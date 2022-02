Münsterlingen: René Walther über seine Projekte

Interview «Man wird sich doch fragen dürfen: Was läuft da falsch?» – Warum der Münsterlinger Gemeindepräsident verärgert ist René Walther kandidiert für das Stadtpräsidium von Arbon. Gleichzeitig hat er in Münsterlingen grosse Projekte am Laufen. Beim spektakulärsten, dem Hafenneubau, muss er Geduld aufbringen. Urs Brüschweiler Jetzt kommentieren 24.02.2022, 04.20 Uhr

Münsterlingens Gemeindepräsident René Walther stellt sich als Stadtpräsident von Arbon zur Wahl. Bild: PD

Sie treten am 15. Mai zur Wahl ins Arboner Stadtpräsidium an. Welche Reaktionen haben Sie zu dieser Ankündigung aus Münsterlingen erhalten?

René Walther: Es gab ganz viele Reaktionen, die mich gerührt haben. Es war einerseits Betroffenheit wegen meines möglichen Weggangs, aber ich spürte auch ganz viel Wertschätzung für meine Arbeit und meine Person. Ehrlich gesagt, solche Reaktionen tun schon gut.

Niemand gab Ihnen zu verstehen, dass Sie Münsterlingen im Stich lassen?

Nein. Zumindest all jene, die mit mir gesprochen haben, sagten, sie könnten mein Handeln nachvollziehen. Und ich sage es hier noch einmal in aller Deutlichkeit: Mein Entscheid geht nicht gegen Münsterlingen, sondern zu Gunsten einer neuen beruflichen Herausforderung.

Bekommen es die Verwaltungsmitarbeiter und die Münsterlinger Einwohner zu spüren, dass sie jetzt im Wahlkampfmodus sind?

Wer mich kennt, weiss, dass ich das sauber trenne. Und ich habe auch grosse Lust, die Projekte hier in Münsterlingen weiter voranzutreiben. Ich werde da keinen Millimeter nachlassen.

Visualisierung des Hafenprojekts in der Münsterlinger Bucht. Bild: PD

Ein grosses Projekt ist der neue Hafen. Sie haben in den letzten Gemeindemitteilungen ihrem Unmut kundgetan, dass sie so lange auf den Einspracheentscheid bezüglich der Konzession warten müssen.

Fakt ist: Vor einem Jahr hat dieser Prozess mit den Einspracheverhandlungen begonnen. Ich will niemandem an den Karren fahren, ein Hafenneubau ist kein alltägliches Vorhaben und die Konzessionserteilung durchaus komplex. Aber wir müssen planen können. Und das können wir nicht, wenn wir Monat für Monat vertröstet werden.

Das Departement für Bau und Umwelt hat eben viel zu tun.

Ich habe volles Verständnis für die kantonalen Stellen. Aber man wird sich doch mal fragen dürfen: Was läuft da falsch, wenn sie so überlastet sind? Und wieso kann man ein bedeutendes Projekt nicht mal prioritär behandeln?

René Walther am Seeufer in Münsterlingen. Bild: Tobias Garcia

Was bedeutet die Wartezeit für den Terminplan?

Im Moment hat sie noch keine Auswirkungen. Unsere Planungen sind schon weit gediehen. Derzeit läuft die Schätzung und Verifizierung der Kosten. Wir wollen bereit sein, damit wir sofort loslegen können, wenn die Konzession vorliegt, Auch bezüglich der Einsprachen mache ich mir keine Sorgen. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Parallel erarbeiten wir das neue Hafenreglement, das etwa im Herbst an die Urne kommen soll. Das ist wichtig zu wissen, die Bürger müssen sich keine Sorgen machen, dass vorher schon Hafenplätze vergeben werden.

Wann ist der Hafen fertig?

Wir gehen nach wie vor davon aus, dass wir im Sommer starten können. Und wir rechnen mit einer Bauzeit von etwa einem Jahr. Also sollte der Hafen 2023 in Betrieb gehen. Aber wir müssen auch nicht etwas erzwingen. Wenn es aus irgendeinem Grund länger dauern sollte, dann ist es eben so.

Würde es Sie nicht ärgern, wenn sie dann nur als externer Gast zur Einweihung eingeladen wären?

(lacht) Nein. Aber noch bin ich nicht in Arbon. Und sollte ich nicht gewählt werden, geht die Welt auch nicht unter. Ich kann mir auch gut vorstellen, in Münsterlingen pensioniert zu werden.

Altersdurchmischt und günstig soll das Wohnen im Teupelacker sein. Bild: PD

Zu einem anderen Thema: Was ist der Stand beim Projekt Generationenwohnen und der Wohnbaugenossenschaft Teupelacker in Landschlacht? Es wird jetzt noch einmal alles überprüft vor dem Baustart. Warum?

Es ist der Wille der Baukommission, die Tragbarkeit und das Raumkonzept vor Beginn des Baus noch einmal ganz genau anzuschauen. Unser Ziel ist, dass wirklich günstiger Wohnraum entsteht. Und wir wollen ganz sicher ausschliessen können, dass wir am Ende vor einem Scherbenhaufen stehen.

Wann fällt denn der definitive Entscheid?

In wenigen Wochen. Und ich sehe im Moment keinen Grund, warum es mit dem Baustart im Sommer nicht klappen sollte.

Sie haben in Münsterlingen zahlreiche Projekte am Laufen, sind im Grossen Rat aktiv, sind neuer Präsident der Stiftung Mansio, ausserdem präsidieren Sie die Regio Kreuzlingen: Haben Sie überhaupt Zeit für einen Wahlkampf?

Langweilig wird es mir nicht, aber die Zeit reicht auch noch fürs Schlafen und zum Joggen. (lacht) Es macht mir einfach Spass, mit Menschen Projekte umzusetzen. Sollte es wirklich klappen in Arbon, werde ich natürlich die allermeisten Leinen kappen müssen, aber einige wenige Engagements auch zumindest weiterhin unterstützen. Ich wäre nicht einfach von heute auf morgen weg.

