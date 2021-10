Interview «Diese Saison war in jeder Hinsicht meine beste»: Schwinger Samuel Giger über seine acht Festsiege, Privates und die Zukunft Mit seinem Sieg am Kilchberg Schwinget hat Samuel Giger seinen ersten eidgenössischen Wettkampf gewonnen. Nach seiner erfolgreichsten Saison bisher gönnt er sich nun eine Verschnaufpause. Mario Testa Jetzt kommentieren 14.10.2021, 05.30 Uhr

Samuel Giger auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Am 25. September gewinnt er das Kilchberg Schwinget. Bild: Michael Buholzer / KEYSTONE

Haben Sie sich gut erholt von dieser strengen Saison?

Samuel Giger: Ja. Ich trainiere natürlich weiterhin etwas, hab das Pensum aber deutlich reduziert. Beim Training im Sägemehl haben wir derzeit eine Pause, das beginnt dann im November wieder.

Wir werten Sie Ihre Saison?

Das war in jeder Hinsicht meine bisher beste Saison. An jedem Schwingfest konnte ich meine Bestleistung abrufen und das brachte mir auch viele tolle Resultate ein. Ich konnte überall persönliche Bestleistungen setzen.

Samuel Gigers Bilanz Acht Festsiege im Jahr 2021 - Kilchberg Schwinget

- Schwägalp Bergschwinget

- Rigi Bergschwinget

- Nordostschweizerisches in Mels

- St. Galler Kantonales

- Thurgauer Kantonales

- Schaffhauser Kantonales

- Solothurner Kantonales

Was bedeutet Ihnen der Sieg am Kilchberg Schwinget, einem eidgenössischen Anlass?

Er bedeutet mir sehr viel und ich bin stolz darauf, das ist sicher mein bisher grösster Erfolg. Ich ging wohl als Favorit in diesen Saisonhöhepunkt, aber damit ist es noch lange nicht getan. Das Kilchberg Schwinget war auch für mich ein Krimi. Nach dem vierten Gang glaubte ich zuerst nicht mehr, dass ein Sieg möglich ist. Mit einem Quäntchen Glück hat es dann aber doch noch gereicht.

Haben Sie mit Ihren Schwinger-Kameraden den Saisonabschluss auch entsprechend gefeiert?

Ja. Am Empfang in Weinfelden vor zwei Wochen. Da haben wir ausgiebig die gute Saison und natürlich auch meinen Sieg am Kilchberg Schwinget gefeiert.

Mit Blick in die Zukunft. Was haben Sie für Ziele?

Die Vorbereitung auf die abgelaufene Saison war gut, ich will das wieder so machen. Nun stehen jedes Jahr eidgenössische Anlässe an. Da freue ich mich sehr darauf, wieder Gas zu geben. Ich will dort weitermachen, wo ich diese Saison aufgehört habe.

Der Schrank mit Samuel Gigers Kränzen quillt über. Am meisten bedeuten ihm die beiden Kränze von den Eidgenössischen 2019 und 2016. Bild: Mario Testa

Sie sind dieses Jahr verletzungsfrei geblieben.

Da ist auch immer Glück dabei. Aber im Training versuche ich schon Verletzungen vorzubeugen. Ich trainiere die Muskelgruppen so, dass möglichst wenig passiert. Auch das Jahr Zwangspause davor hat möglicherweise geholfen, dass sich mein Körper gut erholen konnte.

Wie trainieren Sie?

Einerseits gibt es das Sägemehltraining mit den Kollegen und einem Trainer. Auch Kraft trainieren wir teilweise in der Gruppe. Dazu mache ich noch zwei bis dreimal pro Woche persönliche Trainings und im Koordinationsbereich trainiert mich David Strupler.

Das mediale Interesse an Ihrer Person wird immer grösser. Geniessen Sie diese Aufmerksamkeit?

Ich habe gelernt, damit umzugehen. Unter der Saison bekomme ich davon aber nicht viel mit. Da reduziere ich meinen Medienkonsum ganz bewusst, um mich nicht künstlich unter Druck setzen zu lassen. Aber ich finde es natürlich schon schön, dass das Schwingen so positiv in den Medien kommt. Das ist gute Werbung für unseren Sport.

An den Schwingfesten haben Sie dieses Jahr einige Lebendpreise gewonnen, so zuletzt Muni Harald am Kilchberger. Haben Sie diese Tiere behalten?

