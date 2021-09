An der Generalversammlung am Dienstagabend in Weinfelden präsentierte die Thurgauer Eishockey AG, die Aktiengesellschaft des HC Thurgau, einen Verlust von 59'300 Franken und blieb damit dank der Coronahilfen durch den Bund im Budget.



Auch für die Saison 2021/22 wurde ein Minus veranschlagt, aufgrund der zu erwartenden Rückzahlung an den Bund diesmal von 43'100 Franken. Gerechnet wird mit dem Einzug der Mannschaft in die Playoff-Viertelfinals. Die fünf Verwaltungsräte Thomas Müller (Präsident), Cäsar Müller (Vize), Urs Rindlisbacher, René Fontana und Ralph Ott wurden alle einstimmig wiedergewählt. (mat)