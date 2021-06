HC Thurgau: Präsident Thomas Müller zur Kündigung Thomas Imhofs

Interview «Ich hätte nie und nimmer mit Thomas Imhofs Kündigung gerechnet»: Jetzt spricht der Verwaltungsrat des HC Thurgau Thomas Müller, VR-Präsident des HC Thurgau, wurde von der Kündigung seines Geschäftsführers Ende April offensichtlich überrascht. Nun steht auch fest, dass der HCT nicht wie geplant mit zwei Geschäftsführern in die Saison 2021/22 steigen wird. Über die Zukunft des Swiss-League-Klubs macht sich Präsident Müller deswegen keine Sorgen. Matthias Hafen 01.06.2021, 19.49 Uhr

HCT-Präsident Thomas Müller richtet den Fokus wieder nach vorne. Reto Martin (Weinfelden, 23. Juli 2020)

Thomas Müller, weshalb hat der HC Thurgau die Kündigung von Geschäftsführer Thomas Imhof Ende April nicht kommuniziert?

Thomas Müller: Einerseits wurden wir ziemlich überrascht von dieser Kündigung. Denn unsere zukünftige Organisation der Geschäftsleitung war gemeinsam von Urban Leimbacher und Thomas Imhof ausgearbeitet worden. Wir zählten auf dieses Duo. Andererseits kommuniziere ich solche Dinge lieber dann, wenn wir auch eine Lösung für die Zukunft präsentieren können. Und diese mussten wir zuerst erarbeiten.

Wie sieht diese Lösung aus?

Wir denken in zwei Stufen. In einer Übergangszeit werde ich die Geschäftsführung der Thurgauer Eishockey AG ab 15. Juni ad interim übernehmen. Und zwar solange, bis Urban Leimbacher am 1. Oktober bei uns anfangen wird. Ich werde das operative Geschäft des HCT leiten, zusammen mit Thomas Imhof, der uns in dieser Übergangszeit in einem kleinen Pensum erhalten bleibt – konkret im Personalwesen –, bis eine adäquate Nachfolge für seine Aufgaben gefunden wurde. Mit Gody Kellenberger als Sportchef, Paul Kaiser im Marketing und Claudia Wartmann als Verantwortliche für den Spielbetrieb und das Ticketing sind wir gut aufgestellt.

Wissen Sie, weshalb Thomas Imhof nach nur einem Jahr als vollamtlicher Geschäftsführer gekündigt hat?

Ja, uns ist ein Grund gesagt worden. Aber es ist nicht an uns, den zu kommunizieren. Da müssen Sie Thomas Imhof direkt fragen.

Sie sagten, der HCT sei überrascht worden von Imhofs Kündigung. Musste man nach der Verpflichtung von Urban Leimbacher als zusätzlichen Geschäftsführer nicht damit rechnen?

Ich persönlich habe nie und nimmer damit gerechnet. Auch, weil Thomas Imhof und Urban Leimbacher uns die zukünftige Organisation der Geschäftsleitung eigentlich gemeinsam präsentiert haben. Es war auch ein Wunsch von Thomas Imhof gewesen, dass wir auf operativer Ebene des HC Thurgau breiter werden. Diesem Wunsch sind wir mit der Verpflichtung von Leimbacher nachgekommen. Und über diese Gespräche war Thomas Imhof immer informiert gewesen. Ich kenne Thomas Imhof nun schon mehrere Jahre, da wir zusammen die Geschäftsleitung unserer Nachwuchsorganisation HCT Young Lions auf die Beine gestellt haben. Er war für mich ein wichtiger Mitarbeiter und ist es noch immer. Ich finde es sehr schade, dass er uns verlässt. Er hat einen guten Job gemacht und uns auch weitergebracht.

Thomas Imhof verlässt den HC Thurgau nach nur einem Jahr als vollamtlicher Geschäftsführer. In einer Übergangszeit hilft er dem Klub weiterhin aus. Mario Gaccioli (Weinfelden, 20. Mai 2020)

Trotzdem muss sich Imhof verschaukelt vorgekommen sein, wenn ihm als leitender Geschäftsführer ein zweiter Geschäftsführer an die Seite gestellt wird.

