Bittere Absage der Turnunterhaltung in Neuwilen

Interview «Es war emotional und für einige schwer zu verkraften»: Die bittere Absage der Neuwiler Turnshow Die Kemmentaler Turnerfamilie wollte zu Silvester zur Gala-Unterhaltung laden. Kurzfristig entschied man sich dagegen. Erfreut zeigt sich der OK-Präsident aber über die folgende Solidarität mit dem Verein beim Lösliverkauf. Urs Brüschweiler Jetzt kommentieren 02.01.2022, 16.55 Uhr

Eine Szene aus der Abendunterhaltung zum Jahreswechsel 2019/2020 in Alterswilen. Bild: Reto Martin

Der Turnverein Neuwilen sowie der Damenturnverein, der Männerturnverein und der Frauenturnverein Alterswilen wollten an vier Showabenden in der Turnhalle Alterswilen ihr Publikum begeistern. OK-Präsident Jürg Hahn erklärt, wie die bittere Absage zu Stande kam und was sie für die Vereine bedeutet.