interview Für «Frohsinn»-Mitbegründer ist klar: Mit der Weinfelder Genossenschaftsbeiz ist es vorbei Am 19. Dezember entscheiden die Genossenschafter über die Zukunft des Restaurants Frohsinn in Weinfelden. Markus Schär glaubt nicht mehr an eine Rettung. Mario Testa 10.12.2020, 05.00 Uhr

Markus Schär bei sich in der Stube mit der Festschrift zum 10-Jahr-Jubiläum des «Frohsinns» 1998. Bild: Mario Testa

Sind Sie Genossenschafter beim «Frohsinn»?

Markus Schär: Ja, schon so lange, wie es die Genossenschaftsbeiz gibt. Sie wurde in meiner Stube gegründet. Und 1992 bis 1996, als wir den «Frohsinn» in seiner heutigen Form schufen, war ich Präsident der Genossenschaft.

Wie kamen Sie dazu?

In den Siebzigerjahren gründeten Junge an einigen Orten Genossenschaftsbeizen, weil sie andere Formen des Zusammenlebens und Zusammenarbeitens suchten, so im Thurgau den «Löwen» in Sommeri. Davon träumten wir zehn Jahre später in Weinfelden auch.

Wie hat sich die Genossenschaft denn entwickelt?

Anders als unsere Vorbilder konnten wir die Liegenschaft anfangs nicht kaufen. Aber die meisten halfen in der Freizeit mit, in der Küche, im Service, im Vorstand oder auch im Kulturverein – mit gutem Willen und schlechtem Gewissen, aber halt oft amateurhaft. So kamen wir nie auf einen Umsatz, der zum Überleben reichte.

Welcher Gedanke steckte denn hinter der Genossenschaft?

In der Anfangszeit ging es um eine andere Form des Zusammenlebens. Man hat mit und für diese Beiz gelebt.

Wie lange ging das gut?

Dank dem Engagement des Beizenteams und vieler Mitglieder und dank dem Vertrauen der Geldgeber ging das gut. Walter Dahinden schaute darauf, dass die Rechnung Ende des Jahres aufging, auch wenn das Stundenlöhne um 20 Franken bedeutete. Nach ihm führte Rita Rusch die Beiz wie eine Wirtin im traditionellen Sinn, mit Einsatz fast rund um die Uhr, ohne jede Stunde aufzuschreiben.

Und was war, als Rusch vor zwei Jahren aufhörte?

Der Vorstand fand trotz grossem Einsatz keinen adäquaten Ersatz für sie. Man kann nicht mit GAV-Löhnen und Stundenabrechnung wirten, das sehen wir ja bei allen familiengeführten Betrieben in Weinfelden. Schon nach kurzer Zeit zeigte sich, dass die Rechnung nicht aufging. Die Lohnkosten machten letztes Jahr 70 Prozent des Umsatzes aus, dabei sollten sie 50 Prozent nicht überschreiten.

Am Dienstag haben Sie in einem Online-Artikel geschrieben, mit dem «Frohsinn» sei nun Schluss. Wie meinen Sie das?

Am 19. Dezember findet eine ausserordentliche Generalversammlung statt, schon die zweite in diesem Jahr. Und sie muss sich entscheiden, die Liquidation einzuleiten. Der Vorstand sagt aber, es gebe auch Zukunftspläne. Eine Arbeitsgruppe suchte Möglichkeiten, dass die Genossenschaft das Restaurant verpachten kann. Sie kommt aber zum Schluss: die Aussicht, in den nächsten Tagen noch eine Pächterin zu finden, ist klein. Zudem ist die Finanzlage zerrüttet.



Dann heisst das aber: Mit dem «Frohsinn» ist noch nicht definitiv Schluss.

Sagen wir es so: Es kommt zu 99 Prozent zur Liquidation und zu 100 Prozent zum Ende für die Genossenschaftsbeiz in der heutigen Form. Es muss einen Sinn dahinter haben, eine Idee. Als gewöhnliche Beiz braucht es den «Frohsinn» nicht in Weinfelden, da haben wir genug Alternativen.



Weshalb glauben Sie, sehen der Vorstand und viele andere Genossenschafter immer noch eine Zukunft für den «Frohsinn»?

Viele von uns schauen auf eine lange Geschichte mit Herzblut, Schweiss und auch Tränen zurück. Wir müssen uns deshalb in einem Trauerprozess davon verabschieden. Und dieser Prozess fing bei der Mehrheit im Sommer wohl erst an.



Welche Gefühle herrschen bei Ihnen nun vor mit Blick auf den «Frohsinn»?

Es ist schade, dass diese Geschichte so zu Ende geht. Wir schlugen im Sommer die Liquidation vor, um sie selbstbestimmt, in Anstand und Verantwortung, abzuschliessen. Hoffentlich schaffen wir das auch jetzt noch.