Weinfelden: Stadträtin Veronica Bieler-Hotz erklärt ihren Rückzug

Interview «Es war mein Vorschlag, dass ich mich zurückziehe»: Die Weinfelder Stadträtin Veronica Bieler-Hotz gibt ihren Rücktritt bekannt Stadträtin Veronica Bieler-Hotz hat bekanntgegeben, dass sie nicht mehr zu den Gesamterneuerungswahlen der Weinfelder Exekutive antritt. Nach drei Legislaturen sagt die Vorsteherin des Ressorts Soziales: «Ich bin sehr froh, habe ich dieses Amt. Ich habe sehr viel gelernt.» Mario Testa Jetzt kommentieren 14.05.2022, 04.40 Uhr

Frauenärztin Veronica Bieler-Hotz in ihrer Praxis am Rössli-Felsen-Platz. Bild: Mario Testa

Weshalb haben Sie den Entscheid gefällt, nicht mehr zur Wiederwahl in den Stadtrat anzutreten?

Ich habe schon länger damit geliebäugelt, nach drei Legislaturen zu sagen, jetzt ist genug. Es ist sinnvoll, wenn jemand neues kommt, der die Themen aus einem anderen Blickwinkel betrachtet und frischen Wind reinbringt. Etwas offen war für mich, ob ich per Ende der Legislatur aufhören sollte oder innerhalb einer Legislatur.

Wurden Sie gedrängt, den Schritt jetzt zu tun?

Es war mein Vorschlag, und die Parteileitung unterstützt diesen Entscheid. Ich bin nicht dazu gedrängt worden. Es ist so, dass Simon Wolfer als Stadtpräsidiumskandidat nominiert wurde, und ich denke auch, er hat grosse Chancen. Dazu kommt Valentin Hasler, der im Stadtrat bleiben möchte. Und da bekamen wir schon zu hören, es gehe ja gar nicht, wenn die Mitte drei Sitze besetzen würde. Da habe ich mich mit der Parteileitung besprochen, und wir sind zum Schluss gekommen, es wäre ein guter Weg, wenn ich mich nun zurückziehe.

Sie sind im Stadtrat für das Ressort Soziales zuständig. Was gefällt Ihnen an dieser Arbeit?

Was mir immer am Herzen lag, ist, dass die Sozialhilfebezüger schnell in den ersten Arbeitsmarkt zurückkommen. Aber auch die Beratung vor der Sozialhilfe haben wir ausgebaut, damit die Leute gar nicht erst in die Sozialhilfe abrutschen. Ein dritter wichtiger Punkt in all der Zeit war jeweils die Einhaltung des Budgets.

Auch die Berufsbeistandschaft gehört zu Ihrem Ressort. Was haben Sie da erreicht?

Bei der Berufsbeistand ist mir am Herzen gelegen, gute Räumlichkeiten zu schaffen. Seit zehn Jahren mieten wir die ehemalige Raiffeisenbank bei der Post. Wir haben sie mit Bankmöblierung übernommen, und das war einfach nicht ideal für die Mitarbeitenden der Berufsbeistandschaft. Wir stellten uns die Frage, ob das Büro ausziehen soll oder umgebaut wird. Anfang Jahr konnten wir den Umbau nun abschliessen. Zudem ist mir die gute Zusammenarbeit mit der KESB sehr wichtig.

Der Eingang zu den Büros der Berufsbeistandschaft in Weinfelden erinner immer noch an die ursprüngliche Nutzung als Bankfiliale. Bild: Mario Testa

Worauf sind Sie rückblickend besonders stolz?

Was mich freut – aber was nicht allein meine, sondern unsere Arbeit ist –, ist das gute Zusammenwachsen der Teams Berufsbeistandschaft und der Sozialhilfe. Es heisst jetzt ‹Soziale Dienste› und nicht mehr ‹Sozialhilfe›. Da gab es einige Umstellungen und das war nicht immer einfach. Aber jetzt sind beide eingespielte und sehr gute Teams.

Was möchten Sie in ihrem verbleibenden Jahr als Stadträtin noch anpacken?

Unsere 60 Primas, also die privaten Mandatsträger bei der Berufsbeistandschaft, wollen wir noch besser betreuen. Das ist sicher noch ein Ziel. Aber das braucht natürlich personelle Ressourcen. Auch das Beschäftigungsprogramm der Stadt muss noch besser laufen. Externe Betreuungsangebote kosten viel, dabei bieten wir mit der Stadtgärtnerei, dem Werkhof und den Sportanlagen Sozialhilfeempfängern auch intern die Möglichkeit für eine Tätigkeit und einen geregelten Tagesablauf. Hier besteht noch Optimierungspotenzial.

