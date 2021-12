Interview «Der Druck auf die Verwaltung wird grösser»: Amriswils Stadtpräsident Gabriel Macedo erklärt, warum er 2022 die Strukturen in der Gemeinde überprüfen lassen will Stadtpräsident Gabriel Macedo verrät im Jahresendgespräch, dass er im kommenden Jahr die Administration durchleuchten lässt. Manuel Nagel Jetzt kommentieren 28.12.2021, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Amriswils Stadtpräsident Gabriel Macedo für einmal in lockerer Kleidung in seinem Büro. Das grosse Bild im Hintergrund ist ein Geschenk des Oberbürgermeisters von Radolfzell, der Partnerstadt Amriswils. Es zeigt eine Skulptur, die bei Radolfzell im Bodensee steht. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 23. Dezember 2021)

Eigentlich ist er bereits in den Ferien, doch Amriswils Stadtpräsident Gabriel Macedo empfängt am späten Vormittag des 23. Dezember die «Thurgauer Zeitung» zu einem Jahresendgespräch im Stadthaus. Für einmal ohne Jacket – ganz leger in Jeans und Pullover.

Haben Sie ausgeschlafen?

Ja, ich schätze das sehr, in den Ferien mal ein Stündchen länger zu schlafen. Keinen Kalender zu haben, der einen bestimmt.

Freizeit zu haben dürfte für einen Stadtpräsidenten eher die Ausnahme sein, oder?

Unter der Woche muss ich nicht nach einem freien Abend suchen wollen, ja. Und auch wenn ich privat irgendwohin gehe, so ist man doch immer in der Rolle als Stadtpräsident. Aber das ist nicht störend. Ich wusste, auf was ich mich einlasse. Man muss 365 Tage Einsatz geben und sich ganz dem Job unterordnen.

Unter- oder einordnen ist ein gutes Stichwort. Sie sind nun seit etwas mehr als zweieinhalb Jahren im Amt und im Stadtrat. Wie beurteilen Sie sein Funktionieren in der neuen Zusammensetzung?

Schade ist, dass die CVP nicht mehr vertreten ist. Eine wichtige Partei mit guten Leuten. Wir versuchen aber bei wichtigen Projekten und Geschäften alle Parteien wie auch Institutionen durch Mitwirkungsverfahren zu involvieren. Das klappt gut.

Sprechen wir aber über jene, die dabei sind. Man nimmt den Stadtrat von aussen als ein harmonisches Gremium wahr. Ist so die Amriswiler Politik nicht zu langweilig?

Im Stadtrat leben wir diese gute Zusammenarbeit. Wir haben einen sehr guten Mix aus neuen und langjährigen Stadträten, aus unterschiedlichen Generationen und beiden Geschlechtern. Nach jeder Sitzung gehen wir zusammen essen. Es sind konstruktive und lösungsorientierte Sitzungen, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind. Aber wenn ein Entscheid getroffen wurde, stehen alle einheitlich dahinter. Das schätze ich sehr.

Nun gut, als Vertreter der bürgerlichen Phalanx aus SVP und FDP mit sieben von neun Sitzen lässt sich das natürlich leicht sagen. Wie schwer haben es die beiden Stadträtinnen Rickenbach (SP) und Reinhart (Grüne)?

Ich habe den Anspruch an uns, dass wir im Stadtrat keine Parteipolitik machen. Amriswil als Stadt steht bei allen im Vordergrund. Wir lassen den Interessen von Links-Grün durchaus Raum und versuchen diese aufzunehmen. Sie haben ja ihre Berechtigung. Kultur etwa hat in Amriswil einen sehr hohen Stellenwert. Auch das Thema Energie, Natur und Umwelt berücksichtigen wir, wo immer es geht.

Sind neun Stadträte – wie in Romanshorn – nicht zu viele? In Arbon sind es nur fünf.

Arbon ist zwar etwa gleich gross, hat aber ein Parlament. Deswegen hat in Amriswil ein Neuner-Stadtrat schon seine Berechtigung. So können viel mehr Interessen und Parteien vertreten sein. Und wenn man die Anzahl reduziert, wird auch die Arbeitsbelastung auf die übrigen Stadträte höher. Dann stellt sich die Frage, ob man noch Freiwillige findet, die sich nebst ihrem Job noch für ein politisches Amt zur Verfügung stellen.

Und wie lässt sich diese Frage beantworten?

Der Stadtrat hat entschieden, durch eine externe Firma eine Organisationsanalyse durchführen zu lassen.

Welche Firma wird das sein?

Die Firma Federas aus Zürich, die sich spezialisiert hat auf verschiedene Dienstleistungen für die öffentliche Verwaltung. Sie führt auch einen Städtevergleich durch. Ich bin gespannt, was da heraus kommt.

