Kreuzlingen: Stadtpräsident ist nach Corona-Erkrankung zurück

Interview «Die Motivation ist ungebrochen»: Der Kreuzlinger Stadtpräsident ist entschlossen, eine 30 Jahre alte Pendenz zu erledigen Der Kreuzlinger Stadtpräsident Thomas Niederberger ist genesen und schaut trotz einiger Widrigkeiten im abgelaufenen Jahr optimistisch in die Zukunft. Er hält grüne Politik für wichtig, wehrt sich aber gegen Unkenrufe, dass der Stadtrat links stehe. Urs Brüschweiler Jetzt kommentieren 27.12.2021, 05.00 Uhr

Der Kreuzlinger Stadtpräsident Thomas Niederberger im Gespräch. Bild: Reto Martin

Wie geht es Ihnen? Haben Sie Ihre Corona-Infektion gut überstanden?

Thomas Niederberger: Ja. Ich hatte zum Glück einen relativ milden Verlauf: Kopfschmerzen, Erkältungssymptome, eine Bindehautentzündung hatte ich zu beklagen. Aber nach vier bis fünf Tagen sind die Symptome abgeklungen. So darf ich sagen, dass ich gesund und munter aus der Isolation zurückgekehrt bin.

Wie erlebten Sie die Zeit in der Isolation?

Es war eine besondere Situation und auch eine neue Erfahrung für mich.

Thomas Niederberger. Bild: Reto Martin

Zehn Tage im Zimmer eingesperrt zu sein, quasi allein im eigenen Reich, da lernt man sich auch selber neu kennen.

Gibt es einen anderen Blick auf die Pandemie, wenn man Corona am eigenen Leib erfahren hat?

Nein, eigentlich nicht. Das Wichtigste ist ja, dass man nicht in den Spital muss. Ich glaube, dass die Impfung bei mir dazu beigetragen hat. Von daher sehe ich es als Bestätigung, dass die Impfung die Chance auf einen milden Verlauf erhöht.

Im Sommer sagten Sie, Kreuzlingen sei mit einem blauen Auge durch die Pandemie gekommen. Ist das immer noch Ihre Wortwahl?

Ja, das glaube ich immer noch. Zumindest aus Sicht der Stadtfinanzen. Die Steuern sehen immer noch gut aus und bei den Sozialhilfekosten sehen wir noch keine Mehrbelastung. Wir stehen im Grossen und Ganzen gut da, aber wir wissen leider nicht, was die Zeit noch bringt.

Im März richtete die Stadt einen Corona-Fonds ein und stellte eine halbe Million Franken zur Verfügung. Wurde das Geld genutzt?

Ja, wir konnten einiges an Unterstützungen leisten. Für Mietreduktionen rund 90’000 Franken; für Vereine und Gewerbe, die sonst durch die Maschen fielen, sprachen wir 30’000 Franken. Und es kommen aktuell auch neue Anträge herein.

2020 lieferte Kreuzlingen mit dem Grenzhag weltweite Schlagzeilen. 2021 waren an selber Stelle überbordende Partys und Lärm das grosse Problem.

Das ist für mich das Positive aus der Geschichte von 2020. Trotz aller Massnahmenverschärfungen war seither stets das oberste Credo aller Entscheidungsträger, ob in Berlin oder Bern, die Grenze offen zu halten. Man hat gelernt, dass man sie nicht einfach schliessen und einen Hag aufstellen kann. Die Folge in diesem Jahr war dann aber, dass sich viele Junge im Seeburgpark zu Partys trafen.

Der Stadtrat versuchte, den Ball flach zu halten und auch ein gewisses Verständnis aufzubringen für die Jugend.

Wir wollten nicht mit Verboten reagieren, sondern mit Präventionsmassnahmen und erhöhtem Aufwand von Werkhof und Sicherheitsdienst. Das Ziel war, dass es für alle stimmt.

Der Neujahresempfang kann 2022 erneut nicht stattfinden. Was hätten Sie in Ihrer Ansprache gesagt?

Es wurden leider sehr viele Veranstaltungen abgesagt. Das tut weh. Wir haben aber immer versucht, Alternativen zu finden. So wird der Stadtrat am Dreikönigstag auf dem Boulevard Kuchen verteilen. In meiner Neujahrsansprache hätte ich appelliert, dass wir weiterhin positiv denken und optimistisch sein müssen, um gemeinsam durch die schwierige Zeit der nächsten Wochen zu kommen. Und dass wir hoffen, im nächsten Sommer ein unbeschwertes Stadtfest feiern können.

Der Stadtpräsident will Optimismus verbreiten. Bild: Reto Martin

Was war Ihr erfreulichster Moment 2021?

Ich kann da nicht den einen nennen. Es gab immer wieder schöne Momente: sei es im Austausch mit den Kreuzlingerinnen und Kreuzlingern, beim Abschluss von Projekten oder bei erfolgreichen Abstimmungen, wie die Zustimmungen zum Kult-X oder zum Budget.

Ich wage zu behaupten, der unschönste Tag des Jahres für Sie war der 7. März? An dem Tag beerdigten die Stimmbürger das Stadthausprojekt auf der Festwiese.

Ja, da waren wir enttäuscht. Das ist so. Viele Jahre hatten wir uns damit beschäftigt und viel Zeit in das Projekt investiert. Aber – und das hat mich dann auch wieder gefreut – schon am nächsten Tag haben wir wieder in die Zukunft geschaut und ein Alternativprojekt fürs Stadthaus und die Tiefgarage Bärenplatz aufgegleist. Bereits im März werden entsprechende Planungskredite in den Gemeinderat kommen.

Die Motivation blieb dabei nicht auf der Strecke?

Die Motivation ist ungebrochen, das kann ich wirklich sagen. Mein Ziel ist, zusammen mit dem Stadtrat und den Mitarbeiter in den nächsten Jahren diese 30-jährige Pendenz zu erledigen. Wir finden für die Verwaltung und auch für die Festwiese eine Lösung, an der die Leute über Jahrzehnte Freude haben.

Der Stadtrat machte zuletzt viel grüne Politik. Würden Sie sich als Klimastadtrat bezeichnen?

Der Massnahmeplan Klimaschutz oder das Thema Biodiversität werden uns sicher die nächste Zeit begleiten und haben einen hohen Stellenwert. Das ist sicher ein positiver Punkt für unsere Stadt. Wir erhielten viele Rückmeldungen, dass Kreuzlingen hierbei als innovative Stadt wahrgenommen wird.

Aus Ihrer eigenen Partei, der FDP, gab es zuletzt Unkenrufe, der Kreuzlinger Stadtrat sei links.

Trotz Meinungsverschiedenheiten ab und an sieht sich Niederberger von seiner Partei, der FDP, unterstützt. Bild: Reto Martin

Wir machen Sachpolitik. Themen und Projekte werden bearbeitet und wir suchen intern die beste Lösung für Kreuzlingen.

Wir sehen uns aber definitiv nicht als linken Stadtrat.

Sie sind seit den Wahlen im März 2020 auf der ersten Warteposition für einen Sitz im Grossen Rat. Sind Sie ungeduldig?

Ich kann nicht sagen, ob die vier FDP-Kantonsräte aus dem Bezirk die Legislatur zu Ende machen. Ich werde auf jeden Fall bei den nächsten Wahlen wieder antreten und hoffe dann auf den Direkteinzug.

