Interview «Die Folgen von Corona werden Ende Jahr auf die Sozialhilfe durchschlagen»: Damit rechnet der Präsident der Thurgauer Sozialhilfekonferenz Jürg Bruggmann sagt: «Es macht keinen Spass, von Sozialhilfe zu leben.» Familienbegleitung per Whatsapp hält er für problematisch. Ida Sandl 26.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jürg Bruggmann an seinem Arbeitsplatz im Sozialamt Weinfelden. Bild: Kevin Roth

Herr Bruggmann, angenommen, eine 19-Jährige trinkt und terrorisiert ihre Eltern mit Wutausbrüchen. Der Psychotherapeut rät zu einer sozialpädagogisch betreuten Wohngruppe. Würden Sie ein solches Gesuch bewilligen?

Da muss man aufpassen, dass man keine falschen Hoffnungen weckt. Vielen Menschen ist nicht klar, dass Sozialhilfe zurückgezahlt werden muss, wenn der Bezüger mehr als das Existenzminimum verdient. Ein Tag in einer pädagogischen Institution kostet etwa 300 Franken. Bleibt die 19-Jährige ein Jahr dort, dann sind das schnell 100'000 Franken und mehr. Die junge Frau wird also mit einem Schuldenpaket ins Berufsleben starten.

Ist das nicht etwas hart?

Sozialhilfe ist das Geld der Steuerzahler, damit müssen die Sozialämter verantwortungsvoll umgehen. Das wird gerade vom Mittelstand klar gefordert. Wir wollen helfen und tun das auch, aber wir kommen ganz am Schluss, wenn alle anderen Mittel ausgeschöpft sind.

Die Zuständigkeiten sind für Laien schwierig zu durchschauen.

Nicht nur für Laien. Wir Sozialämter verwenden etwa 20 Prozent unserer Ressourcen darauf, Zuständigkeiten zu klären und über Zuständigkeiten zu streiten.

Mit wem streiten Sie?

Es geht darum, welche Sozialversicherung zuständig ist, oder welche Gemeinde. Hatte es tatsächlich keine freien Wohnungen, oder wollte man jemanden loswerden? Möglich auch, dass kein Anspruch besteht.

Nennen Sie ein Beispiel.

Jürg Bruggmann ist Präsident der Sozialhilfekonferenz. Bild: Kevin Roth

Eine Frau wird von der Arbeitslosenkasse ausgesteuert, das RAV schickt sie zur Sozialhilfe. Es stellt sich heraus, dass ihr Ehemann mehr als 4000 Franken verdient. Sie bekommt keine Sozialhilfe.

Sie müssen also oft Nein sagen?

Das ist unser Job. Zu etwa 40 Prozent müssen wir ablehnen oder klären die Zuständigkeiten ab. Wir schauen sehr genau hin, was mit dem Geld passiert. Wir beraten jedoch alle Hilfesuchenden und übernehmen die Triage.

Lehnen Sie auch Massnahmen ab?

Das kann vorkommen. Zum Beispiel eine sozialpädagogische Familienbegleitung per Whatsapp während des Lockdowns. Ganz ehrlich, da setze ich ein grosses Fragezeichen.

Wurde nicht lange Zeit unkritisch zu viel bewilligt, gerade was esoterische Angebote betrifft?

Das traf vielleicht auf die 90er-Jahre zu. Die Sozialhilfe ist bürgerlicher und professioneller geworden. Die Sozialämter im Thurgau schaffen gut. Die SKOS-Richtlinien sind klar strukturiert und vernünftig.

Ein Luxusleben auf Kosten der Sozialhilfe ist also nicht möglich?

Nein. Die Leistungen sind bei weitem nicht so hoch, dass jemand im Luxus leben könnte. Es macht keinen Spass, von Sozialhilfe zu leben, man muss alles auf den Tisch legen. Wir schauen genau hin, damit denen, die es wirklich nötig haben, geholfen werden kann.

Spüren Sie bereits, dass wegen der Coronapandemie mehr Ausgesteuerte in die Sozialhilfe abrutschen?

Bisher noch nicht. Wir hatten vor Corona eine sehr gute Situation, wegen der tiefen Arbeitslosigkeit. Jetzt verlieren mehr Menschen ihren Arbeitsplatz. Ich rechne damit, dass sich die Folgen von Corona Ende des Jahres auf die Sozialämter durchschlagen.

Seit einem Jahr sind Sie Präsident der Thurgauer Konferenz der öffentlichen Sozialhilfe. Sie möchten den Verband stärken. Wozu braucht es einen starken Verband?

Ein starker Verband kann mit einer starken Stimme sprechen. Wir sind die Experten im sozialen Bereich und möchten auf diesem Gebiet auch die Themenführerschaft. Es gibt aber auch strukturelle Aufgaben.

Zum Beispiel?

Wir haben etwa 65 verschiedene Sozialdienste im Thurgau. Jedes Sozialamt hat ein eigenes Antragsformular. Manche sind in etwa so kompliziert wie eine Steuererklärung. Ein einheitliches Formular würde vieles vereinfachen. So etwas müsste der Verband in die Hand nehmen.

Was heisst das?

In letzter Zeit haben wir einige Bereiche aus der Hand gegeben. Die Ausbildung zum Beispiel. Gerade im Bereich der Fort- und Weiterbildung ist der Markt sehr unübersichtlich geworden, viele private Anbieter mischen mit. Das kann uns nicht egal sein. Wir wissen, was unsere Leute brauchen und müssen die Kriterien dafür formulieren.