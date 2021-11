Interview «Der HC Thurgau war für mich immer ein Vorbild»: Wie der neue CEO Urban Leimbacher den Eishockeyklub auch mit schmalem Budget auf Kurs halten will 2005 trug Urban Leimbacher noch dazu bei, dass der HC Thugau in die 1. Liga abstieg. Heute arbeitet der ehemalige Goalie für den Swiss-League-Klub aus Weinfelden. Der 39-jährige Zürcher wechselte auf diese Saison hin vom EHC Winterthur zum HCT. Thurgaus neuer Geschäftsführer erkennt in der Region mehrere Vorteile. Matthias Hafen Jetzt kommentieren 19.11.2021, 05.05 Uhr

Der 39-jährige Geschäftsführer Urban Leimbacher war früher Eishockeygoalie in der NLA und bringt auch sportliches Know-how zum HC Thurgau. Bild: Mario Gaccioli

Urban Leimbacher, der HC Thurgau hegt die Hoffnung, dass Sie dem Klub wieder ein Gesicht geben können. Wie wollen Sie den HCT gegen aussen repräsentieren?

Urban Leimbacher: Das Gesicht gebe nicht ich. Das gibt der Verwaltungsrat mit seiner Strategie. Aber ich bin bereit und habe die Qualität, hinzustehen und den HC Thurgau zu vertreten. Ich fasse das jetzt aber nicht so auf, dass ich fortan mit Purzelbäumen durch Weinfelden rolle. Ich werde einfach den Kontakt zu den Leuten suchen.

Was erwartet die Leute da?

Ich bin offen, ehrlich und kommunikativ. Mich gibt es zu hundert Prozent oder gar nicht. Ich bin nicht einer, der hierherkommt, einen Job abwickelt und wieder nach Hause geht. Natürlich muss ich auch schauen, dass ich mich abgrenzen kann und mir Zeit für meine Familie nehme. Aber ich stelle mich voll und ganz in den Dienst des HCT. Ich nehme an, der Verwaltungsrat hat sich schon Gedanken gemacht, als er mich verpflichtet hat.

Eishockeygoalie, Familienvater und TV-Experte Urban Leimbachers Anfänge im Profieishockey gehen auf die Saison 1999/2000 zurück, als der 18-jährige Goalie erstmals für den Grasshopper Club Zürich in der NLB zum Einsatz kam. Doch das Eigengewächs ging in der ZSC-Organisation beinahe vergessen. Nach einer 1.-Liga-Saison mit Dübendorf wechselte er im Jahr 2004 zum EHC Olten, wo er sieben Jahre spielte. Von dort ging es kurz in die NLA zu Langnau, bevor er in die NLB zu Basel zurückkehrte. Leimbachers Goaliekarriere endete in den Saisons 2014/15 und 2015/16 mit gelegentlichen NLA-Einsätzen als Ersatztorhüter der ZSC Lions. Nach seiner Aktivkarriere wurde der gelernte Lüftungstechniker mit abgeschlossener Berufsmaturität und Bachelor in Betriebsökonomie einer der ersten Eishockeyexperten des Fernsehsenders MySports. Diesen Job gab er im Jahr 2019 auf, um als Geschäftsführer zum EHC Winterthur zu wechseln. Im Oktober 2021 folgte der Wechsel zum HC Thurgau, wo er nun die gleiche Funktion innehat. Der 39-Jährige wohnt mit seiner Familie in Dietlikon ZH. (mat)

Sie haben Ihre Arbeit bei Thurgau im Oktober aufgenommen, als die Saison 2021/22 bereits lief. Weshalb dieser Zeitpunkt?

Der war bewusst gewählt von mir. Wenn der Spielbetrieb läuft, bist du gleich mitten im Geschehen und lernst am meisten. Als ich im Mai 2019 als CEO des EHC Winterthur angefangen habe, hatte ich zwar viel Zeit. Das Know-how, das es als Geschäftsführer braucht, generierst du aber erst während der Saison.

