Interview «Der Anschluss an die Gesellschaft nicht verpassen»: So unterstützt Martin Baumann, Präsident des Vereins Horizont, Menschen im digitalen Alltag An monatlich stattfindenden Treffen vermittelt «Horizont» digitales Grundwissen an Interessierte. Die Idee entstand vor zwei Jahren – nun wurde dafür ein Verein gegründet. In einem Interview spricht der Präsident über die neuen Standorte, die Vereinsgründung und dass bei den Treffen auch mal die Jasskarten zum Einsatz kommen. Diego Müggler 20.05.2021, 17.15 Uhr

Martin Baumann ist Präsident des Vereins Horizont. Bild: PD

Horizont gibt es seit zwei Jahren. Nun haben Sie einen Verein mit Ihnen als Präsident gegründet. Wieso?

Martin Baumann: Hauptsächlich können wir durch die Vereinsgründung als eine juristische Person anstatt Einzelpersonen agieren. Dies macht nicht nur das Verhandeln mit anderen Parteien einfacher, sondern wir wirken so geschlossen als eine Organisation. Dies hilft auch bei finanziellen Angelegenheiten mit den Vertragspartnern. Zusätzlich fällt es Vereinen generell leichter, neue Mitglieder für eine Sache zu gewinnen.

Künftig findet das Angebot nicht nur in St.Gallen und Frauenfeld, sondern auch in Amriswil und Arbon statt. Ist es ein Zufall, dass drei der vier Orte im Thurgau liegen?

Nein, dies hängt stark von der Zusammenarbeit mit dem Verein Smarter Thurgau ab, der versucht, die Digitalisierung im Kanton Thurgau zu fördern. Zum einen erhielten wir von ihm eine Anschubfinanzierung für Pilotprojekte in Thurgauer Gemeinden, zum andern können wir von seinem grossen Netzwerk in der Region profitieren.

Wie sind Sie auf die Stadt Amriswil gekommen?

Wir wollten unser Angebot auf weitere Gemeinden in Thurgau ausweiten. Aufgrund der vorhandenen Nachfrage sind grössere Gemeinden wie Amriswil dafür optimal. Nachdem wir mit der Stadt Kontakt aufgenommen hatten, wurden wir eingeladen, um uns vorzustellen. Daraufhin lief alles wie am Schnürchen.

Das Angebot des Vereins Horizont besteht zu einem grossen Teil aus physischen Treffen, die jeden Monat stattfinden. Wie kann man sich ein solches vorstellen?

Bei den zweistündigen Treffen werden die Anwesenden anhand von Alltagssituationen in ein spezifisches Themengebiet, welches für den jeweiligen Treff ausgewählt wurde, eingeführt. Mit theoretischen und praktischen Inputs von den Trainern sowie spielerischen Tätigkeiten machen sich die 15 bis 20 Personen in Gruppen mit dem Thema vertraut. Wichtig dabei ist der direkte Austausch untereinander. Dieser schenkt den Teilnehmenden Vertrauen in das Digitale. Gegen Ende wird ein Treff sehr locker. Leute können individuelle Fragen stellen, es wird geplaudert oder auch einmal gejasst.

Mit welchen Themen setzen sich die Treffen auseinander?

Das ist oftmals sehr unterschiedlich und wir reagieren dabei auch auf Bedürfnisse der Teilnehmenden. Es gibt Dauerbrenner-Themen wie der Kartendienst Google Maps oder die SBB-App. Das sind Applikationen aus dem alltäglichen Leben, die für viele nicht wegzudenken sind. Die anderen Themen sind von saisonalem Interesse. Typische Beispiele dafür sind das Onlineshopping vor Weihnachten oder das Sortieren von Fotos nach den Sommerferien.

Der erweiterte Vorstand bei der Gründung: Martin Baumann, Guido Knaus, Willi Gantenbein und Martin Zünd. Bild: PD

Inwiefern ist die Tätigkeit des Vereins Horizont von gemeinschaftlichem Interesse?

Wir leben in einer Gesellschaft, in der jeder für sich selbst verantwortlich ist. Da ist auch in Fragen zur Digitalisierung, welche im 21. Jahrhundert einen grossen Teil unseres Zusammenlebens bestimmt, wichtig, dass möglichst alle Leute selbstständig klarkommen. Mit unserem Angebot helfen wir den Teilnehmenden, dass sie den Anschluss an die digitalisierte Gesellschaft nicht verpassen. Neben den Grundkenntnissen der Digitalisierung wollen wir auch das Vertrauen in diese stärken. Heutzutage sind das zwei Aspekte, welche eine mündige Person ausmachen.

Haben Sie da die Unterstützung der Gemeinden?

Unser Angebot liegt im Interesse aller, das sehen die Gemeinden gleich wie ich. So sind diese bemüht, uns zu unterstützen. Neben kleinen finanziellen Beiträgen stellen die Gemeinden uns eine Lokalität zur Verfügung und lassen uns ihre Kommunikationsmittel benutzen.

Ab August finden auch in Amriswil Treffen vom Verein Horizont statt. Schauplatz wird der Sitzungsraum Oberaach im Stadthaus Amriswil sein. Bild: Andrea Stalder

Speziell in Zeiten von Corona sind mit Homeoffice, Videoanrufen und geschlossenen Schaltern alle Teile der Bevölkerung auf das Internet angewiesen. Spüren Sie dies bei Ihrer Tätigkeit?

Ich kann mir vorstellen, dass die Pandemie die Bedürfnisse einiger Leute verschoben hat. Da wir coronabedingt die Treffen seit einiger Zeit digital durchführen, ist dies schwierig abzuschätzen. Bei den digitalen Treffen ist es eine grosse Herausforderung, das Vertrauen zu den Teilnehmenden aufzubauen. Es ist uns aber wichtig, mit den Teilnehmenden im Kontakt zu bleiben und sie bei Fragen zu unterstützen. Trotzdem freue ich mich, bald wieder physische Treffen an den neuen und alten Standorten durchführen zu können.

Hinweis: Die Treffen an den neuen Standorten starten im August mit einem Schnupperangebot. Bei Interesse kann man sich bei info@horizont-online.ch melden. Weitere Informationen gibt es auf www.horizont-online.ch