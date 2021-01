Interview «Es war eine schwierige und fordernde Zeit»: Wigoltinger Schulpräsidentin spricht über ihre Amtszeit und warum sie zur Wiederwahl antritt Nathalie Wasserfallen stand als Präsidentin der Volksschulgemeinde Wigoltingen 2019 stark im medialen Fokus. Nun tritt sie und die gesamte Behörde zur Wiederwahl an. Einen Rückblick auf vier turbulente Jahre. Sabrina Bächi 21.01.2021, 04.20 Uhr

Nathalie Wasserfallen tritt als Präsidentin der VSG Wigoltingen zur Wiederwahl an. Bild: Andrea Stalder (Sonterswil, 19. Januar, 2021)

Was hat Sie bestärkt, erneut anzutreten?

Nathalie Wasserfallen: In den letzten vier Jahren konnten in verschiedenen Bereichen Grundsteine gelegt werden, auf die in der kommenden Amtsdauer aufgebaut werden kann. Ich würde mich sehr freuen, an diesen Schritten beteiligt sein zu dürfen, welche die Volksschulgemeinde (VSG) Wigoltingen weiter in Richtung zukunftsorientierte Schule bringen.

Wie haben Sie die vier vergangenen Jahre erlebt?

Die VSG Wigoltingen stand im Jahr 2019 während mehrerer Wochen medial im Fokus. Das war für alle Beteiligten eine sehr schwierige und fordernde Zeit. Die Schulführung ist jedoch gestärkt aus dieser Erfahrung herausgegangen, denn die Mehrheit der Mitarbeitenden der VSG Wigoltingen, viele Eltern und ein grosser Kreis an schulinteressierten Personen stand stets hinter Schulbehörde und Schulleitung. Das gemeinsam Erlebte schuf innerhalb der VSG Wigoltingen ein starkes gegenseitiges Vertrauen. Darauf konnten in den vergangenen Monaten diverse Themen angepackt werden. Im Kleinen hat sich seit Beginn der Amtszeit vieles geändert, das gegen aussen jedoch nicht oder nur wenig sichtbar ist. Ich bin sehr stolz auf unsere Schule und freue mich auf das, was nun vor uns liegt.

Was waren Ihre Höhepunkte in der Legislatur?

Es gab viele Höhepunkte in meiner Amtszeit. Etwa der im Sommer 2020 sanierte Sportplatz am Standort Sonterswil mit einer Erweiterung der Laufbahn. Oder die erfolgreiche Einführung der Basisstufen an zwei Schulstandorten und zu guter Letzt auch die grosse Zustimmung der Stimmbürger zum Budget 2021.

Der Schulstreit rund um die Kündigung mehrerer Lehrpersonen war wohl der Tiefpunkt Ihrer Legislatur. Hat das heute noch Auswirkungen auf Ihre Arbeit als Schulpräsidentin?

Das war ein Thema dieser Legislatur, das abgeschlossen ist. Inzwischen mussten wir uns verschiedenen anderen Herausforderungen stellen, welche nicht weniger anspruchsvoll sind - insbesondere die Covid-19-Pandemie fordert uns auf verschiedenen Ebenen. Es gibt zudem einige weitere Herausforderungen, welche meine heutige Arbeit als Schulpräsidentin beeinflussen, zum Beispiel die Anfangszeit meiner Amtstätigkeit mit dem Rücktritt meines Vorgängers und das nicht genehmigte Budget 2020. Insgesamt nehme ich aus dieser Amtszeit mit, dass aus Steinen, die in den Weg gelegt werden, auch etwas Schönes gebaut werden kann.

Welche konkreten Auswirkungen spüren Sie denn heute noch aus dem Schulstreit?

Alle gemachten Erfahrungen der letzten vier Jahre prägen mein heutiges Denken und Wirken als Schulpräsidentin. Dies geht im Übrigen der ganzen Schulführung so, die vergangene Zeit hat uns alle gefordert. Doch gerade diese Erfahrungen sind es, welche uns Kraft und Zuversicht geben, noch mehr für die Schule und alle ihre Beteiligten bewegen zu können. Aus diesem Grund stellen sich alle Behördenmitglieder gerne für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung.

Im Rückblick: Was nehmen Sie aus der schwierigen Situation rund um den Schulstreit mit?