Wie gross ist und war denn Ihr Einfluss auf die laufende Saison?

Im sportlichen Bereich, zum Beispiel bei der Zusammenstellung der Mannschaft, hatte ich wenig bis null Einfluss. Aber nachdem Thomas Imhof (Leimbachers Vorgänger, der als Co-Geschäftsführer vorgesehen war, Red.)überraschend gekündigt hatte, haben wir die Köpfe bezüglich strategischer Ausrichtung der Geschäftsleitung schon früher zusammengesteckt. Da war ich schon vor meinem offiziellen Arbeitsantritt in Meetings involviert.

Wie steht der HC Thurgau aus Ihrer Sicht da?

Es ist klar, dass, wenn es Veränderungen gibt, auch das eine oder andere Glas zerschlagen wird. Das sind dann nicht nur lässige Momente. Und es ist auch völlig normal, dass man nach der schwierigen Übergangszeit mit so wenig Personal die Dinge zuerst wieder in geordnete Bahnen lenken muss. Es hat mich aber beeindruckt, wie viel Extraeffort beim HCT in den vergangenen Monaten geleistet wurde. Sei es von den Mitarbeitenden auf der Geschäftsstelle oder vom Verwaltungsrat, die alle dazu beigetragen haben, dass der Betrieb weiterlief. Auch sportlich harmoniert das Team. Wenn ich sehe, wie leidenschaftlich die drei Trainer Stephan Mair, Beni Winkler und Karl Malmquist täglich mit der Mannschaft arbeiten, geht mein Herz auf.

Gibt es etwas, das Sie beim HC Thurgau überrascht hat?

Zum Beispiel die Tatsache, dass hier noch in manchen Bereichen mit Excel-Listen gearbeitet wird, für die wir beim EHC Winterthur längst Programme hatten. Das ist nicht negativ gemeint, hat mich aber überrascht.

Da haben Sie ja schon eine Herausforderung, die Sie angehen können.

Aus diesem Grund wollte ich auch zum HC Thurgau wechseln. Der Klub hat sich in den vergangenen Jahren sehr positiv entwickelt. Als Goalie des EHC Olten war ich selber noch dabei, als wir den HC Thurgau 2005 im Playout-Final in die 1. Liga hinuntergestossen haben. Dass sich der HCT seither derart nach oben gearbeitet hat, ist nicht selbstverständlich. Diese positive Entwicklung weiter voranzutreiben, ist eines meiner Ziele mit Thurgau. Und das in einer Region, in der die Leute sehr nahe an ihrem Sportverein dran sind.

Urban Leimbacher stand 2005 als Goalie des EHC Olten im Playout-Einsatz und hatte massgeblichen Anteil am damaligen Abstieg des HC Thurgau.



Bild: Marcel Bieri/Oltner Tagblatt

Sie wechselten vom Ligakonkurrenten Winterthur zum HCT. Wie gross ist der Unterschied zwischen diesen Klubs?

Es besteht ein grosser Unterschied, weil Winterthur punkto Sport und Spielbetrieb nicht auf dem Niveau von Thurgau ist. Man spürt auch, dass die Historie hier grösser ist als in Winterthur. Das bedeutet wiederum, dass man hier unter grösserem Erfolgsdruck steht und die Erwartungen höher sind.

Aus Thurgauer Sicht hat man den Eindruck, dass der EHC Winterthur in den vergangenen Jahren nicht mehr vorwärtsgekommen ist.

