Amriswil: René Stahel ist neuer Präsident des Gewerbevereins GVA

Interview «Die Motivation wurde mir in die Wiege gelegt»: Weshalb René Stahel neuer Präsident der Amriswiler Gewerbler ist Wechsel an der Spitze der Amriswiler Gewerbler: René Stahel ist neuer Präsident des Gewerbevereins Amriswil (GVA). Er übernimmt von Christoph Roth, der acht Jahre im Amt gewesen ist. Manuel Nagel 15.07.2021, 04.30 Uhr

Christoph Roth gibt die Präsidentenglocke weiter an René Stahel, der bisher Vizepräsident des Gewerbevereins Amriswil war. Im Hintergrund zu sehen ist der Gewerbeturm, der im Frühling 2012 anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums des Gewerbevereins errichtet wurde. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 9. Juli 2021)

Christoph Roth, sind Sie nach acht Jahren amtsmüde, dass Sie das Präsidium des Gewerbevereins Amriswil in neue Hände legen?

Christoph Roth: Nein, das bin ich nicht, auch wenn ich nun 19 Jahre im Vorstand war. Das ist eine lange Zeit. Aber ich hätte ohne Frust nochmals zwei Jahre angehängt, wenn wir niemanden gefunden hätten. Aber das Coronajahr 2020 gab schon einen Dämpfer, weil man nichts umsetzen konnte und der Draht zu den Leuten etwas verloren ging.

Also ist es der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel an der Spitze des GVA?

Roth: Ich wollte mein Präsidialamt nicht länger als nötig ausführen und habe schon vor zwei Jahren an der GV angekündigt, dies sei meine letzte Amtsperiode. Damals wusste man ja noch nichts von Corona. Aber bei einer Nachfolge muss man die Fühler früh genug ausstrecken.

Und René Stahel, der 2019 zum Vize gewählt wurde, war Ihr Wunschkandidat?

René Stahel: Ich hätte also schon damals merken sollen, was Christoph plant. (lacht)

Roth: Natürlich war er als Vize mein Wunschkandidat, konkret haben wir das aber erst im letzten Jahr aufgegleist, als ich René irgendwann die Frage aller Fragen gestellt habe. (lacht) Aber es hat auch andere fähige Leute im Vorstand, die es gemacht hätten. Aber alle fanden, das Präsidium sei bei René in guten Händen.

Christoph Roth war 19 Jahre lang im Vorstand des Gewerbevereins Amriswil, davon acht Jahre als Präsident. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 9. Juli 2021)

Es werden vermehrt Frauen an der Spitze gefordert. Hat der Vorstand auch solche Überlegungen angestellt? Weshalb wieder ein Mann?

Roth: Als ich vor acht Jahren das Präsidium übernahm, da gab es noch keine Frau im Vorstand. Für mich war wichtig, dass wir Frauen ins Gremium holen. Die weibliche Sicht habe ich immer als wertvoll erachtet. Aktuell sind es zwei Frauen. Die eine wurde erst kürzlich wieder Mutter und deshalb war der Zeitpunkt ungünstig für eine Präsidentschaft, die andere ist neu im Vorstand. Aber klar wäre es schön, wenn das Präsidium einmal in Frauenhand wäre.

Zwei Neue in den Vorstand gewählt Christoph Roth gibt nicht nur das Präsidium ab, er verlässt nach 19 Jahren auch den Vorstand. Mit ihm tritt auch Simone Himmelberger aus dem Gremium aus. Neu dabei sind Jörn Hannemann und Petra Soller. Damit ist der achtköpfige Vorstand wieder komplett. Die übrigen sechs Mitglieder sind Präsident René Stahel, Aktuar Adrian Fisch, Kassier Simon Schrepfer, Urban Kronenberg, Nicole Egli-Soller sowie Kurt Iseli als Vertreter der Amriswiler Fachgeschäfte. (man)

www.gva-amriswil.ch



Welches war denn Ihre Motivation, Ja zu diesem Präsidialamt zu sagen?