Lena Schenkel schrieb 2017 in der NZZ einen Artikel und ein Zitat daraus ist mir geblieben. Es passt gut als Antwort auf diese Frage: «Schule ist ein ungleich emotionales Pflaster, da Kinder und ihre Bedürfnisse im Zentrum stehen. Und Medien sind an emotionalen Geschichten interessiert. Es ist auch bekannt, dass an Schulen Spannungen folgenreicher und heftiger eskalieren. Im Konfliktfall treffen die unterschiedlichsten Anspruchsgruppen aufeinander: Kinder, Eltern, Lehrpersonen, Schulleitung, Schulbehörde, Pädagogik und Politik, was Nährboden für die Entwicklung einer sehr grossen Dynamik sein kann. Es ist fatal, wenn ein innerschulischer Konflikt die öffentliche Ebene erreicht. Damit wird die ohnehin schon belastete Kommunikation erheblich erschwert. Der Konflikt selbst kann jedoch nur in der Schule gelöst werden. Eine schnelle Lösung wird es dabei nicht geben.»

Gibt es etwas, das Sie aus heutiger Sicht anders machen würden?

Rückblickend gibt es wohl immer etwas, das man anders machen würde. Wichtig ist meines Erachtens, dass man in zukünftigen Situationen auf die gemachten Erfahrungen zurückgreift und sie in sein Denken und Handeln einbezieht.

Hatte der Schulstreit auch Positives?

Wie bereits bei Frage zwei ausgeführt, schuf das gemeinsam Erlebte innerhalb der VSG Wigoltingen ein starkes gegenseitiges Vertrauen.

Ein Thema Ihrer Legislatur war auch die Elternzusammenarbeit. Wie ist dort der Stand?

Eine Projektgruppe bestehend aus Vertretern der Schulbehörde, Schulleitung, Lehrerschaft und Eltern beschäftigt sich zurzeit unter der Begleitung eines fachkundigen Schulberaters mit der Frage, welche Form von Elternzusammenarbeit am besten zu den Strukturen VSG Wigoltingen passt und realisiert werden kann.

Wie empfinden Sie die Zusammenarbeit in der Behörde?

Die Zusammenarbeit in der Behörde war von Anfang an sehr gut. Das hat sich bis heute nicht geändert. Es gilt nun, die gemeinsam erarbeitete Strategie umzusetzen und die damit verbundene Verantwortung zu übernehmen. Diese Verantwortung übernehmen wir gerne im Wissen, die VSG Wigoltingen mit den geplanten Schritten in allen Belangen gemeinsam weiterzubringen.

Zur Wahl in die Schulbehörde stellen sich nur Bisherige. Was denken Sie, weshalb?

Dazu kann man nur Vermutungen anstellen. Die Behördenarbeit in einer Volksschulgemeinde wie der VSG Wigoltingen ist wahrlich eine anspruchsvolle Aufgabe, die nicht zu unterschätzen ist. Nebst Durchhaltevermögen und einer guten Portion Idealismus benötigen Behördenmitglieder auch viele Zeitressourcen. Es ist heutzutage zudem generell schwieriger geworden, Leute für ein Amt im Milizsystem zu gewinnen. Darüber hinaus wurde vor vier Jahren bis auf ein Mitglied die gesamte Schulbehörde mit neuen Mitgliedern besetzt. Diese sind inzwischen gut eingearbeitet und bereit, die in die Wege geleiteten Themen und Projekte in der kommenden Amtszeit weiter zu bearbeiten. Dieses Vorgehen scheint von den Stimmbürgern unterstützt zu werden.

Wie gehen Sie damit um, dass so viel kritisiert wurde, aber nun niemand Farbe bekennt und sich zur Wahl stellt?

Die Schulführung hat die geäusserte Kritik ernst genommen und gehandelt. Es freut mich, wenn das gesehen worden ist und das Vertrauen in die Schulführung zurückkehrt.

Was sind Ihre Ziele bei einer allfälligen Wiederwahl in den kommenden vier Jahren?

Die VSG Wigoltingen als Bildungseinheit weiterhin stärken, indem vorhandene Synergien bestmöglich genutzt werden und an allen Schulstandorten eine zeitgemässe und gut erhaltene Infrastruktur vorhanden ist.

Hinweis: Das Interview wurde schriftlich geführt.