Nein. Ich habe jeweils die Geldpreise genommen. Dass Harald mitkommen durfte an den Empfang in Weinfelden, verdanke ich dem Goodwill des Bauern, dem er nun wieder gehört. In der Vergangenheit habe ich manchmal die Rinder auch behalten und zu meinem Vater oder dem Bruder auf den Hof gebracht.

Beim Empfang der Thurgauer Schwinger in Weinfelden am 30. September führt Samuel Giger Siegermuni Harald zum Festzelt. Bild: PD/ Urs Handte

Sie arbeiten in einem 80-Prozent-Pensum als LKW-Fahrer. Macht Ihnen diese Arbeit Spass?

Ja sehr. Ich bin auf Kurzstrecken unterwegs und steige oft ein und aus, transportiere vor allem Baumaschinen und Schüttgut. Die Arbeit ist körperlich nicht ganz so anstrengend wie als Zimmermann auf dem Bau, aber der Kopf ist mehr gefordert. Mein Job tut mir gut, ich mache ihn gerne, er ist gut fürs Gemüt und dann geht's auch viel ringer.

Wie verbringen Sie Ihre Zeit, wenn Sie mal nicht arbeiten oder trainieren?

Ich wandere gern, im Winter fahre ich Ski. An einem ruhigen Abend schaue ich mir auch gern mal einen Film an. Eine Leseratte bin ich nicht, und auch kein Gamer, ich habe noch nicht mal eine Konsole. Meine Leidenschaft ist das Schwingen und ich merke bereits, dass es mir schon wieder etwas fehlt jetzt in der Nachsaisonpause.

Kochen Sie?

Ja, ein bisschen – Teigwaren, Kartoffeln, Geschnetzeltes. Oft ist es Mittel zum Zweck. Aber wenn ich mal Zeit habe, dann koche ich gerne mit meiner Freundin Michelle zusammen auch mal etwas ausgiebiger.

Mit Michelle sind Sie seit zweieinhalb Jahren zusammen. Werden Sie auch von anderen Frauen angeflirtet?

Ich spüre nicht, dass Frauen mit mir flirten würden. Aber es hat ja auch schon länger keine Feste mehr gegeben.

Gehen Sie manchmal in den Ausgang?

Ja, gerade jetzt im Herbst liegt das gut drin. Auch sonst gehe ich manchmal aus, aber achte dann natürlich stärker auf meinen Alkoholkonsum.

Diese Glocken und Treicheln hat Samuel Giger in seiner Karriere schon gewonnen. Bild: Mario Testa

Ernähren Sie sich bewusst?

Ich bin sicher bewusster geworden, einen Ernährungsplan habe ich aber nicht. Als Kraft- und Kampfsportler brauche ich sicher viele Kohlenhydrate. Während den Trainings sind es Isotonische Nahrungsergänzungen und danach eiweisshaltige zur Regeneration.

Wie viele Kalorien nehmen Sie pro Tag zu sich?

Das weiss ich gar nicht, wurde ich kürzlich von einem Kollegen auch mal gefragt.

Seit dieser Saison haben Sie persönliche Sponsoren. Wieso erst jetzt?

Ich wollte warten, bis ich mich bereit dazu fühle. Nun hat der Moment gepasst. Sponsoren bringen Verpflichtungen mit sich, aber wenn es passt und ich mich mit den Leuten gut verstehe, gebe ich auch gerne etwas zurück. Und das ist bei meinen Sponsoren der Fall.

Samuel Giger präsentiert seine Sponsoren anlässlich dem Schwägalpschwinget. Bild: Donato Caspari

Was machen Sie denn mit den Sponsorengeldern, den Preisgeldern und Ihrem Lohn? Haben Sie sich da davon etwas geleistet?

Nein, nicht im Speziellen. Den Lohn brauche ich zum Leben. Den Rest spare ich für die Zukunft, ich bin eher ein sparsamer Mensch. Mein Ziel ist es, mir irgendwann ein Eigenheim leisten zu können.

Sie leben seit 17 Jahren in der Gemeinde Märstetten, zuerst in Ottoberg, später im Feldhof. Fühlen Sie sich wohl hier in der Gegend?

Ja, sehr. Ich denke, wo man aufwächst, da fühlt man sich auch sehr wohl. Auch wenn es natürlich viele schöne Orte gibt in der Schweiz.