Stahel: Das wurde mir wohl in die Wiege gelegt. Mein Grossvater war schon im Gewerbeverein, mein Vater war im Vorstand. Ich habe mit auf den Weg erhalten, man solle sich im Ort engagieren, dass einen das auch geschäftlich weiterbringt. Hinzu kommt natürlich auch die Freude am Verein selbst. Ich habe immer unheimlich gerne die Anlässe besucht. Man trifft sich auf einer ganz anderen Ebene, man trinkt auch mal etwas zusammen. Wenn diese Freude da ist, dann fällt es einem auch nicht schwer, mehr zu machen.

Mit dieser Glocke werden jeweils die Vorstandssitzungen eingeläutet. In Zukunft wird René Stahel damit bimmeln. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 9. Juli 2021)

Und wie lange wollen Sie an der Spitze des GVA stehen?

Stahel: Da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Christophs Vorgänger hatte glaub auch acht Jahre gemacht.

Roth: Genau, Markus Schütz war auch acht Jahre Präsident.

Stahel: Da kann ich ja nicht gross aus der Reihe tanzen. (lacht) Nein, solange es mir Freude bereitet, will ich Präsident des Gewerbevereins Amriswil bleiben.

Also kein Übergangspräsident, der das jetzt einfach mal macht, bis eine andere Person kommt?

Stahel: Nein, ich will schon auch etwas bewegen.

René Stahel ist der neue Kopf an der Spitze der Amriswiler Gewerbler. Schon der Vater des 32-Jährigen war Vizepräsident des GVA. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 9. Juli 2021)

Ein neuer Kopf hat ja auch meist neue Ideen. Was wollen Sie nun anpacken?

Stahel: Ich habe Pläne, die ich auch schon mit Christoph besprochen habe. Das erste Ziel ist aber, so viele Leute an unsere Anlässe zu bringen, wie es vor Corona der Fall war. Vorher muss man gar nicht viel zu ändern versuchen. Es gibt aber auch Sachen, die ich anreissen möchte, wie die Digitalisierung. Unsere Website müsste man wieder einmal überarbeiten und die Kommunikationsmittel vom Vorstand zu den Mitgliedern ist auch ein zentraler Punkt. Vielleicht arbeiten wir in Zukunft mit einer App, was wir bisher vor allem per E-Mail gemacht haben.

Wie viele Mitglieder haben Sie eigentlich? Und wie hat sich das in Ihrer Amtszeit entwickelt, Christoph Roth?

Roth: Wir konnten die Anzahl Mitglieder immer halten und sogar leicht steigern. Es kamen immer wieder neue und auch junge Firmen hinzu aus ganz verschiedenen Branchen. Ältere Mitglieder und Firmen fielen teilweise raus, weil sie in Pension gegangen sind. Aber wir haben immer einen leichten, stetigen Zuwachs gehabt. Selbst im letzten Jahr ohne Anlässe konnten wir zehn neue Mitglieder gewinnen. Aktuell sind es rund 230 Mitglieder. Irgendwie gehört es dazu, im GVA dabei zu sein, wenn man eine Firma hat.

Es gibt auch den Industrieverein und die Vereinigung Amriswiler Fachgeschäfte. Einige von deren Mitgliedern sind auch im GVA dabei.

Stahel: Wir sind sozusagen die Goldene Mitte und vernetzen Industrie und Lädeler. Diese kämen sich im Industrieverein etwas fehl am Platz vor. Der Gewerbeverein passt aber für alle.

René Stahel und Christoph Roth stehen vor dem 19 Meter hohen Gewerbeturm auf dem Schollenberg, den der GVA zu seinem 100-Jahr-Jubiläum vor zehn Jahren bauen liess. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 9. Juli 2021)

Ist ein Mitgliederwachstum eines Ihrer Ziele in Ihrer Amtszeit, oder finden Sie, die jetzige Grösse passt?

Stahel: Ich habe nicht das Gefühl, dass wir wachsen müssen. Ich verfolge viel eher das Ziel, die Mitgliederanzahl zu halten. Aber künstlich aufblasen mit Mitgliedern, die gar nicht an den Anlässen teilnehmen, das ist in meinen Augen sinnlos. Einen qualitativ gut aufgestellten Verein zu führen, ist mir lieber.