Andreas Stamm ist Werbegrafiker, Art Director und Illustrator. Er wurde am 11. November 1976 in Frauenfeld geboren und wuchs in Wängi auf. Die Primarschule besuchte er in Lachen, die Kantonsschule (Gymnasium Typus C) in Frauenfeld. An der Kunstgewerbeschule Genf absolvierte er eine Ausbildung mit Diplom zum Werbegrafiker. Von 1999 bis 2003 übte Stamm diesen Beruf in verschiedenen Zürcher Agenturen aus und machte in dieser Zeit auch ein Praktikum als Designer. Seit 2003 ist er selbstständig und Inhaber der Firma «most wanted». Ende 2009 erfolgte die Verlegung des Wohnsitzes von Sirnach nach Hauptwil, wo Stamm Mitglied des Männerturnvereins und der Feuerwehr Hauptwil-Gottshaus (ab 2015 Führungsunterstützung) ist. Stamm ist ledig und zählt das Heimwerken, die Musik, Filme, die Fotografie und den Sport zu seinen Hobbys. Die Liebe zur Musik pflegt er als Bassist in der Band Murphy's Law; von 1993 bis 2000 war er Cellist in diversen Thurgauer Klassikorchestern. (st)