Interview «Die Situation ist seit Monaten anstrengend»: Zwei Märstetter Gemeinderäte erzählen, wie sie die Versammlung und Rücktrittsforderungen verdauen Die Märstetter Gemeinderäte Diana Manser und Guido Stadelmann erzählen von der Arbeit in der Exekutive. Sie sind der Meinung, dass sich vor allem die Kommunikation der Gemeindepräsidentin Susanne Vaccari-Ruch ändern müsse, damit eine weitere Zusammenarbeit möglich sei. Sie wollen aber noch im Amt bleiben - vorläufig. Sabrina Bächi 27.11.2020, 04.30 Uhr

Guido Stadelmann und Diana Manser wollen im Gemeinderat Märstetten bleiben. Bild: Reto Martin (24. November, 2020)

Wie geht es Ihnen nach dieser turbulenten Gemeindeversammlung von vergangener Woche?

Guido Stadelmann: Mittlerweile habe ich die Versammlung etwas verdaut. Mir ging es am Freitag und Samstag gar nicht gut, ich habe sehr schlecht geschlafen.

Diana Manser: Ich habe in der Nacht auf Freitag auch sehr schlecht geschlafen.

Wie haben Sie die Versammlung erlebt?

Manser: Ich war schockiert. Der Versammlungsablauf war chaotisch, wir Gemeinderäte wussten nicht genau, was uns erwartet, wir wurden nicht über den inhaltlichen Ablauf informiert und viele Fragen zum Budget konnten vom Präsidium nicht zufriedenstellend beantwortet werden. Von einer Führungsperson erwarte ich eine loyale und sachliche Kommunikation. Gemeinderatskollegen an einer öffentlichen Versammlung als unfähig zu bezeichnen, halte ich für ein Zeichen der Führungsschwäche. Für mich ist es ein absolutes No-Go.

Stadelmann: Die Versammlung wurde nicht sachgemäss geleitet. Es kam ein Antrag, als weder das absolute Mehr bekannt noch Stimmzähler gewählt waren.

Sie wurden von Susanne Vaccari an der Versammlung zum Rücktritt aufgefordert. Kommen Sie dem nach?

Manser: Ich sehe keinen Grund für einen Rücktritt. Mir machen die Aufgaben immer noch Freude. Ich bin für vier Jahre gewählt und gewillt, mit diesem Gremium und dieser Präsidentin zu arbeiten. Ich finde, wir sollten jetzt einen Schnitt machen und endlich anfangen, gemeinsam an einem Strick zu ziehen – zum Wohl für unsere Gemeinde Märstetten.

Stadelmann: Da der Gemeinderat mit einem weiteren Rücktritt handlungsunfähig wäre, bleibe ich vorläufig im Amt.

Was haben Sie aus der Bevölkerung für Rückmeldungen zur Versammlung erhalten?

Manser: Die Bevölkerung ist gespalten. Viele waren empört darüber, wie die Gemeindepräsidentin über ihr Kollegium gesprochen hat. Das schädigt uns und dem Ruf der Gemeinde Märstetten.

Stadelmann: Ich habe zahlreiche entrüstete Bürger erlebt. Viele haben mich nach meinem Befinden gefragt, das hat mir gutgetan.

Wahrscheinlich wurden Sie, Herr Stadelmann, speziell auf die Situation angesprochen, in der Susanne Vaccari Sie auf Nichtwissen im Ressort Hochbau hingewiesen hat, welches Sie nur interimistisch führen.

Stadelmann: Ja, das ist so. Ich bin ein Freund kurzer Voten und habe das Ressort erst im Oktober übernommen. Es fehlte mir die Zeit, mich einzulesen. Susanne Vaccari hat es ausgenutzt, dass ich so wenig sagte, und stellte mich hin, als ob ich absichtlich nichts tue oder nichts wisse. Ich habe erst im Nachhinein gemerkt, wie herablassend sie mit mir gesprochen hat, das ist oft so in den Gemeinderatssitzungen, es fällt mir gar nicht mehr so auf. Ich denke, sie hat mich bewusst zur Zielscheibe gemacht, weil meine Meinung im Rat Gewicht hat. Sie wollte meine Position schwächen.

Wie erleben Sie beide denn die Situation im Gemeinderat?

Stadelmann: Die Situation in unserem Gremium ist seit Monaten sehr anstrengend. Unter anderem weil die Gemeindepräsidentin oftmals ausufernde Erläuterungen abgibt über Geschäfte, die effizienter abgewickelt werden könnten. Erst kürzlich hatten wir eine fünfstündige Sitzung, das ist nicht mehr produktiv. Wir können die Themen nicht abarbeiten und es kommt stets zu weiteren Verzögerungen.

Manser: Es herrscht ein schlechter Umgangston, wie an der Gemeindeversammlung – dies war jedoch eine abgeschwächte Form dessen, was wir an den Gemeinderatssitzungen erleben. Ich würde mir auch wünschen, dass die Präsidentin einer Mediation zustimmt und wir die Konflikte lösen können. Das ist dringend nötig.

Der zurückgetretene Gemeinderat Heinz Nater sagte, es habe ihm schlicht die Motivation gefehlt, um die Arbeiten zu erledigen. Wie sieht das bei Ihnen aus?

Manser: Meine Motivation ist immer noch da, ich habe Freude an meinem Ressort und will mich weiterhin für die Gemeinde und die verantwortungsvolle Arbeit einsetzen. Es ist eine wichtige Arbeit, für die wir gewählt wurden.

Stadelmann: Ich habe meine Arbeiten immer gerne erledigt. Klar, man könnte immer mehr machen. Allerdings leidet die Freude an der interessanten Arbeit unter der jetzigen Situation.

Was müsste sich denn Ihrer Meinung nach ändern?

Stadelmann: Hauptsächlich die Kommunikation von Frau Vaccari. Ich vermisse Führungsverantwortung von ihr. Es ist ihr nicht gelungen, die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit aller Gemeinderäte zu schaffen.

Manser: Die Präsidentin sollte eine wertschätzende und sachliche Kommunikation pflegen. Ich möchte gerne faktenbasiert arbeiten. Das ist mir sehr wichtig. Mit pauschalen Vorwürfen ist das nicht möglich. Die Zusammenarbeit mit der Präsidentin gestaltet sich sehr kompliziert und ist sehr zeitaufwendig. Alles muss per E-Mail angefragt oder geklärt werden. Ein direkter Austausch findet zu wenig statt. Vielfach kommen von ihrer Seite persönliche Befinden und Vorwürfe in die Diskussion, was die Abläufe unnötig verkompliziert und Geschäfte in die Länge zieht. Kommunikation und Abläufe könnten verbessert werden. Ich bevorzuge kurze Wege und einen persönlichen Austausch.

Gibt es denn auch etwas Gutes an Susanne Vaccari?

Manser: In der Rhetorik ist sie stark und setzt sich entschlossen für ihre Ziele ein.

Stadelmann: Sie legt viel Herzblut in ein Projekt. Und sie ist eine gute und überzeugende Verkäuferin, was auch wichtig ist in diesem Amt. Jetzt sollte sie dieses Herzblut nur noch in unsere Zusammenarbeit legen. Das würde ich begrüssen.

Manser: Das sehe ich auch so.

Hinweis: Gemeindepräsidentin Susanne Vaccari-Ruch will auf Anfrage zur Versammlung erst Stellung nehmen, wenn das Protokoll vorliegt