Es war eine Co-Geschäftsführung angedacht. In meinem Unternehmen haben wir auch eine Co-Geschäftsführung und das funktioniert seit bald zehn Jahren gut. Ich hatte ein sehr gutes Gefühl, dass es mit Thomas Imhof und Urban Leimbacher gemeinsam funktionieren kann. Dies, weil beides sehr unterschiedliche Typen sind und die Ressortaufteilung auch den Typen entsprechend organisiert gewesen wäre.

Was verliert der HC Thurgau mit Thomas Imhof?

Know-how, sicherlich. Besonders was den Finanzbereich, die Livestreams und die neuen Medien betrifft. Aber Urban Leimbacher wird auch wieder Know-how mitbringen. Er hat ja beim EHC Winterthur schon einen Swiss-League-Klub geführt.

Urban Leimbacher stösst per 1. Oktober vom Ligakonkurrenten EHC Winterthur zum HC Thurgau. Für den neuen Geschäftsführer suchen die Ostschweizer nun eine passende Ergänzung. PD/EHC Winterthur

Wechsel sind auch immer eine Chance. Wo besteht die Chance, künftig noch mehr Potenzial aus dem HC Thurgau zu holen?

Wir sind überzeugt, dass Urban Leimbacher auch der richtige Mann ist für den HC Thurgau. Einer, der uns in der Öffentlichkeitsarbeit weiterbringt und im Sponsoring unterstützen kann, wo Paul Kaiser heute schon eine hervorragende Arbeit macht. Dort müssen wir noch zulegen. Aber der HC Thurgau muss einen Haufen Aufgaben anpacken, damit wir mittel- und langfristig ein moderner, guter Swiss-League-Klub bleiben.

Was ist die Hauptaufgabe?

Unser Ziel ist, auch in ein paar Jahren noch in der vorderen Hälfte der Swiss League mitspielen zu können. Wir sehen aber, dass dafür immer mehr finanzielle Aufwendungen nötig sind. Deshalb wollen wir den Event-Gedanken eines Eishockeyspiels weiterbringen. Wir müssen vermehrt den Ansprüchen in Sachen Gastronomie und Matcherlebnis gerecht werden.

Ist dafür die bestehende Eishalle Güttingersreuti in Weinfelden überhaupt noch geeignet?

Ob unsere Entwicklung in einer neuen Infrastruktur mündet, weiss ich zum heutigen Zeitpunkt nicht. Aber es muss sicher auch klar studiert und überlegt werden, wenn man heute die teils modernen Arenen unserer Ligakonkurrenten anschaut.

Sie bringen eine neue Eishalle ins Spiel?

Konkret nicht. Aber es ist sicher zu prüfen, wie weit wir mit der Güttingersreuti noch kommen. Der Standort ist gut und gefällt uns. Aber wir brauchen in erster Linie mehr Sitzplätze im Stadion. Aktuell fehlt uns das Potenzial, um noch mehr Sitzplätze verkaufen zu können.

Ist der aktuelle Wechsel in der Geschäftsleitung auch eine Chance auf einen Neuanfang?

Neuanfang würde ich nicht sagen. Denn wir beginnen ja nicht bei Null. Es gibt viele Leute, die für die Thurgauer Eishockey AG arbeiten, uns treu bleiben und das Wissen hier behalten. Aber es wird sicher ein neuer Wind wehen, wenn Urban Leimbacher im Oktober beginnen wird.

Wie kommen eigentlich die HCT Young Lions künftig ohne ihren Geschäftsführer Thomas Imhof zurecht?

Dadurch, dass sich Gody Kellenberger ab Oktober wieder vermehrt um unseren Nachwuchs kümmern wird, ist alles, was die Ausbildung und den Spielbetrieb betrifft, top organisiert. Kommt dazu, dass uns seit März auch Beat Lautenschlager unterstützt bei den Young Lions. Somit fällt nur noch der administrative Bereich ins Pflichtenheft von Imhofs Nachfolge.

Wie soll diese Nachfolge aussehen? Hält man beim HC Thurgau an der Co-Geschäftsführung fest?

Urban Leimbacher wird mit den neuen Begebenheiten den Lead in der Geschäftsführung übernehmen. Soviel steht fest. Dazu suchen wir nun eine passende Ergänzung. Welche Aufgaben diese künftig konkret übernimmt, hängt auch von den Stärken dieser Person ab.