Was war der Auslöser für eine solche Analyse?

Unsere Verwaltungsstruktur besteht schon viele Jahre und wurde nie angetastet, weil sie funktioniert. Trotzdem tut es gut, sich nach einer gewissen Zeit zu reflektieren, denn der Druck auf die Verwaltung wird grösser.

Weil Amriswil grösser wird und immer mehr Einwohner und Einwohnerinnen hat?

Das kann man so nicht sagen. Aber in den letzten Jahren haben die Regulierungen signifikant zugenommen. Es werden immer mehr Gesetze geschaffen, und die Umsetzung wird vom Bund zum Kanton und von dort zu den Gemeinden delegiert. All das schränkt uns in unserem Handeln stark ein. Wenn man etwas entwickeln will, müssen viele Bedingungen erfüllt und durch unsere Bauverwaltung geprüft werden. Dort braucht es ein Mitwirkungsverfahren, dort muss man einen Planer beiziehen, dort benötigt man ein Gutachten – wir sind eigentlich permanent dran, uns der nächsten Staatsebene gegenüber zu rechtfertigen, dass alles korrekt ist.

Wo ist der Druck zu gross?

Es sind verschiedene Dinge, die nicht optimal sind. Wir haben etwa eine Badi übernommen, die nun der Kanzlei untersteht, was eigentlich artenfremd ist.

Im Vergleich mit Arbon ist die Verwaltung eher schlank. Mischen sich also die Amriswiler Stadträte dafür mehr ins Tagesgeschäft ein?

Wir haben sehr aktive Stadträte, die teilweise auch Aufgaben erledigen, die sonst von der Verwaltung übernommen würden. Das ist zwar schön, aber vielleicht kommt bei der Analyse heraus, dass wir im Stadtrat zu viele Aufgaben haben, die eher in die Verwaltung gehören.

Apropos Verwaltung: Nach dem Projekt für den neuen Bushof und die Gestaltung des Bahnhofplatzes wird die Stadt Amriswil für längere Zeit nichts mehr in ihre Infrastruktur investieren. Macht das als Stadtpräsident überhaupt Spass, nur noch verwalten zu können?

Es gibt auch immer wieder neue Projekte nebst der Infrastruktur. So wird Amriswil etwa versuchen, sich als demenzfreundliche Stadt zu positionieren: Hürden beim Einkauf und bei Behördengängen zu minimieren.

Also kein Stillstand?

Amriswil wird sich auch in Zukunft weiterentwickeln, doch der Bushof ist die vorerst letzte grössere Investition in die öffentliche Infrastruktur – weil wir die letzten Jahre viel gemacht haben. Private werden weiterhin investieren, und da sind wir über die Gestaltungspläne involviert. Nein, wir bleiben nicht stehen, aber danach ist sicher mal ein Schuldenabbau an der Zeit.

An der Gemeindeversammlung gab es Kritik, Amriswil könne sich den Bushof nicht leisten. Wie sehen Sie ganz allgemein die Finanzlage?

Wir haben viel investiert, aber immer in eine saubere Finanzplanung eingebettet. Wir stehen sehr solide da, sind nicht überschuldet und vermögen auch das Bushofprojekt. Mir ist eine gesunde Verschuldung lieber, als ein Vermögen pro Kopf zu haben. Das heisst nichts anderes, als dass man Gelder auf Vorrat eingenommen hat, ohne zu investieren. Wir nehmen Geld ein von den Bürgern und investieren für sie in die Infrastruktur.

Was stimmt Sie so positiv?

Wir haben zwar eine Fremdverschuldung, wichtig ist aber auch die Aktivseite. Da haben wir ein hohes Finanzvermögen: Viele Liegenschaften, die wir im Notfall auch veräussern könnten, etwa die strategischen Liegenschaften, die wir für die Stadtentwicklung gekauft haben.

Sie sprechen damit die alte Post und das Hotel Bahnhof an. Diese werden nun wieder verkauft an den Investor, der das Areal südlich der Poststrasse entwickelt. Erhält die Stadt aber auch wieder den Betrag, den sie bezahlt hat?

Das haben wir gerade in der letzten Stadtratssitzung des Jahres fixiert. Das Hotel Bahnhof verkaufen wir für die 1,5 Millionen, für die wir es gekauft haben. Nur bei der alten Post ist ein kleiner Abschlag gegenüber dem Kaufpreis von 2,6 Millionen drin. Sie wird für 2,17 Millionen verkauft, aber wir haben dort überhaupt keine Planungskosten. In diesen 430'000 Franken ist unser Anteil an den Planungskosten wie auch an den Sanierungskosten drin. Sonst haben wir in die Entwicklung dieses Areals, was ja auch der Stadt zugutekommt, keinen Rappen investiert.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen