Die jüngste Stabhochspringerin an der Olympiade in Tokio

Interview Ein aufgehender Stern am Leichtathletikhimmel: «Früher bei Vorträgen war ich nervöser als bei Wettkämpfen heute» Die Homburger Stabhochspringerin Andrina Hodel war als jüngste Stabhochspringerin an den Olympischen Spielen in Tokio dabei. Sie erzählt von ihren Eindrücken in Japan, ihre Rückschläge und ihre Essensgewohnheiten. Robin Bernhardsgrütter 13.09.2021, 05.15 Uhr

Bild: Andrea Stalder

Andrina Hodel, Sie sind zurück aus Tokio von den Olympischen Spielen. Wie waren die ersten Spiele für Sie?

Es waren sehr viele Eindrücke und Emotionen, die ich in Japan sammeln und erleben durfte. Es war imposant, motivierend, inspirierend und auch ein wenig stressig. Es war für mich mein erster Grossanlass bei den Aktiven und diese Erfahrungen kann mir keiner mehr nehmen.

Konnten Sie denn überhaupt diese Emotionen und Eindrücke alle richtig aufnehmen?

Ich musste mich schon bewusst zurückziehen und einfach mal für mich sein, um das Erlebte einmal sacken zu lassen. Es läuft den ganzen Tag etwas und da braucht es auch einmal eine ruhige Minute.

Sie sind erst relativ spät über die Weltrangliste ins Schweizer Olympiateam gekommen. Waren Sie überrascht?

Ehrlichgesagt hätte ich nicht gedacht, dass es reicht. Ich habe mir das aber auch zum eigenen Schutz so eingeprägt. Realisiert habe ich meine Teilnahme dann erst mit dem Telefonat von Swiss Athletics, wo mir gesagt wurde: «Du bist dabei.»

Nebst all diesen unglaublichen Höhepunkten im vergangenen Jahr gab es für Sie aber auch immer wieder Rückschläge.

Rückschläge gehören in einer Sportlerkarriere dazu. Gerade an Grossanlässen war ich jeweils enttäuscht und konnte meine Leistung, zum Beispiel an der U23-EM in Tallinn, nicht wie gewünscht abrufen. Auch psychisch hatte ich diesen Winter ein Tief und habe so die Hallensaison ausfallen lassen. Umso grösser ist jetzt die Freude über diese super Aussensaison.

Was war der Grund für Ihr psychisches Tief?

Die ganze Coronasituation war für mich wirklich herausfordernd, wie es das wohl für viele Junge ist. Auch im privaten Umfeld und bei mir persönlich stimmten einige Dinge nicht und dann stimmen auch die Sportresultate nicht mehr.

Sind Sie geimpft?

Ja, doppelt.

Was sagen Sie zu Leuten, die sich nicht impfen lassen wollen?

Das muss meiner Meinung nach jeder selber wissen. Für mich war es einfach unvermeidbar. Es macht das Reisen einfacher und an Sportevents ist ein Zertifikat heute die Regel.

Sind Sie gerne wieder nach Hause gekommen?

Ja! Ich wollte auch wieder nach Hause. Es ging dann schliesslich alles sehr schnell mit der Abreise, aber ich war dann schon froh wieder hier zu sein, unter vertrauten Leuten und ihnen von meinen Eindrücken zu erzählen.

Wie war die Zeit zwischen Olympia und jetzt?

Ich merke selber, die Luft ist draussen. Ich werde auch darum meine Saison früher beenden als ursprünglich geplant. Momentan ist alles ein wenig ziellos. Ich habe meine Trainings und meine Wettkämpfe, doch jetzt ist der ganze Druck weg. Das ist auch mal schön.

Sie haben in Tokio die erste Höhe beim ersten Versuch übersprungen und damit Nerven aus Stahl bewiesen. Wann werden Sie nervös?

Früher in der Schule zum Beispiel wurde ich schon auch nervös vor Vorträgen zum Beispiel. (lacht) Nein aber ernsthaft, als Sportlerin habe ich gelernt mit solchen Situationen umzugehen. Ich lerne auch noch nach wie vor und wachse mit diesen Herausforderungen.

Wie sehen Ihre Tagesabläufe zurzeit aus?

Ich arbeite zu 20 Prozent und das hilft mir wirklich. Dazu kommen neben den Trainings viele Regenerationseinheiten, also Massagen, Physio, Saunagänge und Eisbäder. Zudem gibt es viel Bürokram zu erledigen, vor allem Sponsorenaufträge oder Ähnliches. Ich fange aber bald ein Studium in Psychologie in Zürich an. Auch möchte ich meine sozialen Kontakte wieder mehr pflegen. Das kam in letzter Zeit etwas kurz.

Das hört sich anstrengend an.

Es ist herausfordernd. Gerade dann mit dem Studium wird es sicher wieder spannend, wie vereinbar Schule und Profisport sein werden. Viele Leute vergessen, dass wir Sportler eben nicht nur die Wettkämpfe und die Trainings haben. Aber ich probiere schon auch, die Zeit ein wenig zu geniessen.

Gehört zum geniessen auch eine etwas lockerere Ernährung?

Die Ernährung ist ein grosser Teil meines Sportlerlebens. Ich ernähre mich vegetarisch und achte schon drauf, was ich esse. In anderen Disziplinen ist das aber sicher strikter als im Stabhochsprung. Momentan esse ich aber tatsächlich Sachen, die ich sonst nicht essen würde.

Etwa?

Einfach einmal ein paar Kekse auf dem Sofa. Oder vor kurzem war ich seit langem wieder einmal im McDonald's. Das führt aber dazu, dass mein Fitnessstand schon besser war. Und manchmal habe ich fast ein bisschen ein schlechtes Gewissen.