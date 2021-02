Interview Inhaber des Hotel Thurgauerhof hat Existenzängste und sagt: «Wäre ich Pächter, wären die Lichter schon längst ausgegangen» Das Hotel Thurgauerhof in Weinfelden hat 70 Zimmer. Derzeit ist es des Öfteren komplett verwaist. Inhaber Beat Engel arbeitet meist alleine, um irgendwie über die Runden zu kommen, das Personal ist in Kurzarbeit. Mario Testa 23.02.2021, 04.30 Uhr

Inhaber Beat Engel vor der Rezeption des Hotels Thurgauerhof. Gäste empfängt er derzeit praktisch keine. Bild: Mario Testa

Wie viele Gäste wohnen derzeit in Ihrem Hotel?

Beat Engel: Mal sind es zwei-drei, mal steht das Hotel komplett leer. Die Belegung ist katastrophal. In normalen Jahren hatten wir jeweils zwischen 12'000 und 18'000 Übernachtungen. Vergangenes Jahr waren es gerade mal noch 5000 – und es wird immer schlimmer. Für den März habe ich Stand heute gerade mal sechs Buchungen. Anfang Jahr hatte ich zum Glück mal 15 Bauleute da, die einen Monat lang bei uns übernachtet haben – so konnte ich wenigstens ein paar Rechnungen bezahlen.

Als Hotel hatten Sie trotz Lockdown die ganze Zeit geöffnet. Bekommen Sie finanzielle Hilfe vom Staat?

Finanzielle Hilfe gibt es für mich nur in Form von Kurzarbeitsentschädigungen. Das ganze Personal – 15 Personen – hab ich in Kurzarbeit geschickt. Ich selber versuche so viel selber zu machen, wie es geht – und auch unsere Lernende arbeitet noch mit. Das ist der einzig mögliche Weg, sonst würde es überhaupt nicht mehr aufgehen. Zum Glück bin ich Inhaber und muss nicht auch noch eine Pacht bezahlen, sonst wären bei uns die Lichter schon längst ausgegangen.

Aber Sie hätten doch einen Antrag auf Finanzhilfe stellen können?

Ja, aber das ist eine Odyssee. Zuerst muss man einen Antrag stellen, nur um schon eine Erlaubnis zu bekommen, ein Hilfsgesuch einzureichen. Und dann folgen Hürden, die ohne Treuhänder gar nicht zu meistern sind. Klar versuche ich auch das, aber das Prozedere nervt einfach sehr. Auch zu sehen, wie da jeder Kanton für sich wurstelt. Meine St. Galler Berufskollegen bekommen A-fonds-perdu-Beiträge. Wir nicht. Und jetzt Kredite aufzunehmen wäre der völlig falsche Weg. Das sind ja nur Überlebenskredite. Etwas anders wären günstige Investitionskredite, da wir ja jetzt Zeit und Platz hätten für Erneuerungen. Aber verschulden will ich mich jetzt wirklich nicht, bei diesen Zukunftsaussichten,

Haben Sie denn nicht in den vergangenen Jahren etwas Geld zur Seite schaffen können, mit dem Sie jetzt arbeiten könnten?

Die Margen sind so tief, da bleibt kaum was übrig, um grosse Reserven zu bilden. Und wenn ich die Zimmerpreise erhöhen würde, würde mir das niemand mehr bezahlen.

Einige Hotels haben im Jahr 2020 dank Touristen aus der Schweiz eine ansehnliche Auslastung erreicht. Konnten Sie auch vom vermehrten Inlandstourismus profitieren?

Das Hotel Thurgauerhof in Weinfelden. Bild: Mario Testa

Nein. Wir sind ein Business-Hotel, etwa die Hälfte aller Übernachtungen buchen ausländische Geschäftsleute – und die fallen nun fast komplett weg. Bei den aktuellen Einreise- und Quarantäneregeln verzichten fast alle Firmen darauf, ihre Mitarbeiter aus dem Ausland in die Schweiz zu holen. Sie haben die Geschäftsreisen fast komplett eingestellt und wickeln Sitzungen wenn immer möglich online ab. Weinfelden ist auch kein Tourismus-Hotspot. Wer im Thurgau Ferien macht, bucht lieber ein Zimmer in einem Hotel am See als bei uns. Daher konnten wir überhaupt nicht vom Inlandstourismus profitieren.

Ihre Situation tönt dramatisch. Wie gehen Sie mit ihr um?

Für mich ist es bitter, ich schlafe nicht mehr gut, habe Existenzängste. Es fühlt sich an wie ein Kriegszustand, in den wir völlig unschuldig reingezogen wurden. Aber das ist halt auch unternehmerisches Risiko. Aber für meine Mitarbeiter ist es schlimm. Die sind teilweise seit fast einem Jahr ohne Beschäftigung. Es schmerzt mich, ihnen zu sagen: Es bringt uns am meisten, wenn ihr zu Hause bleibt. Mit Spass an der Arbeit hat das für uns alle derzeit überhaupt nichts mehr zu tun.

Wie lange halten Sie so noch durch?

Seit bald 20 Jahren führe ich nun schon den «Thurgauerhof» und ich weiss wirklich nicht, wie lange das noch so weiter gehen kann. Kommt dazu, dass Anfang Jahr auch alle Rechnungen reinflattern. Seien es Versicherungen oder Liftabos. Die kann ich kaum bezahlen. Hier wäre es sehr wünschenswert, wenn wir für solche Ausgaben Soforthilfe bekämen, das würde viel bringen.

Haben Sie schon bei der Stadt um Hilfe angefragt?

Nein. Die Stadt war kulant und hat uns die Aufwände bezahlt, die wir für die Saalverwaltung hatten, auch wenn die Events nach mehrmaligem Verschieben dann doch gar nicht stattgefunden haben.

Was müsste passieren, damit es wieder aufwärtsgeht?

Wir müssen dieses Virus so in den Griff kriegen, dass Reisen wieder ohne Quarantäne oder andere Hürden möglich sind. Erst dann sehe ich wieder etwas Licht am Horizont. Aber ich mach mir keine Illusionen, wenn wir auf längere Frist nur schon wieder auf etwa 75 Prozent des früheren Umsatzes kommen, ist das gut. Ich bin sicher, dass die grossen Firmen auch künftig vermehrt über Videokonferenzen Sitzungen abhalten und Mitarbeiter aus dem Ausland nur noch einfliegen lassen für ganz wichtige Sitzungen.

Wie meistern Sie diese ganzen Unsicherheiten?

Mit Galgenhumor. Anders geht es fast nicht. Was auch hilft, ist die Erkenntnis, dass es uns Hotels halt doch braucht, wir sind systemrelevant. In normalen Jahren ist der Bedarf ja absolut ausgewiesen. Ich hoffe, dass eine gewisse Normalität auch bald wieder Einzug hält.