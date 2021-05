Der Amriswiler Interpartei-Präsident Rickenbach im Interview

Interview «Ich will das Amt nicht noch sieben oder acht Jahre ausüben»: Martin Rickenbach, der doppelte Präsident aus Amriswil Der 58-jährige Martin Rickenbach ist nicht nur Vorsitzender der FDP, er steht in diesem Jahr turnusgemäss auch der Interpartei Amriswil vor. Und obwohl er noch älter als sein Vorgänger ist, sagt er: «Die FDP Amriswil hat kein Nachwuchsproblem.» Manuel Nagel 31.05.2021, 16.40 Uhr

Martin Rickenbach in seinem Grafikatelier im Schrofen. Bild: Manuel Nagel

Martin Rickenbach, soeben haben Sie Ihre erste HV als Präsident der Amriswiler FDP hinter sich gebracht. Welches Fazit ziehen Sie nach neun Monaten im Amt?

Diese waren natürlich geprägt von Corona. Viele unserer Anlässe konnten wir nicht wie geplant durchführen. So fand unsere traditionelle Budgetmetzgete ohne Metzgete statt. Ebenfalls mussten wir auf den Neujahrsapéro verzichten. Aber anstelle des Apéros werden wir einen Grilltreff organisieren.



Ein weiterer Anlass der FDP, der auch schon lange nicht mehr stattfinden konnte, ist die «freiBAR». Findet dieses Projekt eine Fortsetzung?

Ja, weitere Ausgaben sind in Planung. Diese werden wir rechtzeitig bekanntgeben. Aber wir verzichten bewusst darauf, dort ein FDP-Logo aufzuhängen. Es soll eine ungezwungene Atmosphäre sein, ohne dass man das Gefühl hat, man müsse politische Themen wälzen. Der Gemeinsinn steht im Vordergrund und wir möchten mit der «freiBAR» auch vermehrt jungen Leuten etwas bieten.

Junge ist ein gutes Stichwort. Im August 2020 übernahmen Sie das Präsidium von Thomas Bischofberger, der noch ein Jahr jünger ist als Sie. Hat die FDP trotz des jungen Stadtpräsidenten ein Nachwuchsproblem? SVP und Grüne haben Junge für das Präsidium gefunden.

Nein, denn unser Vorstand ist in den letzten Jahren stets verjüngt worden. Selbstverständlich will ich das Amt nicht noch sieben, acht Jahre ausführen. Das Ziel ist, bis zu den nächsten Wahlen jemand jüngeren zu finden.

Martin Rickenbach hat letzten Herbst das FDP-Präsidium in Amriswil übernommen. Bild: Donato Caspari

Dann sehen Sie sich als ein Übergangspräsident?

Mein Vorgänger äusserte den Wunsch, kürzerzutreten. Ich habe mich darauf zur Verfügung gestellt, damit wir in aller Ruhe jemanden suchen können. Vorstandsämter und erst recht das Präsidium sind ja nicht die begehrtesten Posten. Aber bis zu den nächsten Wahlen gibt es viel zu tun. Seit 2008 bin ich in den Wahlstäben diverser Wahlen gewesen und habe doch einiges an Erfahrungen gesammelt.



Noch kürzer wird Ihre Amtszeit als Präsident der Interpartei Amriswil sein.

Dazu kam ich wie die Jungfrau zum Kinde. Als ich zum FDP-Präsidenten gewählt wurde, erfuhr ich kurze Zeit später, dass unsere Partei auch mit dem Vorsitz der Interpartei dran ist.

Und als deren Präsident waren Sie sogleich gefordert mit den Schulwahlen.

Genau. Am 9. Februar organisierte die Interpartei ein Podium mit den beiden Präsidiumsanwärtern, welches live im Internet übertragen wurde. Mit den Zuschauern, die live dabei waren, und den Zugriffen auf das Video nach der Veranstaltung darf man von deutlich mehr als tausend Personen ausgehen, die das Podium mitverfolgt haben. Das wäre ein ausverkauftes Pentorama. Meines Wissens konnten für Gesamterneuerungswahlen der Volksschulgemeinde noch nie derart viele Interessierte informiert werden.

Ja zum Werkhof und zu tieferen Schulsteuern

Bei ihrer Hauptversammlung im Schloss Hagenwil traf sich die Amriswiler FDP endlich wieder einmal physisch, auch wenn auf den Apéro verzichtet wurde. Der Vorstand um Präsident Rickenbach wurde wiedergewählt. Neu kommt Schulbehördemitglied Sascha Angehrn als Vizepräsident zum Gremium hinzu.

Den Rechnungen der Stadt, der Regio Energie Amriswil (REA) sowie der Volksschulgemeinde stimmten die Liberalen ebenso zu, wie sie auch für das Projekt zum städtischen Werkhof die Ja-Parole beschlossen.

Aus den Reihen der Mitglieder gab es Anträge für eine Senkung des Schulsteuerfusses um vier Prozent sowie die Forderung an die REA, sie solle aufzeigen, wie und per wann der Strompreis reduziert werden könne. Beide Anträge wurden ebenfalls einstimmig angenommen. (man)







Bei den Schulwahlen konnte Ihre FDP ja gleich zwei Erfolge verbuchen. Sie sind wieder in der Behörde vertreten und Präsident wurde der FDP-Wunschkandidat.

Ja, wir sind stolz, dass wir mit Sascha Angehrn endlich wieder einen Vertreter in der Schulbehörde haben, der auch noch als viertbester gewählt wurde. Auch unser Online-Hearing am 19. Januar mit den beiden Kandidaten stiess auf grosses Interesse. Nach der Stimmfreigabe der SVP wollte die FDP klar Stellung nehmen, was sie dann mit grosser Mehrheit auch für Kandidat Michael Stäheli-Engel tat.

Wie geht es weiter bei der Interpartei Amriswil? Steht schon fest, wer nach Ihnen das Präsidium übernimmt?



Nein, aktuell ist noch kein Nachfolger oder keine Nachfolgerin bestimmt. Wir werden sehen.