Gemessen an den Resultaten ist dieser Eindruck nicht falsch. Allerdings finde ich, dass wir im EHC Winterthur in den vergangenen zwei Jahren eine Basis gelegt haben, auf die der Klub nun aufbauen kann – organisatorisch wie auch sportlich mit dem aktuellen Trainerstab. Jetzt gilt es, auf dieser Basis zusätzliches Geld zu generieren, damit es weiter vorwärtsgehen kann. Das war schon für mich nicht einfach, weil die Aufstiegseuphorie von 2015 längst verflogen ist und die Resultate noch nicht sichtbar sind. Es ist eine schwierige Phase, um Sponsoren an sich zu binden. Aber der HC Thurgau war vor wenigen Jahren auch mal in dieser Situation und ist mit Geduld und guter Arbeit auf den Weg nach oben gekommen.

Wird der HC Thurgau aus Winterthurer Sicht als Vorbild angesehen?

Zweifellos. Der HCT war für mich als CEO des EHC Winterthur immer ein Vorbild.

Hört man sich in Winterthur um, stellen Ihnen viele ein gutes Zeugnis aus, sprechen von einem Paradigmenwechsel, den Sie vorangetrieben haben. Freut Sie, das zu hören?

Das freut mich insofern, weil ich das selber sehr selten zu hören bekommen habe. Und ich habe in den vergangenen zwei Jahren viel Energie und Herzblut in den EHC Winterthur gesteckt.

Womit streben Sie den Erfolg an?

Das Wichtigste ist, dass man die richtigen Leute mit der richtigen Einstellung in den Klub holt. Dann spielt die Arbeit des Geschäftsführers gar keine so grosse Rolle mehr. Es hilft sicher, wenn er personell ein gutes Händchen hat, aber alleine wird ein Geschäftsführer eines Sportklubs wenig ausrichten können.

Sie sind ja beim HC Thurgau nicht nur leitender Geschäftsführer, sondern auch Sportchef.

Ich sehe mich nicht als Sportchef. Ich bin zwar der operative Leiter von Thurgaus Sportkommission, aber bei diesem Klub wird kein Spieler einen Vertrag unterschreiben, der nicht zuvor im Gremium besprochen wurde. Aber ich verstehe, wenn man mich der Einfachheit halber als Sportchef bezeichnet.

Wie gross sind denn Ihre Ambitionen, auch sportlich einen Abdruck zu hinterlassen beim HCT?

Ich bin primär als Geschäftsführer zum HC Thurgau gekommen, weil ich in der Wirtschaft tätig sein will. Man muss aber einsehen, dass sich der HC Thurgau keinen vollamtlichen Sportchef leisten kann. Daher macht es sicher Sinn, dass ich als Geschäftsführer und ehemaliger Nationallliga-Goalie auch das sportliche Know-how mitbringe.

Urban Leimbacher posiert in Weinfelden vor der Geschäftsstelle des HC Thurgau, die seit Oktober seine berufliche Heimat ist. Bild: Mario Gaccioli

Was haben Sie für Ziele mit dem HC Thurgau?

Mit den Veränderungen in der Swiss League fände ich es schön, wenn wir ihn im Mittelfeld etablieren können, dabei aber auch nach vorne schielen.

Um das zu erreichen, wird der HCT auf ein grösseres Budget angewiesen sein. Und Geld zu generieren, dürfte hier nicht so einfach sein wie in der Grossstadt Winterthur.

Der Kuchen an Sponsoringgeldern mag in Winterthur zwar grösser sein, aber davon fällt wegen der Konkurrenz aus Fussball, Unihockey und Handball auf den EHC weniger ab als im Thurgau, wo der HCT etwa 70 Prozent des ganzen Kuchens abbekommt.

Woran wird sich Ihr Erfolg mit dem HC Thurgau messen lassen?

Mein persönliches Ziel ist, den Klub so aufzustellen, dass wir alles effizienter hinbekommen, um Kapazitäten freizuschaufeln. Die wiederum wollen wir nutzen, um mehr Leute ins Stadion zu bringen oder neue Sponsoren zu generieren. Wenn wir es schaffen, effizienter zu werden, können wir auch Lücken schliessen zu den Klubs, die mehr Budget zur Verfügung haben.