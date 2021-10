Max Vögeli ist verheiratet, hat zwei Kinder und vier Enkelkinder. Er ist in Märstetten aufgewachsen und machte eine Kaufmännische Lehre, anschliessend die Ausbildung zum Notar und Grundbuchverwalter. 1988 wählten ihn die Weinfelder Stimmberechtigten in diese Funktion. 2001 wurde er zum Gemeindeammann gewählt und Vögeli trat am 1. Oktober sein Amt an – einen Arbeitsvertrag hatte er deshalb noch nie, er wurde immer in seine Ämter gewählt. Vögeli war von 1991 bis 2001 im Gemeindeparlament, präsidierte dieses in den Jahren 1997/98. Er politisiert seit 29 Jahren im Grossen Rat Thurgau, den er 2005/06 präsidierte. Der heute 63-Jährige ist Mitglied der FDP, deren Kantonalpartei er von 1993 bis 2001 vorstand. Zu seinen Hobbys zählt er das Wandern, Lesen und Turnen. Er ist Ehrenmitglied des Turnvereins Märstetten und des Thurgauer Turnverbandes.