Kaum ein Kandidat für ein Exekutivamt wünscht sich im Vorfeld ganz konkret das Ressort Soziales. Was macht das Ressort aus Ihrer Sicht spannend?

Ich habe sehr viel gelernt von einer ganz anderen Materie, habe als Ärztin komplett Neues gelernt. Es ist sicher anders, als wenn jemand ein Ressort besetzt, mit dem er auch beruflich zu tun hat. Man muss Freude haben am Umgang mit Menschen, muss sich interessieren für das Schicksal der Menschen, für Randständige. Auch das Asylwesen gehört dazu, und das ist gerade im Moment höchst spannend und herausfordernd.

Das Ressort Soziales ist wegen des Datenschutzes häufig schwierig zu durchleuchten von aussen. Stört es Sie nicht, selten im Rampenlicht zu stehen?

Es kommt darauf an, welcher Typ man ist. Ich bin kein extrovertierter Typ. Ich mache meine Arbeit und suche keine Anerkennung von aussen, ich weiss was meine Teams können und was ich kann.

Wie gross fällt der Zeitaufwand für Ihr Stadtratsmandat aus?

Man rechnet mit etwa 40 Prozent. Es gab Wochen, da waren es eher 30, andere eher 50 Prozent. Über die drei Legislaturen gesehen passt die Vorgabe also recht gut.

Gab es da keine Engpässe, wenn Sie hauptberuflich noch eine Frauenarzt-Praxis führen?

Veronica Bieler-Hotz vor zwölf Jahren, anlässlich ihrer Nomination für die Gemeindratswahlen. Bild: Nana Do Carmo (September 2010)

Ich habe die Praxis von Anfang an so geführt, dass ich etwa 50 bis 70 Prozent arbeiten konnte. Ich habe ja zwei Kinder, und als sie so alt waren, dass ich mehr hätte arbeiten können, kam die Anfrage der CVP ob ich als bisherige Parlamentarierin für den Stadtrat kandidieren wolle. Da habe ich mir überlegt, will ich mehr in der Praxis sein oder noch etwas anderes machen. Ich habe mich für Letzteres entschieden. Es ist zwar finanziell weniger interessant, aber ich konnte viel lernen und habe viele Kontakte knüpfen können.

Mit Ihnen beendet eine von zwei Frauen ihren Einsatz im Stadtrat. Finden Sie es wichtig, dass wieder eine Frau nachrückt in die Exekutive?

Ich bin nicht für Quoten. Wenn jemand die Leistung bringt oder das Palmarès hat, soll diese Person die Stelle bekommen, egal ob Frau oder Mann.

Wie empfinden Sie die Zusammenarbeit im Stadtrat?

Sie ist sehr gut. Sonst wären wir sicher nicht schon so lange zusammen. Das ist sicher mit ein Grund, weshalb auch alle wieder antreten. Es ist wirklich ein sehr guter Geist und eine gute Zusammenarbeit. In der Sommerpause sehnen wir uns jeweils wieder nach den Sitzungen, den Gesprächen und den gemeinsamen Essen. Das sagt doch sehr viel.

Veronica Bieler-Hotz und ihre Kollegen im Stadtrat nach den Gesamterneuerungswahlen 2019: Valentin Hasler, Max Vögei, Daniel Engeli, Ursi Senn-Bieri, Hans Eschenmoser, Thomas Bornhauser und Stadtschreiber Reto Marty. Bild: Mario Testa

Rückblickend gesehen, würden Sie sich nochmals in den Stadtrat wählen lassen oder hätten Sie doch lieber mehr auf ihre berufliche Karriere gesetzt?

Ich überlege mir auch: Hat sich das gelohnt, war das gut, was ich gemacht habe? Ich bin sehr froh, habe ich es gemacht. Ich habe so viel gelernt und so viele Menschen kennen gelernt, auch die guten Kollegen im Stadtrat, das ist wirklich schön. Ich würde es wieder tun.

Zur Person Veronica Bieler-Hotz ist 64 Jahre alt, verheiratet und Mutter von zwei erwachsenen Kindern. Sie ist in Weinfelden aufgewachsen und stammt aus einer CVP-Familie. Seit 1990 führt sie in Weinfelden ihre Praxis für Gynäkologie und Geburtshilfe und ist seit über zwanzig Jahren Mitglied der Partei «Die Mitte Weinfelden» (ehemals CVP).

