Interview Der Kreuzlinger Bauverwalter sagt: «Grössere Projekte haben einen etwas schwereren Stand, aber manchmal kann auch ein kleiner Stein etwas ins Rollen bringen» Michael Schmidt ist seit bald einem Jahr im Amt. Er hat sich zum Ziel gesetzt, die Verbindung Stadt-See zu stärken. Martina Eggenberger Lenz 08.12.2020, 04.30 Uhr

Michael Schmidt auf dem Balkon seines Büros an der Hauptstrasse. Andrea Stalder

Hat man Sie eigentlich vor Kreuzlingen gewarnt?

Michael Schmidt: Weil die Stadt im Ruf steht, dass hier viel geplant, aber wenig umgesetzt wird (lacht)? Grössere Projekte haben einen etwas schwereren Stand, ja. Aber manchmal kann auch ein kleiner Stein etwas ins Rollen bringen. Nehmen wir den Boulevard. Mit dem neuen Strassenkonzept ist das Interesse der Investoren gestiegen. Im Zentrum wurde bereits eine hochwertige Blockrandbebauung mit Mischnutzung realisisert. Die Gegend ist belebt. Die positive Entwicklung ist angestossen.

Das Stadthaus ist in Kreuzlingen Thema Nummer eins. Sie haben das Projekt geerbt. Ist es das richtige am richtigen Ort?

Das Projekt ist von allen Gremien als sehr gut beurteilt worden. Es bietet die Chance, die städtebauliche Situation auf der Festwiese zu klären. Und ich finde: Es braucht die Überlänge. Wenn sich ein Gebäude duckt, soll es wenigstens lang sein. Die Verhältnisse müssen stimmen. Reine Freiflächen ohne Menschen sind hier nicht die Lösung. Eine grosse Freifläche muss hier mit einem Publikumsmagneten zum Begegnungsort werden. Wir sind nicht New York. Ein Neubau an der Marktstrasse ist aus meiner Sicht zudem keine Alternative. Dort ist das Verwaltungsgebäude zu versteckt. Auf der Festwiese hingegen könnte Identität geschaffen werden. Der Bau des Stadthauses wäre ein Meilenstein für Kreuzlingen.

Auch, weil der Stadt ein richtiges Zentrum fehlt?

Wir haben keine Altstadt, sondern sind aus drei Dörfern gewachsen, in den letzten Jahren sehr dynamisch. Kreuzlingen ist urbaner geworden, aber die Siedlungsstruktur ist immer noch sehr heterogen. Die neueren Überbauungen sind teils gelungen, teils wurden sie gesund gespart. Das Quartierdenken existiert immer noch stark. Mit dem Stadthaus haben wir nun die Chance, ein Zentrum zu definieren.

Sie haben zuletzt in Frauenfeld gearbeitet, sind aber Kreuzlinger. Was finden Sie an ihrer Stadt spannender als an der Hauptstadt?

Erstens einmal möchte ich sagen, dass ich es als grosses Vorrecht empfinde, an einem Ort arbeiten zu dürfen, zu dem man einen so grossen Bezug hat. Kreuzlingen ist für mich ein hochspannendes Pflaster. Vieles liegt noch brach und wird irgendwann in Wert gesetzt werden. Ich sehe das Potenzial.

Haben Sie eine Vision, ein Leitziel für Kreuzlingen?

Ich möchte den See in der Stadt spürbar machen und die Verbindung Stadt-See stärker betonen. Wenn das gelingt, wäre das ein Quantensprung. Ich kann mir den Steg ab dem Helvetiaplatz vorstellen oder eine Allee auf einer anderen Verbindungsachse. Ein Handicap ist, dass wir noch immer Industrie und vor allem zu viele Parkplätze an den schönsten Orten haben. Das müsste sich irgendwann ändern. Die städtebaulichen Verbindungen nach Konstanz sind zudem noch unterentwickelt.

Sie haben 2019 für die Freie Liste/Grüne für den Gemeinderat kandidiert. Wollen Sie als Bauverwalter «grüne» Schwerpunkte setzen?

Klima und Biodiversität sind dringende Themen, die Auswirkungen auf unsere Lebensqualität haben. Wir müssen verdichtet bauen. Gleichzeitig muss aber die Qualität der Freiräume an Bedeutung gewinnen. Mein Ziel ist es, mehr Bäume in die Stadt zu bringen. Wenn es um Strassen geht, so soll die Aufenthaltsqualität im Vordergrund stehen. Wir müssen eine Stadt bauen, in der alle am öffentlichen Raum teilnehmen können.

Ein Mammut-Projekt ist die Ortsplanungsrevision. Auch hier sind sie auf den fahrenden Zug aufgesprungen. Haben Sie ein gutes Gefühl?

Die Revision ist ein guter, geglückter Wurf. Sie fasst zusammen, was Kreuzlingen weiter bringt. Die Innenentwicklung mit Grünräumen ist berücksichtigt. Bei der Entwicklung am See wäre ich persönlich gerne einen Schritt weiter Richtung Mischnutzung gegangen. Ich habe aber Verständnis für die Situation der Industrie. Es gibt momentan einfach noch keinen Ersatz für eine Gewerbezone an einem anderen Ort. Bei der ersten Auflage hatten wir 67 Einsprachen, bei der zweiten sind es deutlich weniger. Ich kann aber noch keinen Termin garantieren, wann das Ding durch sein wird. Schlussendlich brauchen wir ein mehrheitsfähiges Paket.

Wo finden Sie Kreuzlingen eigentlich richtig schön?

Der Dorfplatz Egelshofen gefällt mir. Dann Teile des Bellevue-Parks, wo ich auch wohne. Ich laufe gerne übers Viadukt und schaue auf die Stadt herunter. Ganz oben auf dem Freiegg, da ist die Aussicht ebenfalls toll. Dieses Hochhaus würde man heute sicher nicht mehr so bauen. Als Fixpunkt für die Orientierung ist es aber durchaus hilfreich.