man die Situation der Klienten anschaut, kann man Rückblickend sagen: Corona ist ein Verstärker von Themen, die vorher schon da waren. Der grosse Unterschied ist, man kann ihnen weniger ausweichen.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Wenn ich zum Beispiel eine Paarbeziehung anschaue. Da sind zwei Leute seit 20 Jahren zusammen, die Nähe ging verloren, die Konflikte nahmen zu. Vor der Pandemie hatte das Paar noch die Möglichkeit, sich aus dem Weg zu gehen, andere Menschen zu treffen, sich abzulenken auswärts. Das ist jetzt weniger möglich. Man muss sich wieder miteinander auseinandersetzen. Das gilt für Eltern-Kind-Beziehungen genau so.

Wohin kann das führen?

Es führt unter Umständen zu einer Konfrontation damit, dass die Beziehung nicht mehr richtig funktioniert bis im schlimmsten Fall zur Trennung. Im besten Fall aber kommt es zu einer Auseinandersetzung und Bearbeitung der Situation.

Welche Rolle können da die Beratungsangebote der Perspektive Thurgau spielen?

Wir können Hilfe anbieten, indem wir zuhören. So entlasten wir die Betroffenen und sie können ihre Sorgen aussprechen. Das tönt so selbstverständlich, es ist aber häufig so, dass viele Leute in ihren Beziehungen einsam sind und nicht wirklich aussprechen können, wie es ihnen geht. Wir geben nicht einfach nur Tipps, sondern probieren miteinander Lösungen zu erarbeiten, die zu den Klienten passen.

Hatten Sie mehr Klienten seit den Lockdowns?

Während der Lockdowns waren die Anmeldungen rückläufig. Die Leute blieben zu Hause. Aber nach den Lockerungen, letztes Jahr von Juni bis im Dezember hatten wir deutlich mehr Arbeit.

«Das war dann ein sogenannter Nachholeffekt. Die Probleme waren ja nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben.»

Im Moment ist es auch noch eher ruhig, aber ich gehe davon aus, dass wir bald wieder eine deutliche Zunahme spüren.

Wo bietet die Perspektive im Thurgau denn überall Paar-, Familien- und Jugendberatung an?

Wir sind bemüht, dass wir das Angebot auf allen Fachstellen im Kanton möglichst gleich anbieten können. Paar- und Kleinkindberatung bieten wir beispielsweise überall an. Die anderen Sparten Eltern mit Kleinkind, Schulkind oder Jugendlichen sowie Erwachsenenberatung, Trennungs- und Scheidungsmediation können wir aber noch nicht überall anbieten.

In den vergangenen Wochen gab es Jugendproteste und Krawalle in der Schweiz. Können Sie sich erklären, warum die Jugendlichen nicht länger stillsitzen wollen?

Jugendliche, die von ihrer Entwicklungsaufgabe her raus in die Welt müssen, um Erfahrungen zu sammeln, sind nun eingesperrt und müssen viele Einschränkungen erdulden. Sie wollen einfach, dass endlich wieder etwas läuft. Die Zahl jener, bei denen dieser Frust in Aggression umschlägt, ist zum Glück sehr klein verglichen mit der grossen Masse der Teilnehmer.

Was kann da die Gesellschaft tun, um zu helfen?

Der Bundesrat hat ja zum Glück erkannt, dass Jugendliche und Kinder in ihrer Entwicklung gefährdet sind. Deshalb hat er den unter 20-Jährigen wieder mehr Möglichkeiten zugestanden. Als Erwachsene kann man den Kindern und Jugendlichen sicher dahingehend helfen, dass man ihnen Verständnis für ihren Frust entgegenbringt. Es geht ja nicht um einen Monat oder so, wo mal nichts läuft, es ist jetzt schon mehr als ein Jahr – und eine solche Situation mussten die älteren Generationen nach dem Krieg nie mehr durchmachen.

Hat sich Corona auch auf das Schaffen in der Beratungsstelle ausgewirkt?

Ja. Wir haben im letzten Jahr viel investiert in den Bereich Videoberatung. Das bewährt sich und viele Leute nehmen gerne diese Variante in Anspruch. Gerade für Erziehungsberechtigte ist es einfacher, eine Stunde am Computer zu sitzen, als extra nach Frauenfeld oder Weinfelden zu fahren.

Können Sie all den pandemiebedingten Entwicklungen auch etwas Positives abgewinnen?

Ja. Bei einigen Familien gab es zum Beispiel finanzielle Entspannungen, weil weniger Geld ausgegeben werden konnte. Bei anderen war wegen Kurzarbeit oder Selbstständigkeit natürlich auch das Gegenteil der Fall. Ein anderer positiver Aspekt war auch, dass Familien gemerkt haben, wie schön es sein kann, Zeit miteinander zu verbringen; wenn für die Kinder mal nicht jeden Abend Training, Probe oder Sonstiges auf dem Programm steht. Es kehrte mehr Ruhe in die Familien ein und viele probieren, das auch in die Zeit nach Corona rüber zu retten.