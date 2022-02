Luxusresidenz in Uttwil: Honestus AG kauft Gelände

Die neuen Eigentümer informieren Ende Februar

Kurz vor Weihnachten, am 21. Dezember 2021, ist die Liegenschaft am Reederweg in Uttwil überschrieben worden. Neue Eigentümerin ist die Honestus AG mit Sitz in Wattwil, die Mitte September 2020 mit einem Aktienkapital von 100’000 Franken ins Handelsregister eingetragen worden ist. Einziges Mitglied des Verwaltungsrates ist Rechtsanwalt und Notar Matthias Hüberli, der seit 2019 eine eigene Anwaltskanzlei in Wattwil führt. Wer hinter der Honestus AG steht und was sie in Uttwil vorhaben, lässt sich noch nicht sagen. Hüberli hat für Ende Februar eine Medienmitteilung in Aussicht gestellt. (mso)